Lừa bán phần mềm nghe lén, định vị điện thoại

Ngày 10/11, TAND khu vực 12 - Hải Phòng mở phiên tòa xét xử vụ án trên, tuyên phạt Nguyễn Văn Kiên 10 tháng tù; Đặng Công Lực 9 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1989, ở tỉnh Phú Thọ) cần mua website để thực hiện hành vi để lừa bán các phần mềm nghe lén, định vị điện thoại, giám sát tin nhắn tài khoản mạng xã hội.

Sau đó, Đặng Công Lực (sinh năm 1989, ở tỉnh Bắc Ninh) đã tạo lập và bán website Honnhan...com cho Kiên sử dụng.

Từ ngày 7 đến 22/7/2026, Kiên sử dụng website trên để lừa bán các phần mềm nghe lén, định vị điện thoại, giám sát tin nhắn tài khoản mạng xã hội.

Bằng thủ đoạn này, Kiên chiếm đoạt tiền của nhiều người ở Hải Phòng, Hưng Yên, với tổng số tiền 18,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, trong tháng 7/2026, Kiên sử dụng tài khoản ngân hàng để thanh toán tiền mua website cho Lực và còn nợ 400.000 đồng.

Hai bị cáo tại phiên toà.

Cơ quan chức năng xác định, trong vụ án này, Kiên giữ vai trò chính, là người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo; còn Lực là đồng phạm, giữ vai trò thứ hai.