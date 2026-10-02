Đánh giá KIA Soluto bản MT và MT Deluxe: Sedan giá rẻ giảm mạnh 46 triệu đồng tại đại lý

Phân khúc sedan cỡ nhỏ tại Việt Nam vừa ghi nhận đợt điều chỉnh giá đáng chú ý khi KIA Soluto nhận mức giảm lên đến 46 triệu đồng trên toàn bộ danh mục sản phẩm trong tháng 10/2026. Định vị ở khoảng giữa phân khúc A và B, mẫu xe này tiếp tục duy trì vị thế là lựa chọn sedan có chi phí tiếp cận thấp nhất thị trường, thậm chí cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe hatchback cỡ A như VinFast Fadil hay Honda Brio.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh KIA Soluto mới nhất

Được lắp ráp trong nước, KIA Soluto sở hữu 5 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm Trắng (Clear White), Đen (Aurora Black Pearl), Đỏ (Marcato Red), Bạc (Titanium Silver) và Xanh lam (Blue Stream). Đợt giảm giá lần này giúp giá xe lăn bánh thực tế trở nên dễ tiếp cận hơn đối với nhóm khách hàng cá nhân và kinh doanh vận tải.

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng khu vực.

Ngôn ngữ thiết kế tối giản, đậm tính thực dụng

Về diện mạo, KIA Soluto mang phong cách tạo hình trung tính, đề cao tính thực dụng thay vì các đường nét cầu kỳ. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.700 x 1.460 mm, chiều dài cơ sở 2.570 mm cùng khoảng sáng gầm 150 mm. Các thông số này mang lại dáng dấp tương đối cân đối trong phân khúc sedan phổ thông.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng mũi hổ đặc trưng nối liền cụm đèn pha halogen chóa phản xạ thông thường. Hốc gió trước và cụm đèn sương mù được sắp đặt đơn giản. Điểm nhấn ở thân xe là bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 14 inch. Tay nắm cửa mạ crom xuất hiện trên các bản cao cấp, trong khi phiên bản tiêu chuẩn không có trang bị này. Riêng hai bản Soluto MT Deluxe và AT Deluxe được bổ sung thêm tính năng gương chiếu hậu gập điện và cốp sau mở điện tiện lợi.

Không gian cabin tiện dụng hướng tới người dùng dịch vụ

Bước vào khoang lái, nội thất của KIA Soluto được sắp xếp khoa học, ưu tiên tính tiện dụng và tối ưu diện tích. Xe duy trì khởi động bằng chìa khóa cơ truyền thống, bảng đồng hồ lái kết hợp đồng hồ analog và màn hình kỹ thuật số hiển thị thông số cơ bản. Vô-lăng 3 chấu thể thao tích hợp phím điều khiển chức năng.

Đáng chú ý, tất cả các phiên bản đều được trang bị ghế bọc da tiêu chuẩn. Hàng ghế thứ hai có độ ngả lưng tăng lên đến 99 độ, trang bị tựa tay trung tâm cùng 3 tựa đầu điều chỉnh linh hoạt, đem lại sự thư thái đáng kể cho hành khách trên hành trình dài. Hệ thống thông tin giải trí của xe sử dụng màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto đi kèm hệ thống âm thanh 6 loa.

Khả năng vận hành với khối động cơ Kappa 1.4L

Bên dưới nắp ca-pô, KIA Soluto sử dụng khối động cơ xăng Kappa 1.4L Dual-CVVT, 4 xi-lanh thẳng hàng có dung tích 1.368 cc. Cỗ máy này sản sinh công suất cực đại 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút, truyền động qua hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp.

Nhờ khối lượng không tải chỉ ở mức 1.036 kg cùng hệ thống lái trợ lực điện MDPS, xe vận hành nhẹ nhàng, linh hoạt trong phố thị. Khả năng tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe này cũng là điểm cộng lớn, đạt khoảng 4,2–5,3 lít/100 km trên đường cao tốc và 6,7–8,3 lít/100 km trong đô thị.

Nền tảng an toàn và nhận định chung

Bộ khung gầm của KIA Soluto được gia cố bằng thép cường độ cao AHSS (Advanced High Strength Steel), giúp gia tăng độ vững chắc cho cabin khi xảy ra va chạm. Danh mục an toàn gồm các tính năng tiêu chuẩn: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, 2 túi khí phía trước và cơ chế tự động khóa cửa khi xe di chuyển.

Nhìn chung, với mức giá khởi điểm sau ưu đãi chỉ từ 345 triệu đồng, KIA Soluto sở hữu lợi thế áp đảo về bài toán chi phí đầu tư ban đầu, khoang hành lý rộng 475 lít và mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm. Dù trang bị tiện nghi và động cơ ở mức vừa đủ, xe vẫn là phương án phục vụ vận tải hành khách hoặc gia đình trẻ cần một mẫu sedan kinh tế.