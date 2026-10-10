Tuổi trẻ Quân khu 7 và thông điệp tri ân 'Uống nước nhớ nguồn'

Tại Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Nam do Tổng cục Chính trị tổ chức tại TP Cần Thơ vừa qua, nội dung tuyên truyền với chủ đề “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiên phong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của đội thi Quân khu 7 đã đạt giải xuất sắc.

Phần thi tuyên truyền viên trẻ của Quân khu 7 đạt giải xuất sắc.

Trên sân khấu, các thành viên trong đội đã tái hiện nỗ lực của các lực lượng trong tìm kiếm, xác minh thông tin, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua đó, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn ý nghĩa nhân văn của nhiệm vụ và nỗi chờ mong của các gia đình liệt sĩ.

Kịch bản được xây dựng theo mạch từ những “dấu chân lịch sử” đến cuộc “hành quân đi tìm đồng đội” hôm nay. Cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên đơn vị kết nghĩa đã kết hợp nhuần nhuyễn lời tuyên truyền với múa, âm nhạc, hình ảnh minh họa, khắc họa sự hy sinh của thế hệ cha anh, nỗi mong chờ của thân nhân và sự tận tâm của những người đang làm nhiệm vụ. Phần thi đồng thời nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Tuổi trẻ Quân khu 7 gửi thông điệp chung tay thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm qua phần thi tuyên truyền viên trẻ.

Là cán bộ trẻ được Quân khu 7 lựa chọn tham gia hội thi, Thượng úy Nguyễn Minh Đăng, Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh xác định đây là dịp rèn luyện kỹ năng công tác Đoàn, kỹ năng tuyên truyền, đồng thời hiểu sâu hơn trách nhiệm của tuổi trẻ đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Minh Đăng chia sẻ: “Thời gian qua, các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn Quân khu 7 đã bền bỉ khảo sát, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Càng tìm hiểu, tôi càng thấm thía nỗi chờ mong của các gia đình. Có những người mẹ đã đi hết cuộc đời mà chưa đón được con về; có những người con tóc đã bạc vẫn mong một lần được thắp nén hương trước phần mộ cha. Mỗi thông tin được xác minh, mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập đều mang theo niềm hy vọng giúp một gia đình vơi bớt nỗi chờ mong. Đó cũng là điều tôi và đồng đội mong muốn chuyển tải qua phần thi tuyên truyền”.

Thượng úy Nguyễn Minh Đăng lắng đọng cảm xúc trên sân khấu.

Từ sự thấu hiểu ấy, Đăng luôn tự nhắc mình thận trọng trong từng câu từ, cách thể hiện. Càng thấu hiểu những mất mát, hy sinh, người tuyên truyền càng phải có trách nhiệm với nội dung mình chuyển tải. Vì vậy, bên cạnh việc nắm chắc kịch bản, rèn giọng nói, động tác và phối hợp với đồng đội trên sân khấu, Đăng chú trọng tìm hiểu kỹ từng nội dung để lời nói xuất phát từ nhận thức và tình cảm chân thành.

Tinh thần trách nhiệm ấy cũng được thể hiện trong thông điệp đội thi gửi đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên: Mỗi người hãy lựa chọn việc làm phù hợp để góp sức tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đó có thể là cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; vận động thân nhân lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN; tham gia các hoạt động tiếp sức, chia sẻ thông tin chính thống về chiến dịch. Bằng những việc làm cụ thể, tuổi trẻ tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao Bằng khen tặng các cán bộ đoàn đạt giải Nhất trong hội thi.

Để hoàn thành tốt các nội dung tại hội thi toàn quân, Thượng úy Nguyễn Minh Đăng còn vận dụng kinh nghiệm, kỹ năng tích lũy qua nhiều hội thi trước đó. Trong năm 2024, đồng chí đạt giải Nhì Hội thi Tuyên truyền viên trẻ cấp Quân khu; giải Nhất Hội thi Tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh); giải Ba cuộc thi Người dẫn chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức. Năm 2026, đồng chí được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen trong triển khai, tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên.

Lực lượng tham gia hội thi của Quân khu 7.

Tại hội thi lần này, Thượng úy Nguyễn Minh Đăng được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen vì đạt giải Nhất phần thi cán bộ Đoàn; được chứng nhận là cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ giỏi cấp toàn quân.

Những thành tích đạt được tại hội thi là động lực để tuổi trẻ Quân khu 7 tiếp tục rèn luyện, vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng tuyên truyền. Thông qua đó, thông điệp tri ân tiếp tục được lan tỏa, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, thôi thúc cán bộ, đoàn viên, thanh niên góp sức bằng những việc làm thiết thực trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.