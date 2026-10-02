SUV hạng D công suất 286 mã lực, công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến, giá hơn 600 triệu đồng

Điểm nhấn đáng chú ý trên Deepal S07 AI Laser Edition 2027 là hệ thống hỗ trợ lái thông minh AI Laser kết hợp cảm biến LiDAR gắn trên nóc xe, hỗ trợ nhiều kịch bản từ đường đô thị, cao tốc đến đỗ xe.

Về thiết kế, Deepal S07 AI Laser Edition 2027 tiếp tục duy trì ngôn ngữ tạo hình hiện tại với phần đầu xe sử dụng mặt ca-lăng kín, kết hợp cụm đèn pha thanh mảnh. Mẫu SUV mới có kích thước dài 4.750 mm, rộng 1.930 mm và cao 1.625 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm, thuộc nhóm SUV cỡ trung.

Deepal S07 AI Laser Edition 2027.

Tay nắm cửa của Deepal S07 AI Laser Edition 2027 được thiết kế lại theo dạng bán ẩn, giúp thân xe có diện mạo gọn gàng hơn. Phía sau nổi bật với cụm đèn hậu kéo dài toàn chiều rộng thân xe, tạo hiệu ứng thị giác hiện đại và góp phần nhấn mạnh phong cách năng động của SUV hạng D này.

Điểm khác biệt quan trọng nhất của Deepal S07 AI Laser Edition 2027 nằm ở hệ thống hỗ trợ lái AI Laser. Với LiDAR đặt trên nóc xe cùng hệ thống cảm biến và xử lý dữ liệu, mẫu xe có khả năng hỗ trợ điều hướng trong nhiều tình huống giao thông phức tạp.

Ở khu vực đô thị, hệ thống có thể hỗ trợ xử lý các tình huống như đi qua vòng xuyến, rẽ trái tại giao lộ không có đèn tín hiệu, vượt phương tiện trên đoạn đường hẹp, quay đầu và di chuyển trong môi trường giao thông hỗn hợp giữa ô tô, xe máy và người đi bộ. Trên cao tốc, hệ thống hỗ trợ điều hướng có thể thực hiện các thao tác như tự động ra vào đường dẫn, chuyển làn thông minh và điều chỉnh tốc độ theo điều kiện giao thông.

Khả năng hỗ trợ đỗ xe cũng là một trong những điểm được Deepal nhấn mạnh trên S07 AI Laser Edition 2027. Hệ thống có thể hỗ trợ xử lý những không gian đỗ xe khó như vị trí rất hẹp, đường cụt hoặc khu vực đỗ sát tường. Bên cạnh chức năng đỗ xe tự động, xe còn hỗ trợ đỗ xe từ xa, đỗ xe khi người lái đứng bên ngoài và theo dõi quỹ đạo khi lùi. Những tính năng này hướng tới việc giảm thao tác của người lái trong các tình huống đỗ xe vốn thường gây khó khăn tại đô thị đông đúc.

Deepal S07 AI Laser Edition 2027 cũng được trang bị gói an toàn chủ động với 24 chức năng, bao phủ nhiều tình huống có nguy cơ xảy ra va chạm. Trong số đó có phanh khẩn cấp tự động khi phát hiện chướng ngại vật bất thường phía trước, chức năng bảo vệ khi người lái thao tác nhầm bàn đạp ga, hỗ trợ tránh chướng ngại vật bên hông và hệ thống phanh khẩn cấp tự động thích ứng.

Một số tính năng được nâng cấp thông qua kết nối mạng. Ngoài ra, camera chuyên dụng bố trí tại cột A có khả năng nhận diện khuôn mặt và giám sát người lái trong nhiều điều kiện thời tiết, qua đó phát hiện các dấu hiệu như mệt mỏi khi lái xe đường dài, sử dụng điện thoại hoặc mất tập trung và đưa ra cảnh báo phù hợp.

Khoang nội thất của Deepal S07 AI Laser Edition 2027 về cơ bản vẫn duy trì cách bố trí bao quanh như phiên bản hiện tại, nhưng được bổ sung hệ thống buồng lái thông minh AI toàn diện. Hệ thống này hỗ trợ tương tác thời gian thực, điều khiển một số chức năng trên xe và lập kế hoạch hành trình.

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 15,6 inch độ phân giải 2,5K, hỗ trợ Apple CarPlay, Huawei HiCar và Carlink, đồng thời sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8295P. Xe còn được trang bị màn hình AR-HUD kích thước hiển thị tương đương 55 inch, giúp đưa các thông tin quan trọng vào tầm quan sát của người lái.

Hệ thống ghế ngồi cũng được chú trọng trên phiên bản mới. Hàng ghế trước có hai ghế không trọng lực tích hợp chức năng massage, sưởi ấm và thông gió, trong khi hàng ghế sau có sưởi và màn hình cảm ứng 4,2 inch. Không gian cabin được hoàn thiện bằng vật liệu da lộn microfiber với tổng diện tích khoảng 10,7 m², kết hợp hệ thống âm thanh 20 loa là trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản.

Đồng thời, xe cũng có thể được trang bị tùy chọn ngăn lạnh/sưởi thông minh dung tích 4,7 lít, cho phép làm lạnh trong khoảng 3-20 độ C hoặc sưởi ở mức 35-50 độ C. Ngoài ra, Deepal S07 AI Laser Edition còn tích hợp nhiều thành phần trong hệ sinh thái thông minh như màn hình tương tác Bluegogo, các tính năng Deepal Sticker, nút điều khiển vật lý bên ngoài bảng điều khiển trung tâm, hộp trò chơi, camera InStone và ghế an toàn dành cho trẻ em.

S07 AI Laser Edition 2027 được nâng cấp hệ thống điện và sử dụng nền tảng sạc nhanh điện áp cao 800V. Công nghệ sạc có công suất tối đa tương đương mức 6C, cho phép bổ sung gần 400 km phạm vi hoạt động chỉ sau khoảng 9 phút sạc theo công bố của nhà sản xuất. Các phiên bản đều sử dụng pin CATL và Golden Bell, cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện tối đa 725 km. Động cơ điện có công suất tối đa 286 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm.

Bên cạnh hệ truyền động điện, Deepal S07 AI Laser Edition còn được nâng cấp về khung gầm. Xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo thích ứng biến thiên FSD+HRS, kết hợp cấu trúc treo MacPherson phía trước và liên kết đa điểm với tay đòn chữ H ở phía sau. Hệ thống còn sử dụng các bạc lót thủy lực được tối ưu hóa nhằm cải thiện cảm giác lái và khả năng hấp thụ dao động.