[GALLERY] 'Soi' Ferrari 812 Superfast độ Mansory độc bản của cảnh sát Dubai

Tương tự các phương tiện thuộc dàn xe tuần tra của lực lượng chức năng Dubai, chiếc Ferrari 812 Superfast khoác lên mình bộ áo hai màu xanh lá - trắng truyền thống. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở gói nâng cấp ngoại thất do Mansory đảm nhận, mang lại vẻ ngoài ấn tượng hơn so với nguyên bản.

Ở phần đầu Ferrari 812 Superfast, Mansory trang bị cho mẫu siêu xe cánh lướt gió làm bằng sợi carbon kết hợp cùng các đường viền điểm xuyết sắc vàng nổi bật. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh lại nhẹ nhàng, đi kèm các khe gió bằng carbon tích hợp trên nắp capo.

Ferrari 812 Superfast độ Mansory độc bản của cảnh sát Dubai sở hữu bộ mâm độ sơn đen tương phản với kẹp phanh màu vàng phía trong, kết hợp cùng các khe thoát gió mới đặt ngay sau hốc bánh trước.

So với tổng thể, khu vực phía sau nhận được nhiều thay đổi mang tính khí động học nhất. Hãng độ trang bị một cánh gió cố định cỡ lớn cùng bộ khuếch tán gió thiết kế riêng. Chi tiết này cũng sở hữu các điểm nhấn màu vàng đồng bộ và tích hợp đèn phanh thứ ba lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua Công thức 1.

Bên cạnh các chi tiết độ từ Mansory, xe được hoàn thiện với đèn cảnh sát chuyên dụng và biển số mang dãy số "812" đặc biệt. Mặc dù sở hữu nhiều nâng cấp từ một thương hiệu vốn nổi tiếng với những bản độ táo bạo, thiết kế tổng thể của chiếc xe này vẫn giữ được sự chừng mực nhất định.

Đây đã là một trong những chiếc xe nhanh nhất mà Cảnh sát Dubai từng cấp phép sử dụng. Phiên bản của Mansory còn đẩy những con số đó lên cao hơn nữa với công suất 800 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0 đến 100km/h trong 2,8 giây và tốc độ tối đa 344km/h, nhanh hơn 0,1 giây và 4km/h so với phiên bản tiêu chuẩn.

Một đại diện của Cảnh sát Dubai mô tả chiếc xe là một trong những chiếc xe mới nhất được bổ sung vào đội xe của sở, vốn được xây dựng để tăng cường sự hiện diện tại các điểm du lịch nổi tiếng, chứ không phải để thực thi pháp luật.

Chiếc Ferrari 812 Superfast độ Mansory này là mảnh ghép tiếp theo trong chiến dịch làm mới đội hình xe của lực lượng hành pháp địa phương. Trước đó không lâu, Cảnh sát Dubai cũng đã tiếp nhận một chiếc Lamborghini Revuelto cũng qua tay hãng độ Mansory để phục vụ công tác tuần tra trên các tuyến phố tại đây.

Video: Tay đua Lewis Hamilton là thành viên của đội đua Ferrari.