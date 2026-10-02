Loạt xe mới phủ nhiều phân khúc

VinFast VF Wild REEV

Nếu chỉ xét nhóm xe du lịch và những mẫu xe 5-7 chỗ đáng chú ý, tháng 9 có thể xem là một trong những tháng có sự đa dạng khá lớn về sản phẩm mới, từ bán tải điện hóa VinFast VF Wild giá 860 triệu đồng đến Toyota Land Cruiser 300 HEV giá hơn 4,7 tỷ đồng.

VF Wild là mẫu xe điện mở rộng phạm vi (REEV) đầu tiên của VinFast tại Việt Nam.

Nổi bật trong nhóm xe mới tháng 9 là VinFast VF Wild, mẫu bán tải kết hợp xăng - điện 5 chỗ chính thức ra mắt tại Việt Nam ngày 19/9, nhận đặt cọc từ ngày 25/9. Điểm đặc biệt nhất của VF Wild ở hệ thống REEV (Range-Extended Electric Vehicle - xe điện mở rộng phạm vi). Đây là mẫu xe điện mở rộng phạm vi đầu tiên của VinFast tại Việt Nam.

Khác với hybrid truyền thống, mô-tơ điện là bộ phận trực tiếp dẫn động bánh xe, trong khi động cơ xăng không truyền lực trực tiếp tới bánh mà đóng vai trò máy phát điện để bổ sung năng lượng cho pin. Nhờ đó, người lái vẫn có cảm giác vận hành của một chiếc xe điện, trong khi không quá phụ thuộc vào hạ tầng sạc khi đi đường dài.

VF Wild sử dụng pin LFP dung lượng 46,4 kWh, cho phép xe chạy thuần điện hơn 250km/lần sạc theo chuẩn NEDC. Khi sử dụng hệ thống REEV, quãng đường di chuyển kết hợp được VinFast công bố lên tới 1.000km.

Đây là điểm khác biệt đáng chú ý nếu so với bán tải động cơ đốt trong truyền thống. Người sử dụng có thể dùng xe như một mẫu bán tải điện trong nhu cầu đi lại hàng ngày, nhưng khi cần đi xa, động cơ xăng có thể phát điện để mở rộng phạm vi hoạt động.

VF Wild có công suất tối đa 160 kW, mô-men xoắn 280 Nm, thùng xe kích thước 1.574 x 1.512 x 509mm và tải trọng 750 kg. Xe còn có chức năng V2L, cho phép cấp điện cho các thiết bị bên ngoài, phù hợp với nhóm khách hàng thích cắm trại, du lịch hoặc sử dụng xe cho các hoạt động ngoài trời.

Kia Carens Clavis

Ở phân khúc phổ thông, Kia Carens Clavis ra mắt cuối tháng 9 với giá 639 - 679 triệu đồng, hướng tới nhóm khách hàng gia đình cần một mẫu xe 7 chỗ nhưng vẫn muốn có thiết kế hiện đại và nhiều trang bị. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, hệ dẫn động cầu trước. Điểm đáng chú ý nằm ở thiết kế mới cùng loạt trang bị tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái.

Nhóm khách hàng chính của Carens Clavis là gia đình trẻ, người mua xe lần đầu và khách hàng cần một chiếc xe 7 chỗ phục vụ cả đi lại hàng ngày lẫn những chuyến đi xa.

Với mức giá dưới 700 triệu đồng, Carens Clavis cạnh tranh với Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross và Suzuki XL7. Do mới xuất hiện cuối tháng 9, Carens Clavis chưa có doanh số riêng trong 8 tháng. Trong khi đó, dòng Kia Carens trước khi chuyển sang phiên bản Clavis đạt khoảng 3.173 xe trong 8 tháng đầu năm.

Peugeot 408 Sport Edition

Peugeot 408 với số lượng giới hạn 100 xe tại Việt Nam, bên cạnh quyền cá nhân hóa, chủ sở hữu được hưởng gói Sport Edition Exclusive Package với tổng giá trị lên đến 69 triệu đồng.

Trong nhóm xe 5 chỗ, Peugeot 408 Sport Edition cũng tạo sự chú ý trong tháng 9. Đây là phiên bản đặc biệt của Peugeot 408 với số lượng giới hạn 100 xe tại Việt Nam. Mẫu xe này hướng tới nhóm khách hàng coi trọng thiết kế và phong cách cá nhân hơn là nhu cầu sử dụng một mẫu xe gia đình thông thường.

Mẫu xe Peugeot 408 Sport Edition vẫn sở hữu thiết kế SUV coupé đặc trưng cùng động cơ 1.6L Turbo PureTech công suất 218 mã lực. Nội thất phát triển theo triết lý Peugeot i-Cockpit, hướng đến trải nghiệm lái kết hợp giữa công nghệ, thiết kế và tính thực dụng.

Đặc biệt ở chỗ, chủ nhân của mẫu xe Peugeot 408 Sport Edition có thể tham gia quá trình hoàn thiện chiếc xe, từ phiên bản, màu ngoại thất, nội thất đến các chi tiết trang trí, các phiên bản gồm Allure, Premium và GT với giá bán lần lượt 1,039 tỷ đồng, 1,139 tỷ đồng và 1,289 tỷ đồng.

Dù Thaco Auto không báo cáo chi tiết doanh số các mẫu xe Peugeot bán ra trong 8 tháng năm nay nhưng dữ liệu từ VAMA cho thấy tổng các loại xe Peugeot do Thaco Auto bán ra đạt 883 chiếc trong 8 tháng năm 2026.

Loạt BMW Seri M mới

BMW M3 Touring mang đậm phong cách thể thao.

Thaco Auto cũng giới thiệu loạt sản phẩm BMW seri M mới tại Việt Nam gồm BMW M2, BMW M3, BMW M3 Touring và BMW M4. Giá bán niêm yết các mẫu xe BMW ra mắt lần này dao động từ 4,099 - 5,599 tỷ đồng.

Dù mang bốn cá tính khác nhau, BMW M2, BMW M3, BMW M3 Touring và BMW M4 đều được phát triển trên cùng một nền tảng công nghệ BMW M. Động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng BMW M TwinPower Turbo, hệ thống khung gầm M, vi sai chủ động Active M Differential, hệ thống treo và các công nghệ quản lý vận hành được thiết kế để tối ưu sự cân bằng giữa sức mạnh, độ chính xác và cảm giác lái.

Các mẫu BMW M3, BMW M3 Touring và BMW M4 đều được trang bị động cơ có công suất 530 mã lực, mô-men xoắn cực đại 650 Nm, kết hợp hệ dẫn động M xDrive.

Về doanh số, tương tự như Peugeot, Thaco Auto không công bố chi tiết doanh số từng mẫu xe, song dữ liệu từ VAMA cũng cho thấy tổng 1.427 xe là số xe bán được cộng dồn của 2 thương hiệu BMW và Mini trong 8 tháng đầu năm nay.

Toyota Land Cruiser 300 HEV – mẫu SUV dành cho nguyên thủ

Ở nhóm xe cao cấp, Toyota Land Cruiser 300 là một trong những mẫu xe gây chú ý nhất khi thường được nhiều quốc gia lựa chọn là phương tiện di chuyển thường xuyên cho giới chính khách.

Ở lần ra mắt tháng 9 năm nay, Land Cruiser 300 được Toyota nâng cấp động cơ lên phiên bản HEV. Xe có giá niêm yết từ 4,71 tỷ đồng. Riêng màu trắng ngọc trai khoảng 4,73 tỷ đồng.

Land Cruiser từ lâu đã được biết đến là phương tiện phục vụ lãnh đạo cao cấp của nhiều quốc gia.

Land Cruiser 300 HEV sử dụng động cơ V6 3.5L tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện, hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Tổng công suất đạt 457 mã lực, mô-men xoắn cực đại 790 Nm.

Đây là lần đầu công nghệ hybrid được đưa vào Land Cruiser 300 tại Việt Nam, trong khi mẫu xe vẫn giữ những đặc trưng quan trọng như khả năng vận hành địa hình, kết cấu chắc chắn và cấu hình 7 chỗ.

Land Cruiser từ lâu đã được sử dụng trong đội xe phục vụ lãnh đạo, quan chức cấp cao và các đoàn công tác tại một số quốc gia. Tại Việt Nam, dòng xe này cũng xuất hiện trong đội xe phục vụ các hoạt động cấp cao. Vì vậy, Land Cruiser không chỉ được biết đến như một SUV cao cấp mà còn gắn với hình ảnh một phương tiện phục vụ các nhu cầu đặc thù. Trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh số dòng Land Cruiser bản máy xăng đạt 479 xe.

Như vậy, tháng 9/2026 không chỉ có sự xuất hiện của những mẫu xe mới mà còn cho thấy sự phân hóa ngày càng sâu của thị trường ô tô Việt Nam. Các hãng xe đang tìm kiếm khách hàng ở nhiều khoảng giá và nhu cầu khác nhau, từ xe gia đình dưới 700 triệu đồng đến những mẫu xe hiệu năng cao và SUV có giá gần 5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, điện hóa không còn giới hạn ở những mẫu xe đô thị hoặc SUV phổ thông. Với VF Wild và Land Cruiser 300 HEV, công nghệ điện hóa đã bắt đầu xuất hiện ở cả bán tải và SUV cao cấp, mở rộng thêm lựa chọn cho người tiêu dùng Việt Nam.