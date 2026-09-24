Quảng Trị: Bắt đối tượng mua bán hơn 13 nghìn viên ma túy dạng 'kẹo'

Đối tượng và tang vật bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Đồng Hới)

Trước đó, Công an phường Đồng Hới chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị bắt Nguyễn Đình Chính (sinh năm 2002, trú tại Tổ dân phố Đồng Phú 3, phường Đồng Hới) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét khu vực tầng 3, nơi Chính đang ở, Công an phát hiện một túi xách màu đen, bên trong chứa 13.666 viên nén màu xám. Bước đầu, Nguyễn Đình Chính khai nhận số viên nén trên là ma túy dạng “kẹo”, được cất giấu để tiêu thụ.

Vụ án hiện đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hơn 13 nghìn viên ma túy dạng “kẹo” mà các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Trị thu giữ. (Ảnh: Công an phường Đồng Hới)

Công an phường Đồng Hới khuyến cáo, ma túy được ngụy trang dưới nhiều hình thức, trong đó có các loại ma túy dạng viên nén thường được gọi là “kẹo”. Người dân, nhất là thanh, thiếu niên cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thử, không tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc tiếp tay cho các hành vi liên quan ma túy. Khi phát hiện vụ việc hoặc đối tượng có dấu hiệu nghi vấn liên quan ma túy, người dân hãy kịp thời thông báo cho cơ quan Công an.