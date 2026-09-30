Kia Carens Clavis gia nhập cuộc đua xe 7 chỗ dưới 700 triệu đồng

Carens Clavis cạnh tranh về giá bán

Ngày 29/9, Thaco Auto chính thức giới thiệu Kia Carens Clavis tại Việt Nam với hai phiên bản 1.5G Deluxe và 1.5G Luxury, giá lần lượt 639 triệu và 679 triệu đồng.

Mẫu xe được định vị cao hơn Kia Carens hiện hữu về thiết kế, công nghệ và trang bị an toàn. Điểm đáng chú ý của Carens Clavis nằm ở gói công nghệ, tiện nghi và an toàn được nâng cấp, trong khi vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L và hướng tới nhóm khách hàng gia đình.

Một số hình ảnh ngoại thất của Kia Carens Clavis vừa ra mắt có giá bán từ 639 triệu đồng tại Việt Nam (Ảnh: Thaco Auto).

Ở mức giá này, Carens Clavis bước vào một sân đấu khá chật của thị trường MPV 7 chỗ. Toyota Veloz Cross hiện có giá 638 triệu đồng với bản CVT sau khuyến mại (giá gốc 646 triệu đồng) và 668 triệu đồng với bản CVT Top.

Mitsubishi New Xpander AT Premium MY26 có giá 659 triệu đồng, trong khi bản AT có giá 598 triệu đồng và bản MT chỉ có giá 568 triệu đồng. Còn Suzuki XL7 Hybrid có giá 599,9 triệu đồng cho bản một màu và 607,9 triệu đồng cho bản hai màu.

Như vậy, xét về giá bán, Carens Clavis 1.5 Deluxe gần như đối đầu trực tiếp với Veloz Cross CVT, còn bản Luxury nằm giữa Veloz Cross CVT Top và Xpander AT Premium về giá niêm yết. XL7 Hybrid có lợi thế giá thấp hơn đáng kể, khoảng 31 - 79 triệu đồng tùy phiên bản khi so với Carens Clavis.

Carens Clavis rộng hơn

Về kích thước, Carens Clavis dài 4.550 mm, rộng 1.800 mm, cao 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.780 mm và khoảng sáng gầm 180 mm. Xe có 7 chỗ, khoang hành lý từ 216 - 1.973 lít tùy cách bố trí hàng ghế.

So với Veloz Cross có chiều dài 4.475mm, rộng 1.750mm, cao 1.700mm và chiều dài cơ sở 2.750mm, Carens Clavis nhỉnh hơn về chiều dài tổng thể, chiều rộng và chiều dài cơ sở. Veloz lại có khoảng sáng gầm 205mm, cao hơn Carens Clavis 25mm.

Trong khi đó, XL7 Hybrid có kích thước 4.450 x 1.775 x 1.710mm, chiều dài cơ sở 2.740mm và khoảng sáng gầm 200mm. Mẫu xe Suzuki có khoang hành lý tối đa 803 lít.

Mitsubishi Xpander dài 4.595mm, rộng 1.750mm, cao 1.750mm ở bản AT Premium, chiều dài cơ sở 2.775mm và khoảng sáng gầm tới 225mm. Đây là lợi thế của Xpander nếu thường xuyên đi đường xấu, đường ngập hoặc địa hình có nhiều gờ, dốc.

Sự khác biệt về kích thước tạo ra những lợi thế nhất định trong quá trình sử dụng. Carens Clavis thiên về không gian rộng rãi và trải nghiệm nội thất, trong khi Xpander cao hơn, linh hoạt hơn ở các địa hình gồ ghề bởi khoảng sáng gầm lớn hơn, XL7 hướng tới tính kinh tế trong quá trình vận hành còn Veloz cân bằng giữa kích thước, tiện nghi và công nghệ an toàn.

Carens Clavis tăng cường công nghệ ở bản Luxury

Carens Clavis sử dụng động cơ Smartstream 1.5L, công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144Nm, kết hợp hộp số CVT, dẫn động cầu trước. Cả hai phiên bản đều có 6 túi khí, phanh tay điện tử, Auto Hold, ABS, ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến trước, sau và camera lùi.

Nội thất và trang bị công nghệ của Kia Carens Clavis có phần nhỉnh hơn một số mẫu xe cùng phân khúc (Ảnh: Thaco Auto).

Bản Luxury được bổ sung hàng loạt tính năng hỗ trợ lái như điều khiển hành trình thông minh SCC, hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA, hỗ trợ theo làn LFA, giữ làn LKA, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang phía sau RCCA. Xe còn có hỗ trợ mở cửa an toàn và cảnh báo người lái mất tập trung.

Đây là điểm đáng chú ý nhất khi đặt Carens Clavis cạnh các đối thủ cùng giá.

Toyota Veloz Cross CVT Top có gói Toyota Safety Sense với cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, đèn chiếu xa tự động, cùng BSM, RCTA và camera 360 độ. Bản CVT thường có giá 638 triệu đồng, còn bản Top từ 668 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander AT Premium cũng có 6 túi khí, phanh tay điện tử, Auto Hold, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và kiểm soát vào cua chủ động AYC. Tuy nhiên, cấu hình động lực vẫn là động cơ 1.5L kết hợp hộp số tự động 4 cấp.

Trong khi đó, XL7 Hybrid sử dụng hệ thống mild-hybrid K15B + ISG, công suất động cơ xăng 103 mã lực, hộp số 4AT và có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp công bố 5,9 lít/100 km. Xe có màn hình giải trí 10 inch, Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa tự động và kiểm soát hành trình.

Mỗi xe hướng tới tệp khách hàng riêng

Carens Clavis được trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, Apple CarPlay và Android Auto không dây, 6 loa, điều hòa tự động một vùng và cửa gió cho hàng ghế 2 và 3. Hai hàng ghế sau có khả năng gập để chuyển đổi giữa chở người và chở đồ.

Trên bản Luxury có thêm cửa sổ trời, gạt mưa tự động, sạc không dây và hệ thống đèn chiếu xa, gần tự động. Đây là những trang bị hướng tới nhóm khách hàng gia đình trẻ, coi trọng trải nghiệm khoang lái hơn mức tối giản về chi phí.

Đối với Veloz Cross, xe được trang bị màn hình 9 inch, bản Top bổ sung camera 360 độ, mâm 17 inch và các công nghệ an toàn chủ động.

Trong khi Xpander AT Premium sử dụng màn hình 10 inch, đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, ghế da và 6 loa. Khoảng sáng gầm 225 mm cũng khiến mẫu xe phù hợp với những gia đình thường xuyên di chuyển ngoài đô thị.

XL7 Hybrid đi theo hướng khác, không gian 7 chỗ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và hệ thống hybrid nhẹ là những điểm đáng chú ý. Xe có khoang hành lý tối đa 803 lít và mức tiêu thụ hỗn hợp được Suzuki công bố 5,9 lít/100km.

Với Carens Clavis, Kia không đơn thuần bổ sung thêm một mẫu MPV 7 chỗ, mà đang đưa một sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao hơn vào đúng vùng giá của những mẫu xe vốn đã quen thuộc với khách hàng Việt Nam.

Trong khi đó, nhóm khách hàng chạy dịch vụ ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu có thể quan tâm XL7 Hybrid. Với những ai thường xuyên đi đường xấu hoặc cần khoảng sáng gầm lớn có thể chú ý Xpander còn Veloz Cross tập trung vào sự cân bằng giữa giá bán, tính thực dụng và các công nghệ an toàn, đặc biệt ở bản Top.

Theo Thaco Auto, Carens Clavis sẽ được bán song song với Kia Carens hiện hữu nhưng mẫu xe mới được định vị ở nhóm cao hơn, hướng tới khách hàng tìm kiếm thiết kế hiện đại, công nghệ và hệ thống an toàn toàn diện hơn.