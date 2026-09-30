Mở bán 545 căn hộ nhà ở xã hội tại Trung tâm Đồng Hới

Đồng Hới – trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị - đang trở thành điểm nhấn trong chiến lược phát triển không gian đô thị ven biển, hướng đến mô hình đô thị sinh thái, hiện đại và đáng sống của miền Trung. Ảnh minh họa: Nguyên Linh/TTXVN

Dự án được xây dựng tại Tổ dân phố Đức Trường, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Dự án khởi công ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2027.

Dự án có tổng mức đầu tư 638 tỷ đồng, do Liên danh Công ty cổ phần Phúc Thành Quảng Bình - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Toàn Cầu làm nhà đầu tư; Công ty TNHH Nhà ở xã hội Trung tâm Đồng Hới là doanh nghiệp dự án. Theo quy mô được phê duyệt, dự án gồm 2 tòa nhà chung cư A và B cao 15 tầng và 1 tầng tum, với tổng diện tích sàn xây dựng 51.297,4 m2, tổng số 560 căn hộ. Diện tích các căn hộ từ 35,2-74,2 m2.

Trong đợt này, chủ đầu tư thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 545 căn hộ nhà ở xã hội. Giá bán được thông báo là 18,9 triệu đồng/m2, đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm 2% kinh phí bảo trì. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ ngày 26/10/2026 đến hết ngày 30/11/2026. Hồ sơ được tiếp nhận tại Văn phòng Công ty TNHH Nhà ở xã hội Trung tâm Đồng Hới, đường Lê Trực, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Ông Văn Đức Lợi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, chủ đầu tư chỉ được tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội khi dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 88 Luật Nhà ở và được Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán theo quy định. Chủ đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn đối tượng, điều kiện, trình tự và thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội theo đúng quy định hiện hành. Việc tiếp nhận hồ sơ phải được thực hiện trực tiếp tại địa điểm đã công khai và có phiếu giao nhận hồ sơ theo mẫu quy định.

Đối với người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đề nghị hộ gia đình, cá nhân chỉ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến cho chủ đầu tư tại địa điểm tiếp nhận hoặc địa chỉ điện tử đã công bố; hoặc nộp hồ sơ cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi cá nhân đang làm việc để tổng hợp, gửi chủ đầu tư theo quy định.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, tiền đặt cọc trái quy định. Người dân được khuyến cáo không nhận chuyển nhượng nhà ở xã hội trái quy định; không đăng ký, nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại những địa điểm không được chủ đầu tư công bố trên trang thông tin của Sở Xây dựng Quảng Trị.

Theo ông Văn Đức Lợi, sở đã đề xuất đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”, qua đó rút ngắn quy trình thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường. Mục tiêu là rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan; hướng tới cắt giảm ít nhất 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với quy định hiện hành.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã bố trí 59 khu vực, dự án phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích gần 278 ha; trong đó, gần 128 ha dành cho phát triển nhà ở xã hội và hơn 150 ha dành cho nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp.

Toàn tỉnh đang triển khai 13 dự án nhà ở xã hội, với tổng quy mô hơn 6.500 căn hộ. Trong số này, 7 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa khởi công; 6 dự án đủ điều kiện mở bán, với quy mô 2.427 căn hộ, tổng mức đầu tư hơn 2.350 tỷ đồng. Ba dự án gồm Bảo Ninh 1, Bảo Ninh 2 tại phường Đồng Hới và Lộc Ninh 1 tại phường Đồng Thuận đang được các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành, bàn giao hơn 700 căn hộ vào cuối năm 2026.