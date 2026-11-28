Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Thanh Trung (SN 1986, ngụ phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo thông tin ban đầu, khi Trung cùng vợ đến Trường Mầm non Ngã Bảy đón con, giáo viên phụ trách nhắc gia đình đóng học phí do đã quá hạn. Sau khi về nhà, Trung nhắn tin xúc phạm và đe dọa đánh giáo viên này.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Trung.

Không dừng lại ở đó, Trung mang theo dao quay lại trường, la hét rồi xông vào phòng họp. Tại đây, Trung có lời lẽ xúc phạm, đe dọa tính mạng giáo viên phụ trách, Hiệu trưởng và những người có mặt, khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy.

Sau đó, Trung tiếp tục ra sân trường lớn tiếng xúc phạm các giáo viên. Vụ việc khiến nhiều người đi đường hiếu kỳ tập trung trước cổng trường.

Nhận được tin báo, Công an phường Ngã Bảy đến hiện trường, mời Trung về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Trung thừa nhận hành vi và khai do say xỉn nên đến trường gây chuyện.