Vụ cháy kho vải ở tổ dân phố Đình Bảng, phường Từ Sơn.

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Bắc Ninh) đã điều động 2 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Từ Sơn, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Tiên Sơn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Đồng thời thông báo Công an phường Từ Sơn và Điện lực Từ Sơn phối hợp triển khai các biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn tại khu vực xảy ra cháy.

Lực lượng chức năng tổ chức lực lượng chữa cháy tại kho vải ở phường Từ Sơn.

Cùng thời điểm, UBND phường Từ Sơn cử Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức phương án bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự, hỗ trợ công tác chữa cháy.

Đến 17 giờ 30 phút, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn đang tích cực dập lửa, chữa cháy; xác định chủ sở hữu của kho vải nói trên. Đồng thời rà soát, xác định thiệt hại về người và tài sản.