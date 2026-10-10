'Phòng hạnh phúc'- nơi gắn kết yêu thương ở Trung đoàn 209

Những ngày cuối tuần, doanh trại Trung đoàn 209 rộn ràng hơn bởi tiếng cười của những em nhỏ theo cha mẹ vào đơn vị thăm người thân. Gia đình quân nhân được cán bộ đơn vị hướng dẫn về “phòng hạnh phúc”. Căn phòng được bố trí gọn gàng, sạch sẽ với đầy đủ giường nghỉ, điều hòa, quạt, tivi, bàn ghế, nước uống, đồ dùng sinh hoạt thiết và những điều kiện cần thiết luôn sẵn sàng đón những gia đình quân nhân từ phương xa đến thăm.

Bế con gái trên tay, khuôn mặt rạng ngời, chị Nguyễn Thị Thu Hà, vợ Hạ sĩ Nguyễn Quang Dũng, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 7 tâm tình: “Lần đầu tiên đến đơn vị, em rất bất ngờ khi được các anh đón tiếp chu đáo và bố trí phòng dành cho gia đình quân nhân sạch đẹp như vậy. Cháu nhỏ có chỗ ngủ, có điều hòa, có nước nóng nên rất thuận tiện. Em cảm nhận rõ sự quan tâm của đơn vị đối với gia đình quân nhân và càng yên tâm để chồng hoàn thành nhiệm vụ”.

Gia đình Hạ sĩ Nguyễn Quang Dũng, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209 trong "phòng hạnh phúc" .

Còn Hạ sĩ Nguyễn Quang Dũng thì bộc bạch: “Được gặp vợ con ngay tại đơn vị là niềm vui rất lớn đối với tôi. Nhưng điều làm tôi xúc động hơn là sự quan tâm của chỉ huy đơn vị. Vợ con đi đường xa đến đây có nơi ăn, nghỉ sạch sẽ, thuận tiện. Tôi cảm nhận được rằng đơn vị không chỉ quan tâm đến nhiệm vụ mà còn rất quan tâm đến đời sống của từng quân nhân”.

Sau những ngày giờ huấn luyện vất vả, những đợt trực sẵn sàng chiến đấu cao điểm, những nhiệm vụ đột xuất với cường độ và yêu cầu cao là những mong muốn được gặp gỡ, quây quần bên người thân. Có khi chỉ là một bữa cơm có đủ vợ, đủ chồng, có tiếng con trẻ; có khi là vài giờ được trò chuyện, hỏi han về cuộc sống của người thân. Những điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy lại trở thành niềm mong chờ của người lính.

Thấu hiểu tâm tư đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 209 đã quan tâm xây dựng mô hình “phòng hạnh phúc” quân nhân. Không chỉ giải quyết nhu cầu nghỉ ngơi của thân nhân khi đến thăm, mô hình còn thể hiện sự quan tâm cụ thể của đơn vị đối với đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Trung tá Đinh Văn Bắc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 209, cho biết: “Quân nhân muốn yên tâm công tác, trước hết phải có hậu phương ổn định. Chúng tôi xác định chăm lo đời sống tinh thần bộ đội không phải là việc làm mang tính phong trào mà phải trở thành trách nhiệm thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ các cấp. "Phòng hạnh phúc" là một việc làm cụ thể từ suy nghĩ đó. Chúng tôi mong muốn mỗi gia đình khi đến đơn vị đều cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ; qua đó để cán bộ, chiến sĩ thêm yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị”.

Theo đồng chí Trung đoàn trưởng, để mô hình phát huy hiệu quả, đơn vị chú trọng bảo đảm chặt chẽ từ việc đăng ký, bố trí thời gian, quản lý sử dụng phòng đến bảo đảm vệ sinh, an toàn. Việc bố trí thân nhân quân nhân nghỉ tại phòng được thực hiện phù hợp với điều kiện, nền nếp của đơn vị và các quy định hiện hành.

Gia đình Hạ sĩ Nguyễn Quang Dũng, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209 bên khuôn viên đơn vị.

Trong câu chuyện của những người chiến sĩ đã từng cùng gia đình nhỏ sống trong “phòng hạnh phúc”, chúng tôi thấy có điểm chung. Đó là niềm vui không nằm ở những tiện nghi lớn lao. Họ tâm sự chân tình, điều họ mong nhất là sau những ngày huấn luyện vất vả có thể được chơi với con, hỏi han vợ về công việc và cuộc sống ở quê nhà. Đứa trẻ được ở bên bố, cười nói bi bô là khoảnh khắc hạnh phúc vô bờ, giúp người chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ nhà.

Một chuyến thăm ngắn nhưng có thể đem lại nhiều điều. Người vợ hiểu hơn về môi trường công tác của chồng. Còn người quân nhân có thêm một điểm tựa tinh thần để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nếu chỉ nhìn bằng giá trị vật chất, “phòng hạnh phúc” không phải là điều to lớn. Nhưng nhìn từ góc độ công tác tư tưởng, đây lại là một cách làm có ý nghĩa. Trong môi trường quân ngũ, bộ đội phải thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện xa gia đình, cường độ huấn luyện cao, yêu cầu sẵn sàng chiến đấu nghiêm ngặt. Để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, bên cạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý kỷ luật, nâng cao đời sống vật chất thì việc chăm lo đời sống tinh thần, xây dựng hậu phương vững chắc cho quân nhân có vai trò quan trọng.

Đó cũng là cách để cấp ủy, chỉ huy đơn vị nắm chắc hơn tình hình tư tưởng, hoàn cảnh gia đình của cán bộ, chiến sĩ. Thông qua những cuộc gặp gỡ, trò chuyện với thân nhân, cán bộ các cấp có thêm điều kiện hiểu về tâm tư, nguyện vọng của quân nhân; kịp thời chia sẻ, động viên những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Một căn phòng nhỏ, một cách làm giản dị, nhưng phía sau đó là thông điệp lớn: Chăm lo cho gia đình quân nhân chính là góp phần xây dựng hậu phương vững chắc; hậu phương vững thì người lính càng thêm vững tâm, vững chí, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.