Ninh Bình: Phát hiện cơ sở kinh doanh gần 1.800 lít rượu không nguồn gốc, bán trên TikTok Shop

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 23/9, Công an phường Duy Hà và Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường 12, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh hàng hoá trên không gian mạng của cửa hàng TikTok Shop “Ruou Cốm Tây Bắc” có địa chỉ tại phòng 406, toà A1, nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Đồng Văn Xanh, tổ dân phố Chuông, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình.

Cơ sở này do Vũ Thị Xuân Trà, (SN 2001) , trú tại tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình làm chủ.

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện 1.800 lít rượu không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn rượu được chứa trong các can nhựa và chai nhựa, với tổng số gần 1.800 lít.

Cụ thể, cơ sở có 67 can nhựa chứa khoảng 1.340 lít rượu cùng 453 chai nhựa loại 1 lít đã được đóng sẵn. Các sản phẩm được dán nhãn với nhiều tên gọi như rượu cốm, rượu ngô tím, rượu đòng đòng, rượu mơ má đào...

Qua kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số rượu trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, Vũ Thị Xuân Trà khai nhận đã mua gom rượu trôi nổi trên mạng, sau đó chạy quảng cáo, livestream để giới thiệu và bán sản phẩm qua TikTok Shop với tên “Ruou Cốm Tây Bắc” nhằm kiếm lời.

Số rượu không rõ nguồn gốc được cơ quan chức năng phát hiện.Ảnh: Công an Ninh Bình.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng hoá trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.