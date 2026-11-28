Hiện trường một "hang ổ" của đường dây lừa đảo trực tuyến bị cảnh sát triệt phá

Ngày 27-11, Cảnh sát New Delhi cho biết đã giải cứu 164 người nước ngoài, gồm 92 công dân Indonesia và 72 công dân Malaysia, bị giam giữ và ép buộc tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng.

Sập bẫy chiêu dụ "việc nhẹ lương cao"

Cảnh sát cho biết, những người này đã bị lừa sang Ấn Độ với nhiều lý do khác nhau, bao gồm cả lời hứa về việc nhẹ lương cao và cơ hội kiếm tiền béo bở.

Tuy nhiên, sau khi đến nơi, những người nước ngoài này đã bị giam giữ và ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trên mạng.

Đối tượng cầm đầu bị bắt giữ là Tan Guan Wei, 25 tuổi, quốc tịch Malaysia. Cảnh sát Ấn Độ đang thẩm vấn đối tượng này về vai trò điều hành đường dây, mối quan hệ với các đối tượng khác và mức độ tham gia vận hành các nền tảng lừa đảo.

Vụ việc được phát hiện sau khi cảnh sát nhận được email tố giác nhóm giam giữ người nước ngoài để lừa đảo trực tuyến.

Người gửi là một công dân Malaysia suýt trở thành nạn nhân của chúng. Người đàn ông 42 tuổi này được tuyển dụng vào làm việc cho một công ty dịch vụ công nghệ thông tin ở Noida.

Nhưng khi đến văn phòng của công ty, người này cho biết cảm thấy có điều gì đó bất thường. Khi được yêu cầu giao nộp hộ chiếu, anh ta từ chối và bỏ về.

Cảnh sát đã vào cuộc điều tra ngay sau đó. Thông tin ban đầu cho rằng có khoảng 60-70 người bị giữ, nhưng khi đột kích các cơ sở tại Dwarka và Sector 136, Noida, cảnh sát phát hiện con số lên tới 164 người.

Ép lừa chính đồng bào mình qua app đầu tư giả

Theo điều tra, các nạn nhân được tuyển dụng tại Indonesia và Malaysia với lời hứa việc làm lương cao, cơ hội thăng tiến tại Ấn Độ, nhập cảnh bằng visa thương mại khoảng 3 tháng trước.

Ngay khi đến nơi, hộ chiếu của họ bị thu giữ, gồm 95 hộ chiếu Indonesia và 79 hộ chiếu Malaysia. Họ bị đưa vào các khu nhà riêng biệt, bị hạn chế đi lại, ăn uống kém chất lượng và điều kiện sống tồi tệ.

Những ai chống đối, từ chối làm việc sẽ bị đánh đập để răn đe. Cảnh sát ghi nhận ít nhất 2 trường hợp bị hành hung.

Để di chuyển, đường dây sử dụng đội xe khoảng 40 taxi đưa đón nạn nhân giữa nơi ở và trung tâm lừa đảo.

Các nạn nhân được phát kịch bản có sẵn để lừa người dân ở chính quê nhà họ. Thủ đoạn là giả mạo là phụ nữ, lập hồ sơ mạng xã hội giả, chủ động kết bạn, xây dựng quan hệ tình cảm online để tạo lòng tin.

Sau khi chiếm được lòng tin, chúng dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền vào các nền tảng giao dịch, đầu tư giả mạo, bao gồm các website và ứng dụng hứa hẹn lợi nhuận cao. Tiền của người bị hại sau đó bị chiếm đoạt qua hệ thống.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết, đây là thủ đoạn lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư do "nô lệ mạng" thực hiện.

Thu giữ 355 điện thoại, 174 hộ chiếu

Khám xét các địa điểm, cảnh sát thu giữ hạ tầng kỹ thuật số quy mô lớn gồm 355 điện thoại di động, 168 máy tính để bàn, 26 laptop, 53 sim rác, 174 hộ chiếu cùng nhiều máy chủ.

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện vai trò của 2 đối tượng người Ấn Độ là Sunil Kumar và Sushil Bhati. Các đối tượng là người điều hành địa phương, cung cấp địa điểm, thuê nhà trọ và phương tiện vận chuyển, đồng thời đứng tên tài khoản ngân hàng chi trả chi phí vận hành.

Hiện cảnh sát Ấn Độ đang tiếp tục điều tra mở rộng về đường dây tuyển dụng, đưa người qua biên giới, truy vết dòng tiền lừa đảo và xác định các mắt xích khác.

Một báo cáo của Liên hợp quốc năm 2026 ước tính, ít nhất 300.000 người đã bị buôn bán vào các khu phức hợp lừa đảo trên khắp Đông Nam Á.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nước này đã hồi hương hơn 2.400 người Ấn Độ từ các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Myanmar trong năm qua.

Theo SCMP