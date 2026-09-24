VKSND khu vực 15, tỉnh Đắk Lắk tăng cường kiểm sát cưỡng chế thi hành án dân sự

VKSND khu vực 15, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai các quy định mới của pháp luật về thi hành án dân sự, tăng cường trách nhiệm kiểm sát. Ảnh: VKS

Từ ngày 1/7/2026 đến nay, đơn vị đã phân công Kiểm sát viên tham gia kiểm sát 7 vụ việc cưỡng chế thi hành án do Phòng THADS khu vực 15 tổ chức thi hành. Trong đó, có 6 vụ cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để bảo đảm thi hành các khoản nghĩa vụ có giá trị từ hàng trăm triệu đồng đến hơn 1,6 tỉ đồng.

Điển hình như vụ ông bà V.D.B, P.T.H.Y phải thi hành nghĩa vụ trả Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số tiền hơn 1,68 tỉ đồng; vụ Hợp tác xã Sản xuất và dịch vụ nông lâm nghiệp công nghệ cao phải thi hành nghĩa vụ hơn 764 triệu đồng; vụ ông bà S.M.H, S.T.N có nghĩa vụ trả Ngân hàng TMCP Sài Gòn hơn 649 triệu đồng và nhiều vụ việc khác có nghĩa vụ thanh toán từ hơn 243 triệu đồng đến hơn 458 triệu đồng...

Bên cạnh các vụ việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản, VKSND khu vực 15 còn kiểm sát 1 vụ cưỡng chế giao, trả giấy tờ của Phòng THADS khu vực 15 buộc bà T.N.H.T trả bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà L.T.T.H.

Để bảo đảm hiệu quả công tác cưỡng chế thi hành án các vụ việc trên, ngay từ đầu, Kiểm sát viên được phân công đã chủ động nghiên cứu hồ sơ, nắm chắc nội dung bản án, quyết định của Tòa án, kiểm sát căn cứ cưỡng chế, tài sản kê biên, thành phần tham gia và trình tự, thủ tục tổ chức cưỡng chế, đồng thời kiểm sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật của Phòng THADS cùng cấp, bảo đảm quá trình cưỡng chế được thực hiện đúng quy định, đúng phạm vi nghĩa vụ phải thi hành.

Việc tăng cường kiểm sát ngay từ khâu chuẩn bị và trong quá trình tổ chức cưỡng chế đã góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của bản án, quyết định của Tòa án; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được thi hành án và người phải thi hành án; hạn chế vi phạm, thiếu sót và nguy cơ phát sinh khiếu nại, tranh chấp trong quá trình xử lý tài sản.

Thông qua công tác kiểm sát, VKSND khu vực 15 tiếp tục khẳng định vai trò của Viện kiểm sát trong kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.