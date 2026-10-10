Lâm Đồng lan tỏa nhịp sống khỏe

Đông đảo người dân Lâm Đồng tham dự lễ phát động

Cùng cả nước chạy vì sức khỏe

Từ sáng sớm, Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt đã trở nên sôi động hơn thường ngày. Trong trang phục thể thao, hơn 6.500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tập trung tham dự Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Lễ phát động

Chương trình được kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Cùng với điểm cầu trung tâm, các hoạt động hưởng ứng đồng loạt được tổ chức tại 33 tỉnh, thành phố đã tạo thành một ngày hội thể thao trên phạm vi cả nước.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bên trái) và lãnh đạo các sở, ngành tham dự lễ phát động sáng nay

Tham dự lễ phát động tại điểm cầu Lâm Đồng có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng phong trào sáng nay

Phát động tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi mỗi người dân lựa chọn cho mình ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần. Các địa phương cần cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng những hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để người dân tham gia tập luyện, từng bước đưa thể dục, thể thao trở thành hoạt động tự giác, thường xuyên trong cộng đồng.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu khai mạc. (Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN)

“Thể thao dạy chúng ta rằng, muốn đi xa phải bền bỉ, muốn chiến thắng phải vượt qua chính mình. Mỗi bước chân, mỗi vận động hôm nay sẽ tạo động lực cho triệu triệu bước chân cùng vận động từ ngày mai, góp phần tạo nên sức mạnh, tầm vóc và sức sống của một Việt Nam khỏe mạnh, năng động, hùng cường, thịnh vượng”, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng phong trào sáng 10/10

Đúng 7 giờ 15 phút, hòa cùng nhịp vận động trên cả nước, các đại biểu và người dân tại Lâm Đồng đồng loạt xuất phát chạy hưởng ứng.

Hơn 6.500 người dân và các lực lượng tỉnh Lâm Đồng tham gia chạy hưởng ứng phong trào sáng nay

Các lực lượng tham gia phong trào sôi nổi sáng 10/10

Trên cung đường chạy, khoảng cách về tuổi tác hay nghề nghiệp dường như được xóa nhòa. Cán bộ, chiến sĩ, người cao tuổi, học sinh và người lao động cùng chung bước trong tinh thần hào hứng. Mỗi bước chạy không chỉ góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho ngày hội mà còn chuyển tải thông điệp giản dị: Tập luyện thể thao có thể bắt đầu từ những hoạt động gần gũi, phù hợp với điều kiện và sức khỏe của mỗi người.

Đông đảo cán bộ, người dân phường Phan Thiết tham gia chạy hưởng ứng lễ phát động

Không khí tại Quảng trường Lâm Viên tiếp tục sôi động sau khi đoàn chạy về đích. Các phần giao lưu, thi đấu kéo co nam - nữ, nhảy dây nam - nữ và nhảy bao bố tiếp sức nam - nữ thu hút đông đảo người tham gia, cổ vũ. Tiếng reo hò, những nụ cười và tinh thần đoàn kết trong từng phần thi đã làm rõ thêm tính quần chúng của ngày hội.

Sau lễ phát động, nhiều hoạt động thể thao kéo co, nhảy bao bố diễn ra sôi nổi thu hút đông đảo học sinh tham gia

Mỗi người một môn thể thao

Có mặt tại Quảng trường Lâm Viên từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, 67 tuổi, ngụ phường Xuân Hương - Đà Lạt, hào hứng hòa mình vào các hoạt động của ngày hội. Với bà, tập luyện thể thao từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình (thứ 3 từ phải qua) cùng với mọi người tham gia lễ phát động

“Thể thao rất có lợi cho sức khỏe và tinh thần. Đối với người lớn tuổi, việc tập luyện càng có ý nghĩa vì giúp tăng cường sức đề kháng, hạn chế bệnh tật. Mỗi ngày, tôi đều dậy từ 5 giờ sáng để tập dưỡng sinh và dân vũ”, bà Bình chia sẻ.

Nếu người cao tuổi tìm đến thể thao để duy trì sức khỏe thì với các bạn trẻ, vận động còn là cách cân bằng sau những giờ học tập. Em Đỗ Lê Vân Chi, học sinh lớp 11 Trường THPT Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, em đang theo tập môn bóng bàn và luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý giữa việc học với rèn luyện thể chất.

Với em Đỗ Lê Vân Chi, học sinh lớp 11 Trường THPT Bùi Thị Xuân, thể thao giúp bản thân học tập tốt hơn

“Em rất đam mê thể thao vì tập luyện giúp tinh thần sảng khoái hơn sau những giờ học. Em cố gắng cân đối thời gian để thể thao trở thành động lực hỗ trợ mình học tập tốt hơn”, Vân Chi nói.

Là huấn luyện viên võ thuật cổ truyền và cũng thường xuyên duy trì việc tập luyện, ông Huỳnh Ngọc Sơn, phường Xuân Trường - Đà Lạt, nhìn nhận mỗi người đều có thể tìm được một môn thể thao phù hợp với độ tuổi, thể trạng và sở thích của mình.

Theo ông Huỳnh Ngọc Sơn, phường Xuân Trường - Đà Lạt, mỗi người đều có một môn thể thao phù hợp với bản thân

Theo ông Sơn, ý nghĩa của lễ phát động không chỉ nằm ở số lượng người tham gia trong một buổi sáng mà quan trọng hơn là tạo động lực để phong trào tập luyện được duy trì lâu dài. Khi mỗi người chủ động lựa chọn một môn thể thao và kiên trì tập luyện, lợi ích về sức khỏe sẽ lan tỏa từ mỗi cá nhân đến gia đình và cộng đồng.

Đông đảo cán bộ, người dân Lâm Đồng tham gia lễ phát động

Từ những người đã duy trì thói quen vận động nhiều năm đến các học sinh đang lựa chọn môn thể thao yêu thích, những câu chuyện tại Quảng trường Lâm Viên cho thấy thông điệp "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên" có thể bắt đầu bằng những việc rất cụ thể: một buổi tập dưỡng sinh, một trận bóng bàn, một bài tập võ hay đơn giản là những bước đi bộ đều đặn mỗi ngày.

Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ có kế hoạch phát động phong trào luyện tập thể thao phù hợp với từng đối tượng

Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, từ ý nghĩa thiết thực của chương trình, thời gian tới, sở sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức những hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đồng thời, ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ vận động các doanh nghiệp đồng hành, góp phần mở rộng điều kiện tập luyện và lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Luyện tập thể thao mỗi ngày sẽ góp phần tạo nên sức mạnh, tầm vóc và sức sống của một Việt Nam khỏe mạnh, năng động, hùng cường, thịnh vượng

Ngày hội khép lại nhưng tinh thần vận động vẫn được tiếp nối. Từ những bước chạy quanh Quảng trường Lâm Viên, thông điệp rèn luyện sức khỏe đã lan tỏa, hướng mỗi người đến việc lựa chọn và duy trì một môn thể thao phù hợp, biến tập luyện thành thói quen tự giác trong đời sống hằng ngày.