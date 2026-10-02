Ô tô điện pin khỏe dòng Sedan cao cấp ngang cỡ Kia K5 giá 312 triệu đồng mạnh 197 mã lực, chạy 555 km/lần sạc

Sedan cao cấp ngang cỡ Kia K5 mạnh 197 mã lực, chạy 555 km/lần sạc

Jetta M6 2027

Thông tin trên Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, mẫu sedan điện Jetta M6 2027 dự kiến chính thức ra mắt vào giữa tháng 10/2026, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe cỡ lớn nhưng có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Nếu đặt cạnh những mẫu sedan hạng D quen thuộc như Toyota Camry và Kia K5, Jetta M6 2027 tạo dấu ấn chủ yếu nhờ hệ thống truyền động thuần điện cùng loạt công nghệ hỗ trợ lái được tích hợp ngay từ đầu.

Về thiết kế, Jetta M6 2027 mang diện mạo hoàn toàn mới so với phong cách truyền thống của thương hiệu. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị hình chữ L, tạo hiệu ứng giống giọt nước khi phát sáng. Xe có tổng cộng 6 màu ngoại thất gồm xanh băng giá, tím phương đông, bạc ánh trăng, trắng sứ, đen thanh lịch và vàng bình minh.

Thân xe có chiều dài 4.806 mm, rộng 1.895 mm hoặc 1.868 mm tùy cấu hình, cao 1.500 mm và chiều dài cơ sở 2.820 mm, gần tương đồng với Toyota Camry và Kia K5. Jetta M6 sử dụng mâm 17 hoặc 18 inch, trong khi cổng sạc được bố trí tại chắn bùn phía hành khách.

Jetta M6 2027 tạo dấu ấn chủ yếu nhờ hệ thống truyền động thuần điện

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng thân xe kết hợp dòng chữ JETTA đặt ở trung tâm. Huy hiệu dành cho xe năng lượng mới cũng xuất hiện trên đuôi xe, giúp nhận diện rõ hơn cấu hình thuần điện của M6.

Trong khi Toyota Camry duy trì cách tiếp cận quen thuộc của một mẫu sedan hạng D truyền thống, Jetta M6 2027 sử dụng thiết kế nội thất tập trung nhiều hơn vào màn hình và công nghệ số. Khoang lái được bố trí theo hướng bao quanh người lái, đi cùng ba tùy chọn màu gồm xám mực, trắng núi và tím mây.

Tâm điểm trên bảng táp-lô là màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2,5K, kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn. Hệ thống đèn viền nội thất ẩn có tới 256 màu cũng được trang bị, cho phép không gian bên trong thay đổi theo sở thích của người sử dụng.

Jetta M6 còn tạo điểm nhấn bằng hệ thống hỗ trợ lái thông minh

So với Kia K5, Jetta M6 còn tạo điểm nhấn bằng hệ thống hỗ trợ lái thông minh dựa trên chip Horizon Journey 6M. Nền tảng này sử dụng công nghệ thị giác để cung cấp các tính năng hỗ trợ lái như NOA trên đường cao tốc và trong đô thị.

Jetta M6 2027 sử dụng mô-tơ điện đơn đặt tại cầu trước, với hai mức công suất tối đa lần lượt 154 và 197 mã lực tùy phiên bản. Bộ pin do Zhongchuang Innovation Aviation cung cấp cũng có hai cấu hình, tương ứng phạm vi hoạt động 465 km và 555 km cho mỗi lần sạc.

Giá sedan cao cấp Jetta M6 2027

Theo Tạp chí công nghệ Techz, Jetta M6 2027 vừa được mở bán trước tại Trung Quốc với 3 phiên bản, giá dao động từ 80.800 - 99.800 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 312 - 385 triệu đồng.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.