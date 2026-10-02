Đánh giá chi tiết KIA Soluto 2026: Lựa chọn sedan cỡ B thực dụng với mức giá dễ tiếp cận

Được định vị ở ranh giới giữa phân khúc xe đô thị cỡ A và sedan cỡ B, KIA Soluto hướng thẳng tới nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ cũng như các gia đình nhỏ ưu tiên tính kinh tế. Mẫu sedan lắp ráp trong nước này xác lập ưu thế cạnh tranh trực tiếp trước các đối thủ như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City hay Mitsubishi Attrage nhờ mức giá khởi điểm thấp hàng đầu thị trường, thậm chí cạnh tranh sòng phẳng với các mẫu xe hạng A.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tham khảo KIA Soluto

Mẫu xe duy trì mức giá niêm yết cạnh tranh cùng chương trình ưu đãi giảm giá lên tới 46 triệu đồng tùy phiên bản, giúp chi phí lăn bánh trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người dùng mua xe lần đầu.

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực cũng như trang bị thực tế của từng xe.

Thiết kế ngoại thất gọn gàng mang tính thực dụng

KIA Soluto sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.700 x 1.460 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.570 mm cùng khoảng sáng gầm xe 150 mm. Bán kính quay vòng linh hoạt kết hợp với kích thước vừa vặn giúp xe xoay xở thuận tiện trong điều kiện đường sá đô thị đông đúc. Xe cung cấp 5 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm Trắng (Clear White), Đen (Aurora Black Pearl), Đỏ (Marcato Red), Bạc (Titanium Silver) và Xanh lam (Blue Stream).

Diện mạo của Soluto tuân thủ ngôn ngữ tạo hình quen thuộc với cụm lưới tản nhiệt mũi hổ nối liền cụm đèn pha bo tròn. Đèn chiếu sáng chính sử dụng bóng halogen kèm chóa phản xạ truyền thống. Các hốc lấy gió và vị trí bố trí đèn sương mù được tạo hình đơn giản nhằm tối ưu chi phí gia công và sửa chữa.

Khu vực thân xe tạo điểm nhấn bằng bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 14 inch. Các chi tiết tay nắm cửa được mạ crom sáng bóng trên các bản cao cấp, trong khi bản tiêu chuẩn sử dụng dạng đồng màu thân xe. Hai phiên bản MT Deluxe và AT Deluxe được bổ sung tính năng gương chiếu hậu chỉnh/gập điện và nút mở cốp sau bằng điện tiện lợi.

Không gian cabin bố trí tối ưu và tiện nghi cơ bản

Bên trong khoang lái, táp-lô của KIA Soluto được sắp xếp khoa học, ưu tiên tính công thái học với các núm xoay điều khiển điều hòa trực quan cùng cụm cửa gió tròn xoay linh hoạt ở hai bên góc kính. Ghế ngồi trên tất cả các phiên bản đều được bọc da công nghiệp, giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng kinh doanh dịch vụ vận tải.

Hàng ghế phía sau có độ ngả lưng lên tới 99 độ, trang bị tựa tay trung tâm và 3 vị trí tựa đầu có thể tùy chỉnh độ cao. Không gian để chân vừa vặn cho người có thể trạng trung bình. Thể tích khoang hành lý đạt 475 lít, đủ rộng rãi để chứa hành lý cho các chuyến đi xa hoặc chở đồ cho khách đi sân bay.

Khu vực điều khiển trung tâm nổi bật với vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp các phím bấm chức năng tiện lợi. Hệ thống thông tin giải trí gồm màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp dàn âm thanh 6 loa. Cụm đồng hồ tốc độ gồm hai vòng tròn analog hiển thị vòng tua máy và tốc độ, đi kèm một màn hình đơn sắc hiển thị thông tin vận hành cơ bản.

Cấu hình vận hành và trang bị an toàn

Cung cấp sức mạnh cho KIA Soluto là khối động cơ xăng Kappa dung tích 1,4 lít (1.368 cc) Dual-CVVT, sản sinh công suất cực đại 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới các bánh trước thông qua tùy chọn hộp số sàn 5 cấp (5MT) hoặc số tự động 4 cấp (4AT).

Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố đạt khoảng 4,2 đến 5,3 lít/100 km đối với cung đường cao tốc và từ 6,7 đến 8,3 lít/100 km trong chu trình vận hành đô thị. Xe sử dụng hệ thống lái trợ lực điện MDPS mang lại cảm giác đánh lái nhẹ nhàng ở tốc độ thấp. Khung gầm ứng dụng hệ thống treo trước độc lập kiểu McPherson và treo sau dạng thanh xoắn, đảm bảo độ êm ái vừa đủ trên đường phố.

Về mặt kết cấu, thân xe sử dụng tỷ lệ thép cường độ cao AHSS (Advanced High Strength Steel) giúp gia tăng độ vững chắc. Các trang bị an toàn chủ động và thụ động cơ bản gồm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), tính năng tự động khóa cửa khi xe di chuyển và 2 túi khí phía trước cho người lái và hành khách.

Thông số kỹ thuật chi tiết KIA Soluto

Nhìn chung, KIA Soluto không phải mẫu xe thiên về công nghệ ngập tràn hay cảm giác lái thể thao. Thay vào đó, chiếc sedan của thương hiệu Hàn Quốc nhắm đúng nhu cầu người dùng thực dụng: chi phí đầu tư ban đầu thấp, khoang chứa đồ rộng rãi, nội thất bọc da dễ vệ sinh và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt cho các cung đường đô thị thường nhật.