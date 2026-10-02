Xe Toyota tăng vọt doanh số tại Việt Nam

Toyota Việt Nam (TMV) công bố doanh số bán hàng trong tháng 9/2026 đạt 7.114 xe (bao gồm xe Lexus), tăng 45% so với tháng 8/2026.

Toyota Innova Cross tăng doanh số 76% so với tháng trước. Ảnh: TMV

Cụ thể, doanh số toàn qu­ốc của các mẫu xe Toyota đạt 6.935 xe, bao gồm 1.385 xe lắp ráp trong nước và 5.550 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Thành tích tháng 9 đã nâng tổng doanh số tích lũy năm 2026 của TMV lên hơn 55.700 xe, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý so với tháng 8, trong tháng 9, TMV đã triển khai chương trình ưu đãi thêm với các mẫu xe Corolla Cross, Yaris Cross và Innova Cross. Các dòng xe này đều tăng doanh số mạnh trong tháng 9.

Trong tháng 9, Toyota Yaris Cross tiếp tục là ô tô Toyota bán chạy nhất, đạt doanh số 1.799 xe, tăng tới 95% so với tháng 8. Đáng chú ý, bản hybrid của mẫu xe được tăng ưu đãi trong tháng 9, đã bán được 413 xe, tăng 130% so với tháng trước.

Yaris Cross là xe Toyota bán chạy nhất tháng 9, với doanh số tăng 130% so với tháng trước. Ảnh: TMV

Mẫu xe bán chạy thứ hai, đồng thời cũng lần đầu được ưu đãi trong tháng 9 là Toyota Innova Cross đạt doanh số 1.461 xe, tăng 76% so với tháng trước. Riêng bản hybrid của Innova Cross bán ra 630 xe trong tháng 9, tăng gần 70% so với tháng trước.

Toyota Corolla Cross tăng doanh số 116% so với tháng 8, đạt 866 xe bán ra. Riêng bản hybrid của mẫu xe tăng doanh số 114% so với tháng trước.

Các dòng xe như Vios hay Veloz cũng đều tăng doanh số so với tháng 8.

Theo nhận định, việc tăng ưu đãi đã giúp nhiều dòng xe của Toyota tại Việt Nam tăng doanh số mạnh trong tháng 9. Đáng chú ý, thời điểm tăng ưu đãi trùng với khoảng thời gian sau khi tháng 7 Âm lịch kết thúc, người dân bớt tâm lý kiêng kỵ, việc mua sắm xe được phục hồi.