Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (THAHS&HTTP) Công an TP Huế vừa vận động thành công Trần Văn Lâm (SN 1987, trú xã Bình Điền, TP Huế - là đối tượng bị truy nã đặc biệt) ra đầu thú.

Theo cơ quan công an, ngày 19/4, Trần Văn Lâm cùng đồng phạm bị Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi) bắt quả tang về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong vụ án này, Lâm giữ vai trò đồng phạm giúp sức khi đưa tiền mua ma túy và trực tiếp chia nhỏ ma túy cho nhiều người khác trong nhóm cùng sử dụng.

Ngày 21/12/2023, TAND tỉnh Kon Tum (cũ) tuyên phạt Trần Văn Lâm mức án 5 năm 6 tháng tù. Sau khi nhận ủy thác thi hành án, ngày 25/2/2024, TAND thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TAND khu vực 3 - Huế) ra quyết định thi hành hình phạt tù đối với Trần Văn Lâm.

Lực lượng công an làm việc với Trần Văn Lâm sau khi người này ra đầu thú. (Ảnh: CA)

Tuy nhiên quá trình chuẩn bị thi hành án, xác định được đối tượng mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc giai đoạn cấp tính, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên ngày 28/10/2024, TAND khu vực 3 - Huế ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Trần Văn Lâm tại một Bệnh viện Tâm thần của Bộ Y tế.

Thế nhưng, trong thời gian điều trị, ngày 9/12/2025, Lâm bỏ trốn khỏi bệnh viện và Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Huế ra quyết định truy tìm với Lâm nhưng không có kết quả. Đến ngày 20/7, Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Huế ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Lâm.

Đến ngày 27/10 vừa qua, lực lượng Phòng THAHS&HTTP Công an TP Huế vận động thành công Trần Văn Lâm ra đầu thú.

Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP Công an TP Huế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức tiếp nhận, áp giải đối tượng Trần Văn Lâm từ Hà Nội đến Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung - Bộ Y tế (TP Huế) để thực hiện giám định pháp y tâm thần, phục vụ việc xem xét, giải quyết các thủ tục pháp lý.

Sau đó, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung có kết luận pháp y tâm thần theo trưng cầu với nội dung Trần Văn Lâm đã đủ khả năng nhận thức, đủ khả năng điều khiển hành vi. Do đó, Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an TP Huế đã có văn bản đề nghị TAND khu vực 3 - Huế đình chỉ thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Trần Văn Lâm; làm thủ tục tiếp nhận và xuất viện cho Trần Văn Lâm để tiếp tục thi hành án phạt tù.

Đến ngày 13/11, Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an TP Huế thực hiện áp giải đối tượng Trần Văn Lâm đi thi hành án theo Quyết định thi hành án hình phạt tù (đối với người bị xử phạt tù đang được tại ngoại) tại Phân trại tạm giam Hương Trà đảm bảo an toàn, đúng thủ tục theo quy định.