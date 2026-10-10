Muốn đi xa phải bền bỉ, muốn chiến thắng phải vượt qua chính mình

Sáng 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động phong trào: Toàn dân luyện tập thể thao vì sức khỏe nhân dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh và cường thịnh.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển văn hóa Việt Nam; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội…

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Dân cường thì quốc thịnh”. Một quốc gia mạnh cần những người dân khỏe mạnh; một đất nước phát triển bền vững phải bắt đầu từ một cộng đồng khỏe mạnh.

Thấm nhuần tư tưởng đó, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt con người và sức khỏe nhân dân ở vị trí trung tâm của sự phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, sức khỏe, thể lực của mỗi người dân là một bộ phận cấu thành sức mạnh quốc gia. Phát triển thể dục, thể thao phải hướng tới xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí, nghị lực; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, để hiện thực hóa mục tiêu đó, mỗi người dân cần bắt đầu từ chính mình bằng một lựa chọn thiết thực: tập luyện ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện cá nhân. Không cần bắt đầu từ những điều lớn lao, mỗi người chỉ cần lựa chọn môn thể thao phù hợp và kiên trì tập luyện hằng ngày.

Từ mỗi cá nhân, tinh thần rèn luyện thể chất sẽ lan tỏa đến gia đình và cộng đồng: cha mẹ cùng con tập luyện, ông bà cùng con cháu vận động, đồng nghiệp cùng nhau chơi thể thao, mỗi cộng đồng chung tay xây dựng nếp sống khỏe. Khi vận động trở thành thói quen, xã hội sẽ thêm năng động, cộng đồng thêm khỏe mạnh. Thể dục, thể thao không chỉ trở thành nét đẹp văn hóa mà còn góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, phòng ngừa bệnh tật, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó, sức khỏe thực sự trở thành nền tảng cho hạnh phúc của nhân dân và sức mạnh của mỗi quốc gia.

Các đại biểu tham gia chạy bộ đồng hành.

Phó Thủ tướng Chính phủ kêu gọi mỗi người dân Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, nghề nghiệp hay nơi sinh sống, hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, đưa thể thao trở thành niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và sức sống mạnh mẽ của mỗi cộng đồng.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng những hành động thiết thực; quan tâm phát triển không gian và thiết chế thể thao cộng đồng theo hướng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tham gia tập luyện. Qua đó, biến khí thế của ngày phát động thành phong trào tự giác, thường xuyên và bền vững trong nhân dân.

“Thể thao dạy chúng ta: Muốn đi xa phải bền bỉ; muốn chiến thắng phải vượt qua chính mình. Mỗi bước chân, mỗi phút vận động hôm nay là động lực của triệu triệu bước chân mãi mãi từ ngày mai, cùng vận động hòa chung nhịp, góp phần tạo nên sức mạnh, tầm vóc và sức sống của một Việt Nam khỏe mạnh, năng động, hùng cường và cường thịnh”, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định.

Đông đảo nhân dân, cán bộ chiến sĩ Công an, Quân đội tham gia chạy đồng hành.

Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của khoảng 12.000 người, đồng thời kết nối với 33 tỉnh, thành phố trên cả nước, tạo nên không khí tập luyện thể thao sôi nổi, rộng khắp.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đông đảo người dân tham gia chạy bộ đồng hành, xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chạy quanh hồ Hoàn Kiếm và về đích trước trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, số 47 phố Hàng Dầu.

Trong hai ngày 10 và 11/10, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm tiếp tục trở thành không gian trải nghiệm nhiều môn thể thao dành cho cộng đồng. Người dân có thể trực tiếp tham gia hoặc tìm hiểu các môn như pickleball, cầu lông, bóng bàn, cầu mây, đá cầu, cờ vua, cờ tướng, golf, bóng rổ 3x3, roller, đi bộ thể thao, đẩy gậy và kéo co.

Trong khuôn khổ buổi lễ còn có các hoạt động giao lưu, biểu diễn thể thao tại khu vực phố đi bộ ven hồ Hoàn Kiếm.

Các môn võ Vovinam, Judo, Wushu, Taekwondo và võ cổ truyền cũng được tổ chức biểu diễn, hướng dẫn tại khu vực trước trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Đáng chú ý, Ban tổ chức bố trí các khu vực tư vấn, kiểm tra sức khỏe cơ bản, hướng dẫn phương pháp tập luyện và đăng ký cam kết duy trì hoạt động thể thao thường xuyên. Đây là những hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa mục tiêu của chương trình, không chỉ khuyến khích người dân tham gia một sự kiện thể thao mà còn từng bước hình thành thói quen rèn luyện thân thể trong đời sống hằng ngày.

Lễ phát động là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện thuộc chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, góp phần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.