Trải nghiệm 'chuyến tàu di sản' Hà Nội – Thái Nguyên

Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Ngày 9/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các doanh nghiệp du lịch Hà Nội tổ chức khảo sát, thử nghiệm đoàn tàu du lịch Hà Nội – Thái Nguyên với chủ đề “Hành trình về với xứ Trà”.

Đoàn tàu du lịch Hà Nội – Thái Nguyên khởi hành từ Ga Hà Nội (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) lúc 6h25 và đến Ga Lưu Xá (phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) lúc 8h25.

Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Đoàn tàu gồm 6 toa, trong đó có một toa cộng đồng dành cho các hoạt động văn nghệ, giao lưu văn hóa và 5 toa phục vụ hành khách. Khác với các chuyến tàu vận chuyển hành khách thông thường, hành trình được thiết kế kết hợp di chuyển với các hoạt động giao lưu, tìm hiểu văn hóa địa phương.

Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Điểm nhấn của chuyến tàu nằm ở toa cộng đồng, nơi diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian trong suốt 2 tiếng di chuyển. Tại đây, du khách được tìm hiểu văn hóa trà và thưởng thức những tiết mục văn nghệ truyền thống.

Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên biểu diễn các tiết mục hát then đệm đàn tính, múa bát và độc tấu sáo Mông, giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa dân gian địa phương đến du khách.

Màn trình diễn hầu đồng trên đoàn tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên. Video: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Bên cạnh đó, màn trình diễn hầu đồng - nghi lễ thuộc tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, cũng thu hút sự quan tâm của hành khách. Nhiều du khách hào hứng theo dõi, giao lưu và tìm hiểu nét văn hóa truyền thống ngay trên chuyến tàu.

Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Không gian toa cộng đồng còn được bố trí để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm trà tiêu biểu của Thái Nguyên, trong đó có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 - 4 sao. Một số sản phẩm chế biến từ trà do các hợp tác xã địa phương sản xuất như kẹo lạc trà xanh, bánh khảo…cũng được trưng bày nhằm giới thiệu sự đa dạng của đặc sản xứ Trà.

Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Trên mỗi ghế ngồi có mã QR để hành khách quét bằng điện thoại và tìm hiểu thông tin về Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Du khách đồng thời được mời thưởng thức trà ngay trên tàu, trải nghiệm hương vị chè Thái Nguyên trong hành trình đến với địa phương.

Sau khi đến ga Lưu Xá, du khách tiếp tục khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh gồm hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên; hợp tác xã Chè Hảo Đạt và Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải.

Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Tại các hợp tác xã, du khách được tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất chè từ thu hái, sao, vò đến sấy. Trong đó, sao trà là một công đoạn quan trọng trong quá trình chế biến, góp phần tạo nên hương thơm và hương vị đặc trưng của chè thành phẩm.

Công đoạn sao trà giúp diệt men, giảm độ ẩm và định hình cánh trà. Video: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Bên cạnh việc quan sát các công đoạn chế biến, du khách còn được trực tiếp thực hành làm trà, thưởng trà và tìm hiểu các sản phẩm được trưng bày tại hợp tác xã. Qua đó, du khách có thêm cơ hội tìm hiểu quy trình sản xuất và văn hóa thưởng trà của người dân địa phương.

Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Điểm tiếp theo của hành trình là Làng bảo tồn nhà sàn Thái Hải nằm tại xã Thịnh Đức cũ (nay là xã Tân Cương). Đây không chỉ là một khu du lịch sinh thái mà còn là nơi lưu giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của người Tày.

Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Đoàn tàu “Hành trình về với xứ Trà” là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 7/11.

Giới thiệu 5 chương trình du lịch đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên

Chiều 9/10, tại Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải diễn ra tọa đàm “Truyền thông, quảng bá sản phẩm đoàn tàu du lịch Hà Nội – Thái Nguyên”, giới thiệu, quảng bá các chương trình tham quan, kết nối doanh nghiệp.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Hữu Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên giới thiệu 5 chương trình tham quan, du lịch kết hợp vận chuyển bằng đường sắt trên tuyến Hà Nội – Thái Nguyên và ô tô trung chuyển đến các vùng chè, di tích lịch sử, điểm du lịch cộng đồng.

Chương trình "Tân Cương tinh hoa – Sắc bản Thái Hải" đưa du khách khám phá vùng chè Tân Cương, tìm hiểu quy trình sản xuất, thưởng trà và trải nghiệm văn hóa cộng đồng tại Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải.

Chương trình thứ hai kết nối các vùng chè Cầu Đá, La Bằng với Hồ Núi Cốc, kết hợp trải nghiệm sản xuất chè và tham quan cảnh quan thiên nhiên. Hành trình "Huyền tích Đuổm – Hương trà Khê Cốc" đưa du khách tham quan Đền Đuổm, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với danh tướng Dương Tự Minh và trải nghiệm văn hóa trà địa phương.

Các chương trình tour du lịch được xây dựng theo hướng kết hợp trải nghiệm văn hóa trà, tham quan di tích và khám phá du lịch cộng đồng. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Với chương trình "Mây ngàn Shan Tuyết – Vọng nước Hồ Ba Bể", du khách có thể khám phá vùng chè Shan Tuyết Bằng Phúc, Hồ Ba Bể, động Hua Mạ và các điểm du lịch cộng đồng trong hành trình hai ngày.

Chương trình "Sắc màu di sản – Hương trà Trại Cài" kết hợp tham quan vùng chè Trại Cài, tìm hiểu quy trình chế biến trà, khám phá Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ Festival Trà.

Các chương trình được xây dựng theo hướng kết hợp trải nghiệm văn hóa trà, tham quan di tích và khám phá du lịch cộng đồng, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng và tìm hiểu văn hóa của du khách.

Theo lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên, tour một ngày có giá dự kiến 790.000 đồng/khách, bao gồm vé tàu khứ hồi, một bữa ăn chính, vé tham quan, ô tô trung chuyển, hướng dẫn viên và bảo hiểm du lịch. Các chương trình hai ngày một đêm có giá dự kiến từ 1,79 - 1,99 triệu đồng/khách.

Trong dịp Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, tuyến tàu du lịch Hà Nội – Thái Nguyên dự kiến khai thác 6 chuyến vào các ngày 30, 31/10 và 1, 5, 6, 7/11, với khoảng 250 hành khách mỗi chuyến. Giá vé tàu khứ hồi riêng lẻ trong dịp này dự kiến là 200.000 đồng/khách đối với khách lẻ và 160.000 đồng/khách đối với khách đoàn.