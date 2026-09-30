Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp.HCM vừa có văn bản hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc đối với đất hỗn hợp nằm xen kẽ trong khu dân cư hiện hữu. Theo đó, người dân được lựa chọn phần đất ở hoặc đất nông nghiệp để đề nghị tách thửa. Cơ quan chức năng chỉ xem xét điều kiện diện tích tối thiểu đối với phần diện tích được đề nghị tách.

Tp.HCM gỡ “điểm nghẽn” tách thửa đất hỗn hợp.

Cụ thể, nếu người dân chỉ có nhu cầu tách phần đất ở, cơ quan chức năng chỉ xem xét điều kiện tách thửa đối với diện tích đất ở hình thành thửa mới. Theo Quyết định 67/2026, diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở từ 36-100 m², tùy khu vực.

Phần đất nông nghiệp còn lại mà người dân không đề nghị tách sẽ không phải đáp ứng điều kiện diện tích tối thiểu để tách thửa.

Tương tự, trường hợp người dân chỉ đề nghị tách phần đất nông nghiệp, cơ quan chức năng chỉ xem xét điều kiện đối với phần diện tích này. Hạn mức tối thiểu để tách thửa là 500 m² đối với đất nông nghiệp hằng năm và 1.000 m² đối với đất nông nghiệp lâu năm.

Chỉ khi người dân có nhu cầu tách đồng thời cả phần đất ở và đất nông nghiệp, cơ quan chức năng mới xem xét điều kiện diện tích tối thiểu đối với từng loại đất.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp.HCM nhận được phản ánh về việc giải quyết hồ sơ tách thửa đối với các thửa đất hỗn hợp. Theo phản ánh, một số trường hợp bị yêu cầu phần đất nông nghiệp trên cả thửa đất tách ra và thửa đất còn lại đều phải đáp ứng hạn mức tối thiểu từ 500-1.000 m².

Cách áp dụng này khiến nhiều người gặp khó khăn khi chỉ có nhu cầu tách phần đất ở, trong khi phần đất nông nghiệp xen kẽ thường chỉ có diện tích vài chục đến vài trăm mét vuông.

Theo thông tin được phản ánh, hơn 90% thửa đất tại các khu dân cư hiện hữu ở khu vực Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là đất hỗn hợp. Phần đất nông nghiệp xen kẽ trong các thửa đất này thường có diện tích nhỏ, không đủ điều kiện tách thửa độc lập.

Việc yêu cầu đáp ứng đồng thời điều kiện đối với phần đất nông nghiệp khiến nhiều hồ sơ tách thửa đất ở bị đình trệ. Trong một số trường hợp, người dân phải chuyển mục đích sử dụng phần đất nông nghiệp sang đất ở để đủ điều kiện, phát sinh thêm chi phí lớn.

Hướng dẫn mới của Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp.HCM làm rõ việc xét điều kiện tách thửa theo đúng phần diện tích người dân có nhu cầu tách, qua đó tháo gỡ vướng mắc cho các trường hợp đất ở xen kẽ đất nông nghiệp trong khu dân cư hiện hữu.