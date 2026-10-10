Việt Nam cho Philippines 'hít khói', Thái Lan đứng ngồi không yên khi du khách ồ ạt đổ về dải đất chữ S

Những cuộc tranh luận trên mạng xã hội Philippines và Thái Lan đang đặt Việt Nam vào tâm điểm so sánh về sức hấp dẫn du lịch trong khu vực. Từ chi phí ăn uống, lưu trú, giao thông đến sự đa dạng của các trải nghiệm, nhiều du khách đánh giá Việt Nam có lợi thế về mức giá và chất lượng dịch vụ. Những ý kiến này cho thấy cuộc cạnh tranh du lịch Đông Nam Á ngày càng vượt ra ngoài lợi thế cảnh quan, khi trải nghiệm thực tế và giá trị nhận được trở thành yếu tố quan trọng trong quyết định lựa chọn điểm đến.

CỘNG ĐỒNG MẠNG PHILIPPINES "DẬY SÓNG" VÌ DU LỊCH VIỆT NAM

Gần đây, một câu hỏi của cư dân mạng Philippines gần đây đã khơi lên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội quốc tế: Vì sao Việt Nam thu hút lượng khách du lịch lớn hơn đáng kể, trong khi Philippines cũng sở hữu những bãi biển nổi tiếng hàng đầu thế giới?

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhanh chóng mở rộng thành cuộc thảo luận về những yếu tố quyết định sức cạnh tranh của một điểm đến, từ giá cả, chất lượng dịch vụ, giao thông, ẩm thực đến an toàn và sự đa dạng của các hoạt động trải nghiệm.

Đáng chú ý, nhiều bình luận không đến từ những người chỉ biết về hai quốc gia qua hình ảnh trên mạng, mà từ những du khách từng trực tiếp trải nghiệm cả Việt Nam và Philippines.

Một người dùng mạng xã hội chia sẻ sau chuyến đi Hội An và Đà Nẵng: “Tôi vừa trở về từ Việt Nam và tất cả những gì có thể nói là Philippines còn cách Việt Nam một khoảng rất xa về du lịch. Mọi thứ được tổ chức bài bản, các tour không bị hét giá, còn đồ ăn rẻ hơn rất nhiều so với Philippines”.

Hiện nay, Philippines xếp thứ 9 trong số các thị trường gửi khách quốc tế hàng đầu đến Việt Nam, đồng thời nằm trong nhóm thị trường có mức tăng trưởng cao nhất về lượng khách

Một du khách khác cũng thẳng thắn nhận xét: “Tôi đến từ Anh, đã đi Việt Nam ba lần nhưng chưa từng đến Philippines. Khi tìm hiểu về Philippines, đặc biệt là Boracay, tôi nhận thấy việc di chuyển đến đó quá phức tạp và mất nhiều thời gian”.

Những chia sẻ này cho thấy sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt một bộ phận du khách không chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn ở khả năng biến chuyến đi thành trải nghiệm thuận tiện, dễ lên kế hoạch và phù hợp với ngân sách.

Trên thực tế, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên của Philippines không phải điều gây tranh cãi. Quốc gia này có những bãi biển nổi tiếng, hệ sinh thái biển phong phú và nhiều địa điểm lặn hấp dẫn. Tuy nhiên, theo các ý kiến trên mạng xã hội, việc sở hữu những cảnh quan đẹp chưa đủ để tạo ra một hệ sinh thái du lịch có sức cạnh tranh nếu các dịch vụ đi kèm chưa đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng.

Một cư dân mạng Philippines bày tỏ sự tiếc nuối: “Tôi rất yêu Philippines. Đất nước chúng tôi có những bãi biển tuyệt đẹp, hoạt động lặn biển và thiên nhiên vô cùng ấn tượng. Chỉ là so với Việt Nam, Philippines vẫn nằm ngoài tuyến du lịch phổ biến của nhiều du khách”.

Trong khi đó, một người khác cho rằng du khách lựa chọn điểm đến vì nhiều lý do, có thể là văn hóa, ẩm thực, mua sắm, lịch sử, thiên nhiên hay đời sống về đêm. Nếu một quốc gia chỉ tập trung quảng bá biển đảo mà chưa tạo ra đủ trải nghiệm bổ trợ, sức hấp dẫn sẽ khó mở rộng sang những nhóm khách có nhu cầu khác nhau.

Hòn đảo Balicasag được ví như viên ngọc xanh giữa biển của Philippines

Đây cũng là điểm khác biệt thường được nhắc đến trong các cuộc so sánh giữa Việt Nam và Philippines. Với hệ thống điểm đến trải dài từ Hà Nội, Ninh Bình, Sa Pa đến Huế, Đà Nẵng, Hội An, TP.HCM và Phú Quốc, Việt Nam có khả năng kết hợp nhiều loại hình du lịch trong cùng một hành trình, từ khám phá di sản, nghỉ dưỡng biển đến trải nghiệm ẩm thực và nhịp sống đô thị.

Một trong những chủ đề xuất hiện nhiều nhất trong các bình luận về Việt Nam là chi phí du lịch.

Nhiều du khách cho rằng ăn uống, lưu trú, gọi xe và tham gia các hoạt động giải trí tại Việt Nam có mức giá dễ tiếp cận hơn. Điều họ đánh giá cao không đơn thuần là giá rẻ, mà là khả năng nhận được nhiều trải nghiệm tương xứng với số tiền bỏ ra.

Một du khách từng đến Việt Nam nhận xét: “Nhìn chung, chi phí hàng hóa và dịch vụ ở Việt Nam phải chăng hơn nhiều. Ngay cả giá Grab cũng khá rẻ. Tôi hoàn toàn ủng hộ du lịch Philippines vì đất nước chúng tôi có rất nhiều thứ để giới thiệu, nhưng nếu xét riêng về giá cả thì chênh lệch thực sự rất lớn”.

Một bình luận khác nhấn mạnh: “Việt Nam có nhiều dịch vụ vừa chất lượng, vừa dễ tiếp cận, từ spa, chăm sóc sức khỏe, salon tóc, thời trang nội địa đến nghệ thuật, đồ thủ công, văn hóa cà phê và các chương trình biểu diễn. Bạn gần như luôn có thứ để khám phá, kể cả vào buổi tối muộn”.

Ở chiều ngược lại, không ít người Philippines phàn nàn rằng chi phí khách sạn, nhà hàng và phương tiện đi lại tại quê nhà cao nhưng chất lượng chưa tương xứng. Một số người còn đề cập tình trạng giá cả thiếu minh bạch giữa các địa điểm, khiến du khách khó dự trù ngân sách.

“Tôi mong mỗi cộng đồng địa phương có thể thống nhất và minh bạch về quy định giá cả, thay vì nơi nào cũng tìm cách nâng giá lên một mức khác nhau”, một người dùng mạng xã hội viết.

Một du khách đến từ Bỉ, hiện sinh sống tại Bali, cũng cho biết Philippines không phải điểm đến mà người này muốn quay lại sau chuyến đi đầu tiên. Theo chia sẻ, một số khách sạn tại Philippines có giá cao gấp đôi, thậm chí gấp ba những cơ sở lưu trú có chất lượng tương đương ở Bali hoặc Thái Lan. Với người này, dù bãi biển đẹp và người dân thân thiện, giá trị nhận lại chưa đủ thuyết phục để tiếp tục lựa chọn điểm đến.

Giao thông cũng là một yếu tố được nhắc đến thường xuyên. Với Philippines, đặc điểm địa lý gồm nhiều đảo khiến việc di chuyển giữa các điểm đến thường phụ thuộc vào máy bay, phà và những chặng trung chuyển. Điều này có thể làm tăng chi phí, kéo dài thời gian và khiến lịch trình phức tạp hơn.

Trong khi đó, địa hình trải dài trên đất liền của Việt Nam cho phép du khách kết hợp nhiều điểm đến bằng đường bộ, đường sắt và hàng không. Mạng lưới kết nối giữa các trung tâm du lịch ngày càng được mở rộng cũng góp phần giúp việc lên kế hoạch thuận tiện hơn, dù chất lượng giao thông và khả năng kết nối vẫn khác nhau giữa từng địa phương.

Một người dùng mạng xã hội nhận xét: “Việt Nam có nhiều thứ để khám phá hơn những bãi biển đẹp. Có lịch sử, những địa danh tuyệt đẹp, đồ ăn ngon, cuộc sống về đêm thú vị và việc di chuyển cũng thuận tiện hơn”.

Những nhận xét về độ an toàn, vệ sinh hay chất lượng dịch vụ trong các bình luận nói trên phản ánh trải nghiệm cá nhân, không đại diện cho toàn bộ du khách hoặc mọi địa phương. Tuy nhiên, khi cùng một nhóm vấn đề liên tục xuất hiện trong các cuộc thảo luận, đây vẫn là những tín hiệu đáng chú ý đối với ngành du lịch.

DU LỊCH THÁI LAN ĐỐI MẶT ÁP LỰC CẠNH TRANH

Những cuộc so sánh với Việt Nam không chỉ xuất hiện tại Philippines. Trên mạng xã hội Thái Lan, nhiều người cũng bàn luận về chi phí du lịch trong nước và sự thay đổi trong lựa chọn điểm đến của khách quốc tế.

Một số bài đăng phản ánh tình trạng vắng khách tại những khu vực vốn quen thuộc với du khách nước ngoài, trong đó có các khu phố du lịch ở Bangkok. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu giá cả tăng cao có khiến du khách cân nhắc những lựa chọn khác trong khu vực, bao gồm Việt Nam.

Một cư dân mạng Thái Lan viết: “Ngay cả người Thái chúng tôi cũng cảm thấy mọi thứ quá đắt. Giá đồ ăn tại các nhà hàng trong trung tâm thương mại đã tăng đến mức khiến tôi phải giật mình”.

Một người khác chia sẻ: “Tôi là người Thái và yêu Việt Nam. Tháng sau tôi sẽ lại đi du lịch Việt Nam. Đồ ăn ngon, người dân thân thiện, Grab và quần áo cũng rẻ hơn”.

Nhiều công ty lữ hành cho biết Thái Lan đang mất dần sức hấp dẫn vì Việt Nam cung cấp nhiều cơ sở hạ tầng mới hơn

Những lời nhận xét tương tự cho thấy sức hút của Việt Nam không chỉ đến từ du khách đường dài, mà còn được củng cố bởi nhu cầu du lịch trong khu vực. Với những người đã quen thuộc với Đông Nam Á, việc lựa chọn một điểm đến mới có thể bắt đầu từ những khác biệt rất thực tế: một bữa ăn ngon với chi phí hợp lý, một chuyến đi thuận tiện hay khả năng trải nghiệm nhiều hoạt động trong cùng ngân sách.

Một người Thái khác cho biết chi phí du lịch nội địa đã trở thành mối bận tâm ngay cả với người dân bản địa. Theo bình luận này, chỉ cần di chuyển qua hai hoặc ba địa điểm, tiền phương tiện đã có thể chiếm một khoản đáng kể; tại một số khu du lịch, đồ ăn và đồ uống cũng đắt đỏ hơn kỳ vọng.

Đáng chú ý, không phải tất cả ý kiến đều cho rằng Việt Nam vượt trội trên mọi phương diện. Một số người nhấn mạnh mỗi quốc gia có thế mạnh riêng và du khách cần lựa chọn theo nhu cầu. Thái Lan vẫn có những sản phẩm du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí và văn hóa đặc trưng mà Việt Nam không thể thay thế hoàn toàn.

Tuy vậy, các bình luận cũng cho thấy một thực tế, danh tiếng lâu năm không đồng nghĩa với lợi thế cạnh tranh bất biến. Khi giá cả tăng lên nhưng chất lượng trải nghiệm không cải thiện tương ứng, du khách sẽ có thêm động lực tìm kiếm những lựa chọn khác.

Dữ liệu du lịch năm 2026 phần nào phản ánh bối cảnh cạnh tranh này. Theo cơ quan du lịch Thái Lan, nước này đón khoảng 14,03 triệu lượt khách quốc tế trong năm tháng đầu năm, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Việt Nam đón khoảng 10,6 triệu lượt khách quốc tế trong cùng giai đoạn, tăng 14,9%.

Đến hết tháng 8/2026, Việt Nam đã đón gần 15,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Khách du lịch thả đèn trời ở Chiang Mai, Thái Lan

Những con số này chưa đủ để kết luận rằng du khách đang đồng loạt rời bỏ Thái Lan hay Philippines để chuyển sang Việt Nam. Lượng khách chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như đường bay, mùa du lịch, chính sách thị thực, tình hình kinh tế và nhu cầu tại từng thị trường. Tuy nhiên, đà tăng của Việt Nam cho thấy sức cạnh tranh của điểm đến đang được củng cố trong bối cảnh du khách có nhiều lựa chọn hơn.

HIỆU ỨNG TRUYỀN MIỆNG GIÚP DU LỊCH VIỆT NAM GIA TĂNG SỨC HÚT?

Một điểm đáng chú ý trong các cuộc tranh luận trên mạng xã hội là vai trò của hiệu ứng truyền miệng. Khi du khách có trải nghiệm tích cực, họ có xu hướng chia sẻ hình ảnh, giới thiệu địa điểm và khuyến nghị bạn bè lựa chọn điểm đến tương tự. Những đánh giá về đồ ăn, khách sạn, phương tiện đi lại hay hoạt động vui chơi vì thế có thể trở thành một phần quan trọng trong quá trình ra quyết định.

Cách nhìn này phần nào lý giải vì sao những thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng hay TP.HCM có thể thu hút những nhóm khách với mục đích khác nhau. Người yêu lịch sử có thể tìm đến các di tích và bảo tàng; người thích ẩm thực có thể dành cả ngày khám phá món ăn địa phương; trong khi những du khách muốn nghỉ dưỡng vẫn có nhiều lựa chọn tại các vùng biển, đảo.

Cầu Vàng tại Khu du lịch Sun World Ba Na Hills, Đà Nẵng

Bên cạnh đó, chính sách thị thực thuận lợi hơn, hoạt động quảng bá tại các thị trường quốc tế, sự mở rộng của mạng lưới hàng không và việc phát triển các sản phẩm du lịch mới cũng là những yếu tố hỗ trợ Việt Nam gia tăng sức hút. Theo cơ quan thống kê Việt Nam, tăng trưởng khách quốc tế trong năm 2026 gắn với chính sách thị thực thuận lợi, hoạt động xúc tiến và quảng bá được đẩy mạnh, cùng sự đa dạng hóa sản phẩm và thị trường khách.

Nhìn rộng hơn, cuộc tranh luận giữa cư dân mạng Philippines, Thái Lan và những du khách quốc tế cho thấy tiêu chí lựa chọn điểm đến đang ngày càng thực tế. Cảnh đẹp vẫn quan trọng, nhưng không còn là yếu tố duy nhất quyết định một chuyến đi có đáng nhớ hay không.

Việt Nam đang được hưởng lợi từ sự kết hợp của những yếu tố ấy trong mắt một bộ phận du khách. Nhưng cơ hội lớn nhất không phải là vượt qua Philippines hay Thái Lan trong một cuộc so sánh trên mạng xã hội, mà là tiếp tục nâng cao chất lượng trải nghiệm để du khách không chỉ muốn đến một lần, mà còn sẵn sàng quay trở lại và giới thiệu Việt Nam cho những người khác.