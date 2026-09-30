Nước rút giải ngân vốn đầu tư công

Thi công dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài qua Khu Công nghệ cao. Ảnh: THÀNH LÂN

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân

Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển đô thị và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Trong bối cảnh nhiều công trình, dự án động lực, trọng điểm đang được triển khai, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân những tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo kế hoạch, đến ngày 31/12, toàn thành phố giải ngân 95% kế hoạch vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao và đến ngày 31/1/2027 hoàn thành 100%. Vì vậy, trong 3 tháng cuối năm, thành phố cần giải ngân khoảng 5.700 tỷ đồng vốn còn lại. Đây là mục tiêu đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, ban quản lý dự án và UBND các phường, xã.

Theo UBND thành phố, tính đến ngày 11/9/2026, toàn thành phố có 3 ban quản lý dự án đạt tỷ lệ giải ngân trên 70%; 5 cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân hơn 97% và 8 xã, phường có tỷ lệ giải ngân hơn 70%. Trong khi đó, vẫn còn nhiều ban quản lý, xã, phường, cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp. Đặc biệt, tiến độ giải ngân của nhóm phường, xã còn thấp hơn mức bình quân chung của thành phố, khối lượng vốn chưa giải ngân còn lớn. Do đó, các địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Thi công dự án tuyến đường kết nối đường vành đai phía tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh: THÀNH LÂN

Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Thanh Tâm cho hay, để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm vướng mắc của từng dự án; xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Đồng thời chủ động điều chỉnh kế hoạch, tiến độ thực hiện phù hợp với khả năng giải ngân, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch vốn được giao.

Điểm đáng chú ý trong các giải pháp của thành phố là không chỉ tháo gỡ khó khăn ở từng khâu triển khai dự án mà còn tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan quản lý, chủ đầu tư và chính quyền địa phương, nhằm hạn chế tình trạng vướng mắc kéo dài, chậm xử lý thủ tục hoặc thiếu chủ động. Trong thời gian còn lại của năm, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định gồm: giải phóng mặt bằng, quản lý và cung ứng nguyên vật liệu xây dựng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và thanh toán.

Tập trung nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Trong những tháng cuối năm 2026, yêu cầu đặt ra đối với từng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và địa phương là rất lớn. Trong đó, giải phóng mặt bằng tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công. Theo chỉ đạo của UBND thành phố, UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát cụ thể vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của từng dự án. Trên cơ sở đó, xác định rõ nội dung cần xử lý, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và thời hạn hoàn thành.

Thi công nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - 14B. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục, công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cũng được chú trọng. Mới đây, tại chương trình “Đối thoại với các doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng”, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Võ Nguyên Chương cho biết, sẽ tập trung giải quyết từng vụ việc cụ thể. Đồng thời tháo gỡ các vấn đề có tính hệ thống như hồ sơ địa chính, quỹ đất tái định cư, giá đất… nhằm hạn chế phát sinh điểm nghẽn tương tự trong dự án tiếp theo.

Cùng với mặt bằng, nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Đại diện liên danh nhà thầu thực hiện phần xây lắp dự án Nâng cấp, cải tạo quốc lộ 14D cho biết, công tác vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ thi công tại các công trình ở khu vực miền núi còn nhiều khó khăn.

Theo Sở Tài chính, nhằm bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn, UBND thành phố đã ban hành thông báo xác định việc rà soát, xem xét nâng công suất khai thác đối với các mỏ khoáng sản đủ điều kiện là nhiệm vụ cấp thiết, cần triển khai khẩn trương, đồng bộ, công khai và minh bạch. Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp rà soát từng hồ sơ, xác định các thủ tục cần thực hiện, hướng dẫn doanh nghiệp triển khai đồng thời những thủ tục đủ điều kiện nhằm rút ngắn tối đa thời gian xử lý; kịp thời ngăn ngừa tình trạng khan hiếm giả tạo, đầu cơ, găm hàng, nâng giá vật liệu bất hợp lý.

Thi công dự án tuyến đường kết nối đường vành đai phía tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh: THÀNH LÂN

Một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân là tập trung xử lý các khâu liên quan trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án và thanh toán vốn đầu tư công. Vì vậy, Sở Tài chính đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát toàn bộ thủ tục của các dự án, nhất là dự án có tỷ lệ giải ngân thấp.

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng cho biết, công tác kiểm tra hiện trường, theo dõi tiến độ thi công từng dự án của ban được tăng cường thường xuyên, liên tục; đồng thời chấn chỉnh các nhà thầu thi công chậm cũng như tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định.

Trong khi đó, đại diện Kho bạc Nhà nước khu vực XIII cho biết, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của chủ đầu tư, đơn vị sẽ phấn đấu hoàn thành giải ngân, thanh toán tạm ứng vốn, thanh quyết toán vốn đầu tư.

Bên cạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, thành phố cũng đặt ra yêu cầu rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với khả năng giải ngân thực tế. Trong 3 tháng còn lại của năm 2026, Sở Tài chính tiếp tục xem xét, tổng hợp, tham mưu UBND thành phố thực hiện điều chuyển vốn giữa các công trình, đơn vị trước ngày 15/11/2026 theo quy định của Luật Đầu tư công.