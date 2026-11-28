Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp làm việc với Trần Văn L. sau khi đối tượng ra đầu thú. Ảnh: Công an TP. Huế

Trước đó, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 19/4/2023, Trần Văn L. cùng đồng phạm bị Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (cũ) bắt quả tang về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong vụ án, L. giữ vai trò giúp sức khi đưa tiền mua ma túy và trực tiếp chia nhỏ ma túy cho nhiều người cùng sử dụng. Ngày 21/12/2023, TAND tỉnh Kon Tum tuyên phạt L. 5 năm 6 tháng tù.

Sau khi nhận ủy thác thi hành án, ngày 25/2/2024, TAND thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TAND khu vực 3 - Huế) ra quyết định thi hành án phạt tù đối với L. Tuy nhiên, qua xác định, L. mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc giai đoạn cấp tính, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên ngày 28/10/2024, TAND khu vực 3 - Huế quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với đối tượng tại một bệnh viện tâm thần.

Trong thời gian điều trị, L. bỏ trốn khỏi bệnh viện. Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP. Huế sau đó ra quyết định truy tìm và đến ngày 20/7/2026 ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với L.

Xác định đây là đối tượng có diễn biến tâm lý phức tạp, thông thạo nhiều địa bàn và tìm cách cắt đứt liên lạc để trốn tránh sự truy bắt, Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp đã triển khai xác minh, truy vết. Các tổ công tác lần theo dấu vết, xác minh tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và cả nước bạn Lào.

Bên cạnh các biện pháp truy tìm, lực lượng công an kiên trì phối hợp với gia đình, người thân và những người có uy tín tại xã Bình Điền để tuyên truyền, vận động L. ra đầu thú. Qua đó, phân tích chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, đồng thời vận động người thân tác động để L. nhận thức được hành vi vi phạm và tự giác trở về chấp hành pháp luật.

Ngày 27/10/2026, Trần Văn L. chủ động đến trụ sở Công an TP. Huế đầu thú.

Sau khi tiếp nhận, Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp đã hoàn tất các thủ tục, áp giải L. ra Hà Nội bàn giao cho bệnh viện tâm thần, đồng thời phối hợp đưa đối tượng đến Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung giám định lại tình trạng sức khỏe. Kết luận giám định ngày 12/11/2026 xác định L. đã đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Trên cơ sở đó, TAND khu vực 3 - Huế quyết định đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Ngày 13/11/2026, Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp hoàn tất việc áp giải Trần Văn L. đến Phân trại tạm giam Hương Trà để tiếp tục chấp hành bản án 5 năm 6 tháng tù theo quy định.