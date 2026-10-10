Dốc Hoàng Hôn: Đường đẹp đã có nhưng thiếu một lối vào xứng tầm

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gởi UBND tỉnh báo cáo về việc rà soát, đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa đường vành đai cụm phòng thủ Núi Cố (giai đoạn 2), khu vực Dốc Hoàng Hôn, phường Phú Thủy.

Dốc Hoàng Hôn nhìn từ trên cao. (ảnh PĐ)

Đoạn đường dang dở và nút thắt cổ chai

Đã bao giờ bạn đứng trước một cảnh sắc tuyệt đẹp nhưng rồi lại tự hỏi vì sao một viên ngọc thô rực rỡ nhường ấy vẫn nằm chìm khuất sau những gập ghềnh của đường xá và Dốc Hoàng Hôn, nằm uốn lượn dưới chân Núi Cố chính là trường hợp như thế.

Từ năm 2024 đến nay, dẫu mới chỉ được đầu tư trải nhựa hơn một nửa chiều dài, phần còn lại hơn 1 cây số vẫn là con đường đất gập ghềnh nhưng nơi này đã âm thầm trở thành tọa độ check-in của rất nhiều du khách trong và ngoài nước.

Nhìn từ trên cao, tuyến đường vành đai Núi Cố giống như một dải lụa vắt ngang sườn núi, quấn lấy bầu trời và biển cả trong một vòng tay ôm. Gần một nửa con đường sát mép sóng vỗ tạo nên những khúc cua tay áo ngoạn mục.

Mỗi chiều Dốc Hoàng Hôn thu hút rất đông du khách và người dân địa phương đến chụp ảnh.

Vào những buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu hạ thấp, con đường uốn lượn quanh sườn núi mở ra trước mắt một bức tranh có đủ những gam màu mà thiên nhiên chẳng cần thiết kế. Một bên là núi, một bên là biển; phía trước là đường cong mềm mại ôm theo địa hình, phía xa là mặt nước đổi màu theo từng lớp nắng.

Mấy năm qua, Dốc Hoàng Hôn dần có chỗ đứng trong bản đồ trải nghiệm của du khách, dù hạ tầng của toàn tuyến vẫn chưa hoàn chỉnh.

Chính ở đây, câu chuyện đầu tư con đường vành đai Núi Cố giai đoạn 2 trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Theo Sở Tài chính, toàn tuyến đường trên có chiều dài hơn 2,7km, giai đoạn 1 (2023-2024) đã đầu tư gần 15 tỉ đồng. Phần còn lại, dài hơn 1 cây số vẫn là đường đất.

Sở Tài chính đề xuất đầu tư nâng cấp, thảm bê tông nhựa đoạn đường này với chiều rộng mặt đường 6 m, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 13 tỉ đồng, sử dụng nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan, Sở Xây dựng thống nhất sự cần thiết của dự án và đề nghị nghiên cứu bổ sung hệ thống chiếu sáng. UBND phường Phú Thủy cũng thống nhất chủ trương đầu tư nhằm bảo đảm yêu cầu quốc phòng, phòng thủ khu vực và phát triển du lịch.

Nhìn từ góc độ tổ chức không gian du lịch, hơn 1 km đường đất ấy còn là đoạn khuyết của một cung đường cảnh quan đã có sức hút nhưng chưa phát huy hết giá trị.

Một tuyến đường đẹp mà vẫn còn đoạn chưa hoàn chỉnh giống như một câu chuyện hay đang kể đến đoạn hấp dẫn nhất thì phải dừng lại.

Hoàn thiện đoạn đường trên chính là cách mở rộng khả năng tiếp cận cảnh quan tự nhiên, tạo điều kiện để du khách khám phá trọn vẹn cung đường quanh Núi Cố, đồng thời nâng cao an toàn khi di chuyển, nhất là vào lúc chiều tối.

Một góc Dốc Hoàng Hôn khi chiều xuống

Tuy nhiên, một chi tiết không thể bỏ qua đó là đoạn nối từ đường Nguyễn Thông vào Dốc Hoàng Hôn dài chỉ 280 mét nhưng hiện rất hẹp. Đoạn kết nối này giống như nút thắt cổ chai, khiến nhiều người đi ngang qua mà không nhận ra lối vào hoặc thấy đường hẹp thì ngại ngần, rẽ hướng.

Nếu được mở rộng, không chỉ xe cộ đi lại dễ dàng, tầm nhìn cũng sẽ thoáng đãng, điểm đến dễ nhận diện; nếu có cổng chào thì du khách từ xa cảm thấy như được chào đón trân trọng. Đó là điểm mà UBND phường Phú Thủy đã chỉ ra rất chính xác: đầu tư đường lớn bên trong mà để lối vào chật hẹp, hiệu quả sẽ bị hao hụt rất nhiều.

Trong du lịch, đôi khi sức hút của một nơi không chỉ nằm ở cảnh đẹp bên trong mà còn nằm ở cách người ta được dẫn đến đó.

Khát vọng vươn xa trên bản đồ du lịch

Vẻ đẹp của Dốc Hoàng Hôn vốn đã đủ lôi cuốn nhưng khi con đường quanh Núi Cố được trải nhựa trọn vẹn, đặc biệt khi Đồ án Công viên văn hóa Dốc Hoàng Hôn được đầu tư, nơi đây sẽ không chỉ là một điểm chụp ảnh mà trở thành một điểm đến có hồn, có câu chuyện, có dấu ấn riêng.

Đồ án do nhóm kiến trúc sư Ngô Lê Nguyễn (Ngô Ốc Bươu), Nguyễn Ngọc Quý và Nguyễn Nhật Vy thực hiện và điểm đáng chú ý của ý tưởng thiết kế là không chạy theo những biểu tượng xa lạ mà họ chọn cây và trái thanh long làm cảm hứng chủ đạo, bởi đây là loại cây đã gắn với thương hiệu Bình Thuận suốt nhiều thập niên.

Toàn cảnh Đồ án Công viên Văn hóa Dốc Hoàng Hôn

Từ hình dáng nụ hoa, múi trái, cành lá mềm mại, các kiến trúc sư đã uốn nắn thành lối đi, mái che, không gian công cộng nối từ đất liền ra biển như một dòng chảy không ngừng…

Nếu được đầu tư đồng bộ với tuyến đường vành đai Núi Cố, khu vực này có thể hình thành một quần thể trải nghiệm với những điểm nhấn khác nhau.

Trước hết là chính cung đường quanh núi Cố khi được hoàn thiện, những đoạn uốn lượn sát biển sẽ trở thành một phần hấp dẫn của hành trình, thay vì chỉ là tuyến dẫn đến một điểm check-in. Du khách có thể đi chậm hơn, dừng chân tại những vị trí được bố trí an toàn, nhìn ra biển và cảm nhận sự thay đổi của cảnh quan theo từng thời điểm trong ngày.

Tiếp đến là biểu tượng nụ hoa thanh long, hình ảnh tôn vinh một loại cây đã góp phần tạo nên sinh kế và thương hiệu nông nghiệp của Bình Thuận. Nếu triển khai đúng, đây không chỉ là một tác phẩm tạo hình mà còn là cách đưa câu chuyện từ những vườn thanh long đầy nắng gió vào không gian văn hóa ven biển.

Một điểm nhấn khác là biểu tượng ngọn sóng biển, gắn với ý tưởng hồ nước vô cực hướng về đường chân trời. Trong cấu trúc cảnh quan ấy, đất liền, mặt nước và đại dương có thể tạo nên một khung hình liên tục, giúp du khách cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của biển. Sự hấp dẫn không chỉ đến từ công trình mà còn từ cách công trình được đặt vào khung cảnh tự nhiên.

Và ở trung tâm của tất cả vẫn là Dốc Hoàng Hôn, nơi thiên nhiên đã tự tạo ra sức hút trước khi bất kỳ dự án nào xuất hiện.

Điều càng quý hơn là khu vực này vốn đã có sẵn những điểm đến khác như Công viên Đá Ông Địa chỉ cách hơn 2 km và đường hoa giấy, đồi Bằng Lăng cạnh đó vừa được khánh thành. Khi con đường quanh Núi Cố hoàn thiện, toàn bộ sẽ trở thành một hệ sinh thái du lịch ven biển đầy màu sắc, du khách có thể đi liên tục, không cần lặp lại lộ trình, ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quan trọng nhất là nhớ lâu hơn về Phan Thiết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy cho biết hiện đã có một đơn vị làm việc với UBND phường đặt vấn đề tài trợ đầu tư Công viên văn hóa Dốc Hoàng Hôn.

Hoa thanh long cách điệu

Đây đúng là tin vui nhưng cần thêm thời gian để có thông báo chính thức và việc chủ động chuẩn bị ý tưởng từ sớm sẽ giúp các hạng mục giao thông, cảnh quan và không gian văn hóa có cơ hội được tính toán đồng bộ hơn.

Phan Thiết, Mũi Né, Phú Thủy không thiếu biển đẹp. Điều quan trọng là làm sao để mỗi cảnh đẹp trở thành một phần của hành trình, mỗi công trình kể được câu chuyện của địa phương và mỗi lần du khách ghé thăm đều có thêm một lý do để ở lại lâu hơn.

Dốc Hoàng Hôn đã có lợi thế mà không phải nơi nào cũng có: núi, biển, cung đường uốn lượn và ánh chiều làm nên tên gọi. Phần việc còn lại là hoàn thiện lối tiếp cận, đầu tư hạ tầng có tính toán và kết nối với những điểm đến xung quanh.

Nếu đường vành đai Núi Cố được hoàn thiện, đoạn Nguyễn Thông được mở rộng; Công viên văn hóa Dốc Hoàng Hôn được triển khai và các điểm check-in lân cận được kết nối thành hành trình, khu vực này có cơ hội trở thành một cụm du lịch cảnh quan mở ra cơ hội để cả vùng đất kể câu chuyện độc đáo của mình.