Du lịch Đà Nẵng hướng đến 2 triệu lượt khách vào năm 2030 cho địa bàn trọng điểm phía Nam

Du khách đến với Lễ hội "Sắc sưa Hương Trà - Đà Nẵng năm 2026".

Cụ thể, kế hoạch hướng đến xây dựng khu vực phía Nam thành khu vực du lịch đặc trưng của thành phố, với 7 địa bàn trọng điểm gồm các phường Bàn Thạch, Quảng Phú, Tam Kỳ, Hương Trà và các xã Tam Xuân, Tam Hải, Phú Ninh; đồng thời tăng cường liên kết với trung tâm thành phố và đô thị cổ Hội An. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu đưa vào khai thác, đón khách chính thức ít nhất 7 điểm du lịch tại 7 địa bàn trọng điểm nêu trên; xây dựng, hoàn thiện và khai thác 12-15 chương trình du lịch mới, ưu tiên các sản phẩm văn hóa - lịch sử, sông nước, biển - đảo, cộng đồng, nghệ thuật, sinh thái, nghỉ dưỡng, nông nghiệp, sự kiện, lễ hội và kinh tế đêm…

Ngành du lịch sẽ tập trung phát triển nhóm sản phẩm văn hóa - lịch sử - sông nước (Tam Kỳ- Bàn Thạch - Quảng Phú - Hương Trà); biển - đảo - cộng đồng - nghệ thuật (Quảng Phú-Tam Xuân - Tam Hải); sinh thái - nghỉ dưỡng - cộng đồng – nông nghiệp (Hương Trà - Phú Ninh và vùng phụ cận); sự kiện, lễ hội, kinh tế đêm; nhóm sản phẩm du lịch giáo dục - trải nghiệm. Về chất lượng điểm đến và khách du lịch, thành phố phấn đấu thu hút khoảng 1,5-2 triệu lượt khách vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng bình quân 18-20%/năm; tỷ lệ khách hài lòng đạt từ 85%, khách quay lại từ 30% trở lên và thời gian lưu trú ít nhất 1-2 đêm.