Tổng Giám đốc Công ty GFDI và 4 thuộc cấp lĩnh án tù chung thân về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và 4 thuộc cấp lãnh án chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: ĐX)

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn đầu tư qua hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại thành phố Đà Nẵng và các chi nhánh trên cả nước.

Trong quá trình hoạt động, do đầu tư kinh doanh thua lỗ, từ năm 2023 Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới đưa ra nhiều thông tin gian dối như: thông tin toàn bộ số tiền huy động từ khách hàng sẽ được công ty đầu tư vào các dự án tiềm năng khả năng sinh lời cao; đưa ra cam kết với khách hàng rằng các dự án công ty đang đầu tư có lãi, bảo đảm đủ khả năng đáo hạn, tất toán theo đúng thỏa thuận đã ký trong hợp đồng.

Tuy nhiên, sau khi đã huy động được dòng tiền từ khách hàng, Hoàng đã không sử dụng đúng như đã tư vấn, giới thiệu và cam kết với khách hàng mà mang đi đầu tư chứng khoán quốc tế, thanh toán các khoản gốc, lãi vay...

Để khách hàng tin tưởng thì Hoàng đã đưa ra thủ đoạn tinh vi bằng cách cam kết các hạn mức lãi suất cao, hấp dẫn từ 1,5-3,5%/tháng để thu hút nhiều khách hàng đầu tư, ký hợp đồng với công ty.

Đến tháng 11/2025 Công ty GFDI cạn kiệt ngân quỹ, mất khả năng thanh toán, chi trả hợp đồng vay cho khách hàng.

Hội đồng xét xử tuyên buộc 5 bị can liên đới hoàn trả toàn bộ số tiền 2.407.949.027.008 đồng cho 7.108 bị hại. (Ảnh: ĐX)

Kết quả điều tra xác minh với thủ đoạn gian dối như trên Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.018 khách hàng (bị hại) với tổng số tiền 2.407.949.027.008 đồng.

Đối với các bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang, cơ quan tố tụng xác định những người này biết rõ hành vi gian dối của Nguyễn Quang Hoàng nhưng vẫn tham gia, thực hiện các công việc liên quan hoạt động kinh doanh, tư vấn cho khách hàng.

Trong đó, Nguyễn Đỗ Đạt hưởng lương cơ bản và lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền hơn 217,76 triệu đồng.

Trần Thị Mỹ Hạnh hưởng tổng số tiền hơn 1,418 tỷ đồng; Trần Thị Kiều Trang hưởng hơn 7,395 tỷ đồng; Tô Hồng Trà hưởng tổng số tiền hơn 36,38 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh.

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: ĐX)

Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên 5 bị cáo cùng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, tuyên phạt Nguyễn Quang Hoàng tù chung thân, phạt bổ sung 100 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt nhận mức án tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng; bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh nhận mức án tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng; bị cáo Tô Hồng Trà nhận mức án tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng; bị cáo Trần Thị Kiều Trang nhận mức án tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc 5 bị cáo liên đới bồi thường hơn 2.407 tỷ đồng cho 7.108 bị hại theo phần trách nhiệm được xác định trong bản án. Trong đó, Hoàng chịu 90%, tương ứng hơn 2.166 tỷ đồng. Mỗi bị cáo còn lại chịu 2,5%, tương ứng hơn 60 tỷ đồng/người.

Để bảo đảm khắc phục hậu quả, tòa buộc 433 khách hàng, nhà đầu tư từng nhận số tiền cao hơn khoản tiền gốc ban đầu phải nộp lại hơn 70 tỷ đồng; 1.140 người từng là nhân viên công ty đã nhận lương kinh doanh, hoa hồng từ hoạt động tư vấn khách hàng phải nộp lại tổng số tiền hơn 467 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử cũng quyết định tiếp tục kê biên, tạm giữ, phong tỏa nhiều tài sản, phương tiện và tiền trong các tài khoản liên quan các bị cáo để bảo đảm thi hành án. Một số tài sản, khoản tiền của tổ chức, cá nhân liên quan dòng tiền của Công ty GFDI cũng được xử lý theo phán quyết của tòa.

Trong lời nói sau cùng, Hoàng gửi lời xin lỗi các bị hại và những người liên quan. Bị cáo cho biết bản thân “sốc” khi nghe tại phiên tòa có một khách hàng vì mình mà đã chết, đồng thời xin cơ hội sớm trở về để khắc phục hậu quả. Trong lúc trình bày, Hoàng nhiều lần bật khóc.

Trước đó như tin đã đưa, ngày 24/9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty GFDI, với hơn 7.100 bị hại và hàng nghìn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Năm bị cáo được đưa ra xét xử cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty GFDI); Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi, Giám đốc Tài chính); Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, Trưởng Phòng ngân quỹ); Tô Hồng Trà (35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi, Phó Giám đốc Sở giao dịch hội sở).

Tòa án thiết lập 2 điểm cầu trực tuyến. Tại Cung thể thao Tiên Sơn có 7.108 bị hại; Nhà hát Trưng Vương có 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo kế hoạch ban đầu, phiên tòa dự tính kéo dài 5 ngày.