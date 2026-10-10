Hải Phòng: Gần 5.200 người tham gia giải chạy hưởng ứng Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao

Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 được Bộ VHTTDL phát động đồng loạt trên toàn quốc vào ngày 10.10.2026, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao và phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, địa phương, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ và các lực lượng xã hội trong phát triển thể dục, thể thao cho mọi người.

Tại Hải Phòng, sự kiện diễn ra lúc 6 giờ 30 tại Quảng trường Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp (phường Gia Viên). Sự kiện được kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Hà Nội và 33 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 nhằm lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Hải Phòng tổ chức chạy đồng hành hưởng ứng phong trào

Chương trình thu hút gần 5.200 người tham gia chạy đồng hành, gồm lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, công nhân, học sinh, sinh viên, cán bộ, người lao động, các câu lạc bộ thể thao và đông đảo người dân thành phố.

Cung đường chạy xuất phát từ Quảng trường Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, qua đường Lạch Tray, đường vòng quanh hồ An Biên, Tượng đài Liệt sĩ, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, đường vào Cung Thiếu nhi và trở về Quảng trường.

Gần 5.200 người hưởng ứng toàn dân rèn luyện thể dục thể thao

Bên cạnh lễ phát động, Hải Phòng còn tổ chức nhiều hoạt động thể thao hưởng ứng như Games ON Hải Phòng 2026 với 3 trận chung kết esport cấp quốc gia và nhiều hoạt động thể thao điện tử: Giải chạy GEMADEPT RUN 2026; Giải Bóng bàn doanh nghiệp Hải Phòng mở rộng.

Các hoạt động góp phần tạo không khí sôi nổi, khuyến khích người dân duy trì thói quen luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên.

Sở VHTTDL được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động. Công an thành phố bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông; Sở Y tế bố trí lực lượng y tế thường trực.