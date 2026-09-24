Tổng Giám đốc GFDI khai mở 12 chi nhánh để 'vớt vát' tiền thua lỗ

Chiều 24/9, TAND TP. Đà Nẵng tiếp tục phần xét hỏi đối với 5 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI. Vụ án có 7.108 bị hại, với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.407 tỷ đồng.

“Thực tế không có 80 tỷ đồng vốn điều lệ”

Trả lời HĐXX, Nguyễn Quang Hoàng khai GFDI được thành lập năm 2018, vốn điều lệ đăng ký 80 tỷ đồng. Khi chủ tọa hỏi số vốn này có thực tế hay không, Hoàng trả lời: “Thực tế không có 80 tỷ”.

Theo lời khai của Hoàng, GFDI đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư nhưng không được đăng ký hoạt động chứng khoán, huy động vốn, kinh doanh tiền tệ hay tín dụng.

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc GFDI thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hoàng thừa nhận phần lớn số tiền huy động từ khách hàng sau đó được đưa vào đầu tư chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư thua lỗ và bị cáo không nhớ cụ thể số tiền đã thua lỗ.

Đáng chú ý, Hoàng khai không lập sổ sách riêng để theo dõi hoạt động đầu tư chứng khoán. Khi khoản đầu tư thua lỗ, bị cáo vẫn tiếp tục huy động tiền từ khách hàng.

Mở thêm chi nhánh để “vớt vát” khoản thua lỗ

Theo lời khai tại tòa, sau khi hoạt động đầu tư chứng khoán phát sinh thua lỗ, Hoàng chỉ đạo mở thêm nhiều chi nhánh trên cả nước. Mục đích, theo bị cáo, là tiếp tục huy động nguồn tiền mới để đầu tư, qua đó “vớt vát” số tiền đã thua lỗ.

Cáo trạng xác định từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Hoàng đã mở 12 chi nhánh, tổ chức huy động vốn thông qua các hợp đồng vay tài sản. GFDI đưa ra thông tin về nhiều dự án, lĩnh vực kinh doanh có khả năng sinh lời và cam kết mức lãi suất cao để thu hút khách hàng.

Khi Nguyễn Đỗ Đạt và Tô Hồng Trà hỏi về tình hình tài khoản của công ty, Hoàng khai đã đưa thông tin không đúng sự thật để trấn an nhân viên, nói các tài khoản vẫn còn hơn 4.000 tỷ đồng từ hoạt động chứng khoán.

Hoàng cũng khai các tài khoản chứng khoán quốc tế hiện không còn tiền do thua lỗ. Bị cáo cho rằng thời điểm đầu tư, mình tin các sàn chứng khoán này hoạt động hợp pháp.

Dùng tiền người sau trả cho người trước

Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa, đến tháng 8/2023, GFDI mất khả năng tài chính do thua lỗ chứng khoán và nhiều khách hàng đồng loạt yêu cầu rút tiền.

Sau đó, Hoàng bị cáo buộc tiếp tục chỉ đạo nhân viên tìm kiếm khách hàng mới, huy động tiền để trả gốc, lãi cho những người đã ký hợp đồng trước đó; đồng thời sử dụng một phần nguồn tiền cho chi phí vận hành và các mục đích khác.

Đến tháng 11/2024, nguồn quỹ cạn kiệt, GFDI mất khả năng thanh toán.

Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Quang Hoàng cùng 4 bị cáo đã bị cáo buộc chiếm đoạt của 7.108 bị hại tổng số tiền hơn 2.407 tỷ đồng.