Quan tài diễu phố, 'Đường Tăng' giữa đường: Vui lạ đến đâu là quá giới hạn?

Ngày 20/9, mạng xã hội xuất hiện một cảnh tượng khác thường: bốn người hóa trang thành “thầy trò Đường Tăng” trên đường Phan Văn Khải, đoạn qua xã Tân An Hội, TPHCM.

Cơ quan công an đã làm việc với 4 người trong clip "thầy trò Đường Tăng" đi trên làn đường dành cho ô tô. Ảnh: CACC

Người đóng Đường Tăng cưỡi ngựa trắng; ba người hóa trang thành Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng đi bộ. Đáng chú ý, cả nhóm di chuyển trong làn đường dành cho ô tô, nơi có xe tải, xe container lưu thông. Hình ảnh cho thấy một số phương tiện phải giảm tốc khi đi qua.

Sau khi clip lan truyền, Công an xã Tân An Hội phối hợp Đội CSGT Tây Bắc làm việc với bốn người.

Cơ quan công an xác định nhóm người hóa trang thành các nhân vật trong Tây Du Ký để hỗ trợ dịch vụ mai táng một người vừa mất tại địa phương theo nguyện vọng gia đình. Nhóm hóa trang di chuyển trước trong làn ô tô theo lộ trình đã tính toán, trong khi đoàn đưa linh cữu đang đi phía bên kia đường. Người đi đường tưởng đây là màn làm clip “câu view” nên quay lại và đăng lên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng đang xem xét diễn biến và hành vi của nhóm để có hướng xử lý.

Cũng tại TPHCM, trước đó, vào tháng 3/2025, một vụ việc gây chú ý là nhóm người mặc đồ đen, che kín mặt, khiêng quan tài đi dưới lòng đường tại khu vực trung tâm TPHCM, trong đó có trước chợ Bến Thành.

Theo hồ sơ vụ việc, Hồ Ngọc Tuấn lập tài khoản TikTok để kinh doanh quần áo. Sau nhiều video quảng bá không đạt hiệu quả như mong muốn, Tuấn nảy sinh ý tưởng cho nhóm người mặc đồ đen khiêng quan tài diễu phố nhằm tạo sự kiện gây sốc, thu hút sự chú ý và tăng lượt xem.

Hình ảnh khiêng quan tài diễu phố gây phản cảm. Ảnh cắt từ video

Một chiếc quan tài được mua với giá 3,5 triệu đồng, sơn lại màu đen. Nhóm người được thuê mặc áo khoác cần quảng cáo rồi khiêng quan tài đi dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa. Do hình ảnh chưa đạt yêu cầu, nhóm tiếp tục đến khu vực chợ Bến Thành để quay lại.

Video sau đó được dựng, đăng lên TikTok, thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ. Nhưng màn quảng cáo gây chú ý đã dẫn tới hậu quả pháp lý. Vụ việc bị khởi tố và đưa ra xét xử. Tháng 2, TAND khu vực 1, TPHCM tuyên Hồ Ngọc Tuấn 2 năm 9 tháng tù; nhiều bị cáo khác nhận mức án từ 2 năm đến 2 năm 3 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng; hai người được hưởng án treo.

Đến tháng 6/2026, một chiếc quan tài khác lại trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Theo đó, tại một tiệc sinh nhật tổ chức ở trại hòm trên đường Lê Duẩn, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ, chủ tiệc dựng sân khấu, bố trí bàn thờ và quan tài phục vụ chương trình.

Các đối tượng khiêng quan tài diễu hành và nhảy múa giữa đường phố. Ảnh: ANCT

Trong lúc tiệc diễn ra, một nhóm người mặc trang phục mô phỏng dành cho người chết khiêng quan tài từ sân khấu ra đường. Một người sau đó nằm vào bên trong, thực hiện các động tác nằm, ngồi, đứng, nhún nhảy theo tiếng nhạc. Quan tài tiếp tục được khiêng giữa đường phố, phía trước có người cầm cờ tang nhảy múa.

Hình ảnh được người dân ghi lại, đưa lên mạng xã hội và nhanh chóng gây tranh luận. Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 7 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

3 vụ việc khác nhau về mục đích, tuy nhiên đều xảy ra ở một điểm: hoạt động mang tính trình diễn bước từ không gian riêng ra lòng đường, nơi phương tiện và cộng đồng cùng sử dụng.

Luật sư: Đường phố không phải sân khấu tùy ý Luật sư Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, pháp luật không cấm những hoạt động biểu diễn, vui chơi khác lạ ở nơi công cộng. Ranh giới pháp lý không nằm ở tên gọi “biểu diễn”, “dịch vụ” hay “trò vui”, mà nằm ở cách thức thực hiện và mức độ ảnh hưởng đến trật tự, an toàn chung. Theo ông Hải, nếu hoạt động được tổ chức đúng địa điểm, tuân thủ quy định, không lấn chiếm lòng đường, không cản trở giao thông, không gây nguy hiểm, hoảng loạn hoặc làm gián đoạn hoạt động bình thường của cộng đồng thì về nguyên tắc chưa đặt ra trách nhiệm pháp lý. Ngược lại, khi người tham gia tụ tập dưới lòng đường, di chuyển thành đoàn, sử dụng đạo cụ hoặc tạo ra cảnh tượng khiến các phương tiện phải giảm tốc, né tránh, dừng lại, gây ùn tắc hoặc làm mất trật tự nơi công cộng thì tùy tính chất, mức độ có thể bị xử phạt hành chính về giao thông hoặc trật tự công cộng. Theo luật sư, Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt đối với các hành vi gây mất trật tự, tụ tập đông người hoặc gây rối trật tự công cộng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. "Ranh giới chuyển sang trách nhiệm hình sự được xác định theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Theo đó, người có hành vi gây rối trật tự công cộng mà gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; hoặc đã bị xử phạt hành chính, đã bị kết án về hành vi này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư phân tích. Theo ông Hải, khung hình phạt cơ bản của tội danh nêu trên là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức, gây cản trở giao thông nghiêm trọng, gây đình trệ hoạt động công cộng hoặc thuộc các tình tiết định khung khác thì có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Theo luật sư Nguyễn Thanh Hải, khi xem xét, cơ quan chức năng không chỉ căn cứ vào một đoạn clip hay phản ứng trên mạng xã hội mà phải đánh giá toàn diện: địa điểm và thời điểm xảy ra sự việc; mật độ giao thông; số người tham gia; sự chuẩn bị, phân công; thời gian chiếm dụng lòng đường; mức độ buộc các phương tiện phải giảm tốc, né tránh hoặc dừng lại; có gây ùn tắc, tai nạn, hoảng loạn hay làm gián đoạn hoạt động công cộng hay không; người vi phạm có tiếp tục thực hiện sau khi được nhắc nhở và vai trò cụ thể của từng người. "Việc hình ảnh gây tranh luận hoặc lan truyền mạnh trên mạng xã hội chỉ là một yếu tố phản ánh mức độ tác động, không thể tự nó thay thế chứng cứ về hành vi và hậu quả. Không nên cứ thấy một hình ảnh khác thường, phản cảm là suy diễn thành tội phạm; nhưng cũng không thể lấy lý do “chỉ để vui” hoặc “chỉ diễn vài phút” để phủ nhận nguy cơ đối với cộng đồng", ông Hải nhìn nhận. Theo luật sư, việc hóa trang theo nguyện vọng của gia đình trong một đám tang có bản chất khác với hành vi cố ý dựng cảnh gây sốc để quảng cáo hoặc “câu view”. Tình tiết này có ý nghĩa khi đánh giá động cơ, lỗi, tính chất nguy hiểm và lựa chọn hình thức xử lý. Tuy nhiên, nhu cầu riêng, phong tục hay nguyện vọng của gia đình không tạo ra quyền ưu tiên sử dụng lòng đường và cũng không miễn trừ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông. "Nếu kết quả xác minh cho thấy những người tham gia chỉ đi không đúng phần đường, còn người cưỡi hoặc dẫn ngựa đi vào phần đường dành cho xe cơ giới, nhưng hành vi diễn ra trong thời gian ngắn, chưa gây mất trật tự hoặc hậu quả đáng kể thì trước hết có thể xem xét xử phạt hành chính về giao thông", theo luật sư. Theo Điều 10 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người đi bộ không đi đúng phần đường quy định có thể bị phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng. Theo Điều 11 nghị định này, người điều khiển hoặc dẫn dắt vật nuôi đi vào phần đường dành cho xe cơ giới có thể bị phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Mức độ xử lý có thể nghiêm trọng hơn nếu hành vi được tổ chức, kéo dài, chiếm dụng làn ô tô, buộc nhiều phương tiện phải dừng hoặc chuyển hướng, gây ùn tắc, tai nạn, hoảng loạn; hoặc người tham gia nhận thức rõ nguy hiểm, đã được cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục thực hiện. Khi hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì có thể bị xem xét theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Luật sư lưu ý, “gây cản trở giao thông nghiêm trọng” là tình tiết định khung tăng nặng theo khoản 2 Điều 318, nhưng chỉ được áp dụng khi hành vi đã đủ các yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng. Không thể chỉ căn cứ vào việc một vài phương tiện phải giảm tốc để mặc nhiên xác định người tham gia phạm tội. Đối với vụ việc “thầy trò Đường Tăng”, cơ quan chức năng cần xác minh cụ thể lộ trình, thời gian di chuyển, hệ thống biển báo và phân làn tại khu vực; mức độ ảnh hưởng thực tế đến dòng phương tiện; việc tổ chức cảnh giới, bảo đảm an toàn cũng như nhận thức của từng người. Khi chưa có kết luận chính thức, cần tránh đánh đồng vụ việc này với những trường hợp cố ý dựng cảnh gây sốc để quảng cáo. "Có thể nói ngắn gọn rằng: mục đích có thể khác nhau, nhưng giới hạn an toàn là như nhau. Đường phố không phải sân khấu tùy ý; mọi hoạt động văn hóa, dịch vụ, quảng cáo hay nghi lễ khi bước ra không gian công cộng đều phải dừng lại trước ranh giới gây nguy hiểm và xâm phạm trật tự chung", luật sư Nguyễn Thanh Hải nói.