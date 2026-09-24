Phát hiện nhiều vi phạm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu

Đội Quản lý thị trường số 22 tiến hành kiểm tra Địa điểm kinh doanh số 04 thuộc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ C.B tại phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội.

Ngày 24/9, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, qua kiểm tra một cơ sở sản xuất bánh Trung thu trên địa bàn phường Thượng Cát, Đội Quản lý thị trường số 22 đã phát hiện doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ và tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa điểm chưa được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Trước đó, ngày 22/9, Đội Quản lý thị trường số 22 tiến hành kiểm tra Địa điểm kinh doanh số 04 thuộc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ C.B tại phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra hồ sơ, lực lượng chức năng ghi nhận doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và các bản tự công bố sản phẩm theo quy định. Tuy nhiên, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do doanh nghiệp xuất trình được cấp cho một địa điểm khác, không áp dụng đối với địa điểm sản xuất đang được kiểm tra. Đại diện doanh nghiệp xác nhận địa điểm sản xuất này mới đi vào hoạt động và chưa thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại một cơ sở sản xuất bánh Trung thu.

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra phát hiện một số nguyên liệu sử dụng để sản xuất bánh Trung thu gồm bột sư tử, chất tạo xốp Natri hydro carbonat INS 500ii và nước hoa bưởi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận 195 chiếc bánh nướng sen cung đình và 19 chiếc bánh dẻo sen cung đình, có tổng trị giá theo giá niêm yết là 11,77 triệu đồng. Toàn bộ số bánh vi phạm đã được tạm giữ để xử lý theo quy định.

Căn cứ kết quả kiểm tra và hồ sơ vụ việc, Đội Quản lý thị trường số 22 đề xuất xử phạt doanh nghiệp 17,655 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nguyên liệu sản xuất bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 70 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa điểm không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Tổng số tiền phạt đề xuất là 87,655 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng đề xuất buộc tiêu hủy toàn bộ 214 chiếc bánh Trung thu vi phạm. Do chưa có căn cứ xác định số bánh này đã được đưa ra tiêu thụ trên thị trường, lực lượng chức năng không áp dụng biện pháp buộc thu hồi sản phẩm. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ việc, đồng thời tiếp nhận, xem xét nội dung giải trình của doanh nghiệp (nếu có) để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 22/9, Đội Quản lý thị trường số 25 phối hợp với Công an phường Chương Mỹ kiểm tra cửa hàng kinh doanh thuộc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ V.C tại tổ dân phố Bình Sơn, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, phát hiện 240 kg nguyên liệu làm bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ và quá hạn sử dụng.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện 120 kg nguyên liệu nhân bánh Trung thu chưa qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ và thông tin xác định nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ. Tổng trị giá số nguyên liệu này là 3,6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra phát hiện 120 kg nguyên liệu nhân bánh Trung thu mang nhãn hiệu SAVA, loại nhân thập cẩm truyền thống, đã hết hạn sử dụng từ tháng 4/2026 nhưng vẫn được bảo quản, bày bán tại cửa hàng. Số hàng hóa quá hạn sử dụng có tổng trị giá 6 triệu đồng. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 25 đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ 240 kg nguyên liệu vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 25 đề xuất xử phạt doanh nghiệp tổng số tiền 13 triệu đồng, gồm 8 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 5 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng. Đồng thời, lực lượng chức năng đề xuất buộc tiêu hủy toàn bộ số nguyên liệu vi phạm.

Như vậy, qua kiểm tra hai cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu tại phường Thượng Cát và phường Chương Mỹ, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã đề xuất xử phạt với tổng số tiền 100,655 triệu đồng; tạm giữ 214 chiếc bánh Trung thu thành phẩm và 240 kg nguyên liệu vi phạm.

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, cho biết, trong dịp Tết Trung thu, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, tập trung vào điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu và chất lượng sản phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Theo lực lượng quản lý thị trường Hà Nội, việc tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu và nguyên liệu làm bánh trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, nhất là tình trạng sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, quá hạn sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Qua các vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần tuân thủ đầy đủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, bảo đảm có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và còn hạn sử dụng.

Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường bánh Trung thu, chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh nguyên liệu và thành phẩm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.