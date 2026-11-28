Tối 27/11, người dân phát hiện một xe máy mang biển kiểm soát 86B1-485.xx bỏ lại trên cầu Cà Ty (phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) nhưng không thấy chủ phương tiện. Nghi ngờ có người nhảy cầu, người dân nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ít phút sau, người thân của chủ xe có mặt tại hiện trường, cho biết người này đang buồn chuyện gia đình và nghi đã nhảy xuống sông.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hạ thủy ca nô, chuẩn bị triển khai đội hình lặn tìm kiếm.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Thuận nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin. Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng cũng được huy động, khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm.

Thời điểm này, trời tối, mực nước sông Cà Ty dâng cao, gây khó khăn cho công tác cứu nạn. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi lực lượng chức năng vừa hạ thủy ca nô, cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị lặn tìm kiếm thì người đàn ông nghi nhảy cầu bất ngờ xuất hiện tại hiện trường.

Qua xác minh, người này là anh T.V.H (SN 1997, quê tỉnh Ninh Bình). Anh H. cho biết, do buồn chuyện gia đình nên đã đến cầu Cà Ty và nhảy xuống sông.

Sau khi rơi xuống nước, anh bơi sang bờ bên kia, lên bờ nằm nghỉ. Khi nhìn thấy phía đối diện tập trung đông người, anh quay lại xem và mới biết mọi người đang tổ chức tìm kiếm mình.

Người đàn ông nghi nhảy cầu bất ngờ xuất hiện an toàn tại hiện trường.

Sự xuất hiện bất ngờ của anh H. khiến lực lượng chức năng và người dân có mặt tại hiện trường không khỏi ngạc nhiên, đồng thời thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận anh vẫn an toàn. Phương án tìm kiếm dưới nước được kịp thời dừng lại.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, không có hành động tiêu cực khi gặp khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống. Khi đối mặt với áp lực hoặc khủng hoảng tâm lý, mỗi người nên chia sẻ với người thân, bạn bè hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức chuyên môn.

Gia đình cần quan tâm, lắng nghe và kịp thời động viên khi phát hiện người thân có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Trường hợp phát hiện người có dấu hiệu muốn nhảy cầu hoặc thực hiện hành vi nguy hiểm đến tính mạng, người dân cần nhanh chóng báo Công an qua số 113 hoặc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số 114 để được hỗ trợ. Không tự ý tiếp cận, cứu người khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.