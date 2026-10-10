Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới

Ca sĩ Thanh Bùi là 1 trong những khách mời đặc biệt tại sự kiện khởi động giải thưởng Asia Top Awards 2026. Thanh Bùi hiện giữ vai trò Phó Trưởng Chi nhánh Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (VCIDA) tại TPHCM. Anh tiết lộ hiệp hội sẽ đồng hành cùng giải thưởng với vai trò bảo trợ chuyên môn chính thức.

Nghệ sĩ Thanh Bùi tại sự kiện.

Chia sẻ với VietNamNet, Thanh Bùi cho biết qua kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật và làm việc mảng giáo dục lâu năm, anh mong muốn cùng hiệp hội đóng góp nhiều hơn cho giải thưởng ở cả vai trò cá nhân lẫn tập thể. Trong đó, 3 trọng tâm Thanh Bùi hướng tới gồm: Chuẩn hóa quốc tế giải thưởng, kết nối giáo dục và tài năng kế thừa, thúc đẩy hợp tác sau giải thưởng.

Nam nghệ sĩ cũng kỳ vọng đưa tinh thần đào tạo nghệ thuật bài bản vào khuôn khổ chương trình, mở ra cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam được giao lưu, học hỏi chuyên môn trực tiếp từ các chuyên gia hàng đầu châu Á.

Ca sĩ Thanh Bùi mong đóng góp tích cực cho thế hệ các nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

“Chúng tôi kỳ vọng hướng đến việc biến các cuộc gặp gỡ tại giải thưởng thành những dự án đồng sản xuất, bản quyền và trao đổi văn hóa cụ thể giữa Việt Nam và quốc tế chứ không dừng lại ở thảm đỏ hay chiếc cúp vinh danh”, Thanh Bùi chia sẻ.

Asia Top Awards được khởi xướng từ năm 2018 nhằm vinh danh nhiều cá nhân, tổ chức trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, giải trí, sáng tạo và hoạt động cộng đồng.

Năm nay, ban tổ chức hé lộ có 35 giải thưởng được trao, chia thành 3 nhóm chính: Giải trí, điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn; Âm nhạc, sáng tạo nội dung và quản lý tài năng; Phụng sự cộng đồng, di sản văn hóa và thời trang.

Một số hạng mục đáng chú ý gồm diễn xuất, cặp đôi và tác phẩm màn ảnh, Asia Icon of the Year (Biểu tượng châu Á của năm), Đại sứ thiện chí văn hóa Thái Lan - Việt Nam 2026, cùng các giải thưởng dành cho nhà quản lý nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung trên TikTok.

Ông Lâm Chí Thiện - Trưởng BTC phía Việt Nam của giải thưởng.

BTC cũng bổ sung hạng mục diễn xuất nam và nữ dành cho dòng phim ngắn dọc. Các ứng viên sẽ được ban sơ tuyển nghiên cứu, tổng hợp trước khi hội đồng giám khảo Việt Nam và Thái Lan đánh giá độc lập bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả được xác định dựa trên 4 nhóm tiêu chí gồm thành tựu và chất lượng, tầm ảnh hưởng, đóng góp cho khu vực Việt Nam - Thái Lan, hình ảnh và trách nhiệm xã hội.

Hội đồng giám khảo Asia Top Awards 2026 có NSND Vương Duy Biên - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam; ông Lâm Chí Thiện - Giám đốc điều hành TodayTV, BTC Giải thưởng Ngôi Sao Xanh cùng các tên tuổi đạo diễn, nhà làm phim uy tín đến từ Thái Lan. Đêm Gala trao giải dự kiến diễn ra ngày 20/12 tại TPHCM.

Clip Thanh Bùi và Hồ Ngọc Hà song ca "Lặng thầm một tình yêu"

Ảnh, clip: BTC