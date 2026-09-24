Vụ án lừa đảo hơn 2.400 tỷ đồng: Tuyên phạt Nguyễn Quang Hoàng cùng đồng phạm mức tù chung thân
Ngày 24-9, sau 1 ngày xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm trong vụ án lừa đảo hơn 2.400 tỷ đồng của hơn 7.000 nạn nhân, hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt mức án tù chung thân đối với cả 5 bị cáo.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/vu-an-lua-dao-hon-2400-ty-dong-tuyen-phat-nguyen-quang-hoang-cung-dong-pham-muc-tu-chung-than-post873281.html