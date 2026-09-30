Hai 'siêu dự án' hơn 166 ha của Novaland tại TP HCM đang chờ gỡ vướng

Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B và Khu tái định cư Bình Khánh – The Water Bay là hai dự án nằm tại khu vực quận 2 cũ, liền kề Thủ Thiêm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND các địa phương về việc rà soát, xử lý các dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland; mã: NVL), theo thông tin từ Báo Chính phủ.

Động thái này được đưa ra sau khi Bộ nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo liên quan đến báo cáo, kiến nghị của doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát hồ sơ pháp lý, xác định cụ thể những khó khăn, vướng mắc tại từng dự án; đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra để làm rõ thực trạng, nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Trên cơ sở kết quả rà soát, địa phương được đề nghị kiến nghị phương án xử lý phù hợp, bảo đảm khách quan, chính xác và đúng quy định. Các trường hợp cụ thể cũng cần được xem xét để xác định khả năng áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 29.

Trong danh sách các dự án được đề cập, Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B và Khu tái định cư Bình Khánh – The Water Bay là hai dự án có quy mô lớn của Novaland tại khu vực phía đông TP HCM, với tổng diện tích hơn 166 ha.

Theo tìm hiểu, Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B có diện tích khoảng 136 ha tại phường Cát Lái, dự kiến phát triển khoảng 31 ha đất ở thấp tầng với khoảng 1.500 căn nhà. Phần cao tầng có khoảng 980.000 m² sàn, tương đương khoảng 7.000 căn.

Tuy nhiên, dự án vẫn chưa được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo nội dung kiến nghị được dẫn lại, Novaland đã nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022 nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc xem xét, quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của UBND TP HCM và có liên quan đến chức năng cho ý kiến của Bộ Tài chính.

Đối với Bình Khánh – The Water Bay có quy mô khoảng 30,2 ha, nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Được biết, dự án dự kiến có khoảng 700.000 m² sàn nhà ở với khoảng 6.000 căn, cùng 400.000 m² sàn thương mại và hệ thống tiện ích giáo dục, y tế, văn hóa.

Dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xây dựng hoàn chỉnh 506 căn hộ tại lô D07. Tại tám lô còn lại, dự án đã hoàn thành phần móng. Tuy nhiên, pháp lý của dự án vẫn là điểm nghẽn lớn. Quyết định giao đất trước đây đã bị thu hồi sau kết luận về các vi phạm liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư và quản lý, sử dụng đất.

Với Khu tái định cư Bình Khánh – The Water Bay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND TP HCM rà soát, xem xét dự án có thuộc trường hợp được áp dụng cơ chế xử lý theo Nghị quyết 29 hay không.

Việc xác định đúng căn cứ và điều kiện pháp lý sẽ là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền quyết định hướng xử lý tiếp theo đối với dự án.

Theo báo cáo của Novaland được dẫn trong văn bản, doanh nghiệp đang kiến nghị tháo gỡ vướng mắc tại 23 dự án thuộc 5 địa phương. Các vấn đề tập trung vào xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính, thủ tục đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng và cấp giấy chứng nhận cho khách hàng.

Việc rà soát hai dự án tại TP HCM diễn ra trong bối cảnh Novaland đang tiếp tục xử lý các vướng mắc pháp lý tại nhiều dự án nhằm khôi phục hoạt động triển khai, bàn giao sản phẩm và giải quyết các nghĩa vụ liên quan đến khách hàng.