Sở Tài chính Hà Nội vừa công bố thông tin sơ bộ về đề xuất Dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì, Hợp phần Safari tại xã Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 17/9/2026, Sở Tài chính nhận được hồ sơ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, đồng thời đề xuất được lựa chọn thực hiện dự án theo trường hợp đặc biệt quy định tại Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Theo đề xuất, dự án được nghiên cứu trên diện tích khoảng 580,74 ha, trong đó diện tích mặt nước khoảng 42,64 ha. Dự án dự kiến được chia thành hai giai đoạn, với giai đoạn 1 có quy mô khoảng 251,06 ha và giai đoạn 2 khoảng 329,67 ha.

Đề xuất đầu tư khu du lịch Safari 10.000 tỷ đồng tại Ba Vì

Sau khi hoàn thành toàn bộ, dự án dự kiến có khả năng đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm đến tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng. Trong đó, giai đoạn 1, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026–2028, hướng tới công suất khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm. Giai đoạn 2, triển khai trong giai đoạn 2027–2030, nâng công suất toàn khu lên khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm.

Quy mô xây dựng tối đa dự kiến khoảng 728.496 m², tổng diện tích sàn tối đa hơn 1,02 triệu m². Mật độ xây dựng thực tế dự kiến khoảng 13%, các công trình có chiều cao từ 1 đến 5 tầng tùy từng khu chức năng.

Đáng chú ý, khoảng 446,89 ha, tương đương 76,95% tổng diện tích dự án, được bố trí cho cây xanh và mặt nước, gồm công viên chuyên đề, cây xanh cảnh quan, mặt nước và cây xanh cách ly.

Ngoài ra, khoảng 30,91 ha được đề xuất dành cho thương mại, dịch vụ; 43,88 ha cho dịch vụ du lịch; 8,34 ha phục vụ nghiên cứu, đào tạo, giải trí, giáo dục và trải nghiệm động vật; 1,31 ha cho hạ tầng kỹ thuật và khoảng 49,39 ha dành cho giao thông.

Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, còn lại 8.500 tỷ đồng là vốn huy động.

Theo kế hoạch đề xuất, dự án được triển khai từ quý IV/2026 đến quý I/2030. Giai đoạn 1 thực hiện từ quý IV/2026 đến quý IV/2028; giai đoạn 2 từ quý IV/2027 đến quý I/2030. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thiện và đưa vào khai thác, vận hành trong quý I/2030.

Việc Sở Tài chính đăng tải thông tin sơ bộ được thực hiện theo quy định của HĐND thành phố Hà Nội về công khai quy mô, vốn đầu tư, hình thức đầu tư và tiến độ đối với dự án được đề xuất lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.