Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Cửu Long.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 10/2025, Nguyễn Cửu Long được ủy quyền để thực hiện công trình phá dỡ công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang (cũ) theo phương án đã được phê duyệt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Cửu Long. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Tuy nhiên, trong quá trình phá dỡ Nguyễn Cửu Long đã tự ý bán tổng cộng trên 4.000 tấn "xà bần" ra bên ngoài thay vì phải xử lý theo phương án đã được phê duyệt.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham những, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.