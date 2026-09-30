Hoàng Huy đã sử dụng hơn 1.100 tỷ đồng vốn huy động từ cổ đông

Dự án của Hoàng Huy Group. Ảnh: Minh Phong/Mekong ASEAN

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Hoàng Huy Group, mã TCH), ngày 29/9, công bố trên HoSE báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025.

Theo báo cáo, Hoàng Huy Group chào bán hơn 200,46 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền huy động đạt hơn 2.004 tỷ đồng; đợt chào bán kết thúc ngày 25/9/2025.

Theo phương án phát hành, toàn bộ nguồn vốn được dành để đầu tư vào hai dự án bất động sản tại Hải Phòng. Trong đó, 1.200 tỷ đồng dành cho Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River và hơn 804,6 tỷ đồng đầu tư tòa nhà chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H2 thuộc dự án Hoàng Huy Commerce. Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong năm tài chính 2025 và 2026, căn cứ tiến độ thực tế của các dự án.

Tính đến ngày 25/9/2026, Hoàng Huy Group đã sử dụng hơn 1.139 tỷ đồng, tương đương khoảng 57% tổng nguồn vốn dự kiến sử dụng. Số tiền còn lại chưa giải ngân là hơn 865 tỷ đồng.

Riêng dự án Hoàng Huy Green River đã được giải ngân gần 939 tỷ đồng trên tổng kế hoạch 1.200 tỷ đồng, tương đương khoảng 78%. Số vốn còn lại dành cho dự án này là hơn 261 tỷ đồng.

Với tòa H2 thuộc Hoàng Huy Commerce, doanh nghiệp đã sử dụng hơn 200 tỷ đồng trong tổng số hơn 804 tỷ đồng dự kiến, tương đương khoảng 25%. Khoảng 604 tỷ đồng vẫn chưa được giải ngân.

Về tiến độ xây dựng, tại Hoàng Huy Green River, báo cáo của doanh nghiệp cho biết đã hoàn thành thi công nhiều hạng mục cảnh quan công viên và công trình phụ trợ, đồng thời đang triển khai một số hạng mục còn lại. Một số khu nhà liền kề và nhà liền kề có sân vườn đã hoàn thành thi công; một số khu khác đang được hoàn thiện. Khu nhà ở xã hội đang trong quá trình xây dựng.

Đối với tòa H2 thuộc Hoàng Huy Commerce, Hoàng Huy Group đang triển khai thi công phần thân từ tầng 1 đến tầng 35. Theo kế hoạch công bố, dự án này được thực hiện từ năm 2024 đến hết quý 4/2027, trong khi Hoàng Huy Green River có thời gian triển khai từ năm 2024 đến hết quý 4/2028.

Dự án nào đang đầu tư lớn nhất?

Theo báo cáo tài chính quý một năm tài chính 2026 (từ 1/4 - 30/6/2026), chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của TCH tại các dự án là hơn 12.000 tỷ đồng - chiếm hơn một nửa tổng tài sản; trong đó lớn nhất tại dự án Hoàng Huy New City-II với hơn 7.800 tỷ đồng.

Đây là dự án khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ cận tại phường Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng; gồm khu nhà ở thấp tầng, khu chung cư nhà ở xã hội và khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ. Đến thời điểm 30/06/2026, phần thô của một số khu nhà ở thấp tầng đã được hoàn thành, các hạng mục và cầu phần khác đang được triền khai thi công.

Dự án ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang lớn thứ hai là chính là Hoàng Huy Green River với hơn 2.400 tỷ đồng. Dự án này cũng có vị trí tại phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Một số hạng mục đã hoàn thành và bàn giao sản phẩm cho khách hàng.

Năm nay, TCH đặt mục tiêu doanh thu ở mức 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng. Trong quý 1, công ty đạt 451 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước (YoY); lợi nhuận sau thuế đạt gần 164 tỷ đồng, tăng 191%.

Năm 2025, công ty đạt tổng doanh thu 1.447 tỷ đồng, chỉ hoàn thành gần 29% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế 259 tỷ đồng, chỉ thực hiện được hơn 15% kế hoạch.

Trên thị trường, cổ phiếu TCH kết phiên 29/9 ở giá 11.500 đồng/cp - giảm hơn 30% so với hồi tháng 4/2026. Cùng chiều nhóm cổ phiếu bất động sản, mã trong xu hướng đi xuống trong thời gian gần đây.