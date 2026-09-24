Diễn biến nóng vụ Seungri bị kiện vì cáo buộc hành hung người khác

Cách đây không lâu, Seungri đã bị kiện với cáo buộc hành hung một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Trong khi cảnh sát đang tiếp nhận và tiến hành điều tra chi tiết vụ việc, cựu thành viên BIGBANG đã liên tục kêu oan qua một cuộc phỏng vấn độc quyền với Ilgan Sports. Nam ca sĩ khẳng định mình không hề có tác động vật lý hay buông lời đe dọa đối phương.

Tuy nhiên, đến sáng 23/9, kênh JTBC đã công bố một phóng sự mới gây chú ý khi phát sóng đoạn camera an ninh tại nhà hàng, ghi lại thời điểm xảy ra xung đột giữa Seungri và người đàn ông nói trên (tạm gọi là A).

Truyền thông Hàn tung CCTV vụ việc Seungri bị tố cáo tấn công người khác. Ảnh: JTBC

Hình ảnh trích xuất từ CCTV cho thấy Seungri có tương tác với A, sau đó cầm một chai rượu vung về phía đối phương, cùng bạn bè bao vây và có động tác dùng chân đá vào một vật dưới sàn. Đoạn video này đi ngược lại lời khai của Seungri, làm dấy lên nghi ngờ anh đã nói dối bởi trước đó cựu nghệ sĩ từng khẳng định bản thân chỉ cầm chai rượu trên tay chứ không hề vung vẩy hay ra tay hành hung ai.

Về nguyên nhân vụ việc, anh A cho biết cuộc cãi vã với nhóm bạn của Seungri bắt nguồn từ vấn đề chụp ảnh. Đáng chú ý, người khởi kiện khẳng định Seungri đã hỏi móc mỉa: "Cậu cũng nghĩ tôi là một kẻ thất bại sao?", đồng thời nhắc đến mối quan hệ với "dân anh chị" và đe dọa: "Việc xử một người như anh cũng chẳng khó khăn gì".

Seungri ra tay "tương tác" với người đàn ông A. Ảnh: JTBC

Trước những cáo buộc này, phía Seungri vẫn kiên quyết phủ nhận. Trong bối cảnh lời khai hai bên hoàn toàn trái ngược, cảnh sát dự kiến sẽ bắt đầu triệu tập điều tra người khởi kiện sau kỳ nghỉ lễ Chuseok để xác minh chính xác các tình tiết.

Sự việc lần này tiếp tục làm hoen ố hình ảnh của Seungri. Sinh năm 1990 và ra mắt cùng BIGBANG vào năm 2006, anh từng là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc trước khi tự tay chấm dứt sự nghiệp vì bê bối Burning Sun rúng động châu Á năm 2019.

Trong phiên tòa tháng 1/2022, Seungri đã thừa nhận 9 tội danh bao gồm mua dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm Đạo luật vệ sinh thực phẩm, giao dịch ngoại hối, tội phạm tình dục (truyền bá nội dung quay lén), tiêu hủy chứng cứ và xúi giục bạo lực đặc biệt.

Đến tháng 5/2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc chính thức y án 1 năm 6 tháng tù giam, đồng thời buộc nam ca sĩ nộp phạt 1,15 tỷ won (khoảng 21,42 tỷ đồng).

Sự nghiệp, danh tiếng của Seungri lụi tàn vì bê bối. Ảnh: X

Sau khi được trả tự do vào tháng 2/2023, Seungri thường xuyên xuất hiện tại các nhà hàng, quán rượu ở khu vực Gangnam (Seoul). Trong những năm qua, cựu thần tượng cũng nhiều lần lọt vào ống kính khi tham gia các buổi gặp gỡ nhà đầu tư tại Đông Nam Á, làm dấy lên tin đồn anh đang nung nấu ý định kinh doanh, mở club và xây dựng một "Burning Sun thứ hai" tại khu vực này.

Gần đây nhất, vào ngày 21/8, Seungri được bắt gặp khi đến tham dự một sự kiện khai trương tại Hà Nội, Việt Nam. Dưới thời tiết mưa gió, cựu ngôi sao 36 tuổi diện áo khoác vest màu be, được lực lượng an ninh che ô và hộ tống cẩn thận vào khu vực tổ chức sự kiện, tiếp tục thu hút sự chú ý và bàn tán trên mạng xã hội.