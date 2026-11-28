Trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ nổ khí gas nghiêm trọng tại nhiều địa phương, việc Công an phường Phước Tân, TP Đồng Nai chủ trì, phối hợp triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gas giả quy mô lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kịp thời ngăn chặn hiểm họa cháy nổ trong từng căn bếp.

Tang vật liên quan đến hoạt động của đường dây được phát hiện, thu giữ. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đơn vị phát hiện dấu hiệu san chiết, nạp gas trái phép trên địa bàn. Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng và địa bàn khác nhau, Công an phường Phước Tân đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai chỉ đạo xác lập chuyên án trinh sát bí số 1026CT, huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bóc gỡ tận gốc đường dây này.

Ngày 14/11/2026, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai, Công an phường Phước Tân chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt tiến hành kiểm tra nhiều địa điểm tại các xã, phường, trong đó có Phước Tân, Long Bình, Tân Triều, Xuân Đường, Tà Lài và các địa bàn khác trên TP Đồng Nai.

Phương tiện, thiết bị tại điểm chiết nạp gas. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Qua kiểm tra, phát hiện, thu giữ 6 xe ôtô tải các loại, 3 xe tải bồn chở gas LPG, hơn 1.700 bình gas, hơn 19.000 niêm màng co các loại, hơn 700 tem chống hàng giả cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán gas giả.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 7/2026, Lê Quý Thượng và Lương Xuân Chiến thuê nhà kho tại khu phố 13, phường Long Bình, TP Đồng Nai để tổ chức bơm, san chiết, nạp gas trái phép. Trong đó, đối tượng Lê Quý Thượng giữ vai trò chủ mưu, bỏ vốn, tổ chức nguồn cung và chỉ đạo hoạt động. Đối tượng Lương Xuân Chiến trực tiếp quản lý, điều hành tại kho, thuê nhân công, tổ chức nhập và xuất hàng.

Hệ thống trụ bơm, san chiết gas và phương tiện được sử dụng để chứa khí gas. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Các đối tượng trong đường dây có mối quan hệ gia đình, phân công nhiệm vụ cụ thể, khép kín từng công đoạn, từ san chiết, nạp gas, đóng niêm màng co, tem chống giả của nhiều thương hiệu gas được pháp luật bảo hộ đến việc quảng cáo, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm, nhằm hợp thức hóa gas không rõ nguồn gốc để đưa ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Riêng đối tượng Lê Quý Thượng được xác định đã mua khoảng 106,7 tấn gas, trị giá khoảng 3,073 tỉ đồng, giá trị tiêu thụ tính theo giá bán lẻ bình quân khoảng 4,801 tỉ đồng, ước tính thu lợi bất chính khoảng 1,728 tỉ đồng.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an phường Phước Tân đã hoàn tất hồ sơ bàn giao các đối tượng cùng tang vật, tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai để điều tra, xử lý theo quy định.

Công an phường Phước Tân họp triển khai nhiệm vụ, phân công lực lượng trước giờ “G”. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Công an phường Phước Tân đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp nguồn gas cho Lê Quý Thượng chủ động đến trình diện, phối hợp với Cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc. Người dân khi phát hiện dấu hiệu sản xuất, sang chiết, kinh doanh, vận chuyển gas trái phép hoặc hàng hóa có dấu hiệu giả mạo cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo quy định.