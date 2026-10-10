Long Cốc - Điểm du lịch hấp dẫn miền Đất Tổ
Nằm giữa vùng trung du xanh mướt, đồi chè Long Cốc đang trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách khi khám phá Phú Thọ. Những đồi chè nối tiếp nhau, uốn lượn như những chiếc bát úp giữa núi rừng, tạo nên khung cảnh vừa khoáng đạt, vừa nên thơ. Mỗi thời điểm trong ngày, Long Cốc lại mang một vẻ đẹp riêng, từ màn sương bảng lảng buổi sớm đến sắc xanh trải dài trong nắng và ánh chiều vàng phủ lên những triền chè.
Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan, nơi đây còn mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm cuộc sống, nghề trồng chè của người dân địa phương. Với cảnh sắc đặc trưng và không gian trong lành, Long Cốc đang từng bước được định hình thành điểm đến du lịch sinh thái, trải nghiệm giàu sức hút của vùng Đất Tổ.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/long-coc-diem-du-lich-hap-dan-mien-dat-to-262532.htm