Ngày 28/11, UBND TP Hà Nội phối hợp với Công an TP và Công an Phú Thọ tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Đồ chơi Chee Wah Việt Nam (Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Hà Nội). Cuộc diễn tập với quy mô cấp thành phố, huy động nhiều lực lượng tham gia thực binh, phối hợp chỉ huy, điều hành và hiệp đồng tác chiến nhằm xử lý các tình huống tai nạn, sự cố phức tạp, có nhiều người bị nạn.

Tình huống cháy giả định tại khu vực xưởng ép nhiệt tại khu công nghiệp.

Tình huống giả định, vào 9 giờ cùng ngày, xảy ra cháy tại khu vực xưởng ép nhiệt do hệ thống cảm biến nhiệt độ của máy ép bị lỗi, khiến nhiệt độ tăng cao, gây cháy nhựa nguyên liệu và thành phẩm. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các máy ép bên cạnh, nhiệt lượng lớn làm sập đổ một phần cấu kiện công trình. Khói, khí độc bao trùm nhà xưởng, khiến nhiều công nhân mắc kẹt, gặp khó khăn trong quá trình thoát nạn.

Công nhân vận chuyển hàng hóa ra ngoài. Tuy nhiên, có nhiều công nhân mắc kẹt khi đám cháy xảy ra.

Cảnh sát đưa thiết bị tối tân, xe thang, robot chữa cháy, chó nghiệp vụ đến hiện trường cứu hộ cứu nạn.

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong nhà xưởng có khoảng 300 công nhân đang làm việc. Khi phát hiện đám cháy, các công nhân hoảng loạn, tìm cách thoát nạn ra bên ngoài. Tại khu vực xưởng in sơn hoàn thiện bên cạnh, có khoảng 500 công nhân đang làm việc, quá trình thoát nạn, do tâm lý hoảng loạn, một số công nhân làm đổ hàng hóa vào dây chuyền sản xuất, dẫn đến chập điện và gây cháy... Tình huống cháy và sập đổ công trình khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã huy động lực lượng PCCC cơ sở, Ban Quản lý Khu công nghiệp Phú Nghĩa và của các công ty lân cận triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, Công an xã Phú Nghĩa, UBND xã Phú Nghĩa, Đội PCCC chuyên ngành và các đơn vị thuộc Cảnh sát PCCC và CNCH cũng được điều động đến hiện trường.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường cứu nhiều người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Cuộc diễn tập huy động 2.300 người thuộc 56 đơn vị của thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Phú Thọ, cùng 47 phương tiện các loại. Đáng chú ý, có 2 robot chữa cháy, 2 xe thang, 12 xe chữa cháy, 1 xe chữa cháy cần vươn mũi đục và 4 xe cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng radar, camera chuyên dụng và chó nghiệp vụ để tìm kiếm người bị nạn.

Đồng thời, lãnh đạo Công an TP báo cáo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) để điều động lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đến hiện trường phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. UBND TP Hà Nội cũng huy động lực lượng, phương tiện của các sở, ngành trên địa bàn đến hiện trường để phối hợp cứu nạn, cứu hộ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, trong 11 tháng của năm 2026, thành phố xảy ra 658 vụ cháy, 3 vụ nổ làm 21 người chết, 28 người bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 164 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ cháy giảm 302 vụ, giảm 3 người chết, tăng 7 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 571 vụ, cứu được 144 người bị mắc kẹt trong đám cháy; đồng thời bảo vệ được nhiều tài sản của doanh nghiệp, người dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.