Yamaha PG-1 có thêm phiên bản đặc biệt, giá gần 52 triệu đồng

Được phát triển từ mẫu xe địa hình hạng nhẹ Yamaha PG-1, phiên bản đặc biệt sở hữu màu sơn trắng riêng biệt cùng hàng loạt trang bị bổ sung nhằm tăng khả năng bảo vệ thân xe và hỗ trợ người dùng khi di chuyển trên nhiều loại địa hình. So với Yamaha PG-1 tiêu chuẩn, phiên bản Special Edition nổi bật với hệ thống phanh trước có ABS cùng nhiều phụ kiện phục vụ nhu cầu vận chuyển hành lý và vận hành trên những cung đường khó.

Yamaha PG-1 Special Edition 2026.

Về thiết kế, Yamaha PG-1 Special Edition 2026 vẫn giữ nguyên kiểu dáng crossover nhỏ gọn đặc trưng của PG-1, nhưng được bổ sung nhiều chi tiết bảo vệ và phụ kiện thực dụng. Xe có bảo vệ tay lái, bảo vệ cẳng chân, giá để hành lý phía sau, giá để đồ phía trước, tấm chắn gầm bằng kim loại và thanh bảo vệ động cơ dạng ống. Những trang bị này không chỉ tạo diện mạo khỏe khoắn hơn mà còn hướng đến khả năng sử dụng linh hoạt trong các chuyến đi ngoài đô thị. Màu sơn trắng đặc biệt cũng là điểm nhận diện chính giúp phiên bản Special Edition khác biệt so với PG-1 tiêu chuẩn.

Đáng chú ý nhất về mặt trang bị là hệ thống phanh trước được nâng cấp bằng đĩa phanh đường kính 245 mm kết hợp ABS. Đây là trang bị an toàn đáng chú ý trên một mẫu xe có trọng lượng chỉ 107 kg, đặc biệt khi di chuyển trên những bề mặt đường có độ bám thay đổi. Hệ thống ABS cũng tạo khác biệt giữa Yamaha PG-1 Special Edition dành cho Thái Lan và phiên bản PG-1 tại một số thị trường khác, trong đó có Malaysia, nơi trang bị này không được cung cấp trên mẫu xe tiêu chuẩn.

Yamaha PG-1 Special Edition 2026 hiện được xác định là phiên bản dành riêng cho thị trường Thái Lan. Ngoài những trang bị bổ sung, các thông số kỹ thuật và thiết kế thân xe của PG-1 Special Edition vẫn được giữ nguyên so với mẫu PG-1 tiêu chuẩn.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha PG-1 2026 là động cơ đơn xi lanh, làm mát bằng không khí, dung tích 114cc và sử dụng hệ thống phun nhiên liệu điện tử EFI. Động cơ kết hợp với hộp số 4 cấp sử dụng ly hợp ly tâm, sản sinh công suất tối đa 9 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút. Cấu hình này được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp với một mẫu xe crossover cỡ nhỏ hướng đến khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị cũng như trên những tuyến đường có địa hình nhẹ.

Yamaha PG-1 Special Edition 2026 sử dụng bộ vành 16 inch ở cả hai bánh, đi kèm lốp có săm kích thước 90/100 phía trước và phía sau. Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng, trong khi phía sau được trang bị hai giảm xóc có khả năng điều chỉnh tải trọng. Cấu hình này kết hợp với khoảng thân xe nhỏ gọn giúp PG-1 có khả năng thích ứng với nhiều điều kiện vận hành, đồng thời vẫn giữ được đặc trưng của một mẫu xe crossover nhẹ.

Về thông số sử dụng, Yamaha PG-1 có trọng lượng 107 kg, dung tích bình nhiên liệu 5,1 lít và chiều cao yên 795 mm. Thông tin vận hành được hiển thị trên bảng đồng hồ analog, giữ lại phong cách đơn giản phù hợp với thiết kế tổng thể của xe. Các tiện nghi tiêu chuẩn gồm chân chống giữa và hệ thống khởi động điện, giúp việc sử dụng hàng ngày trở nên thuận tiện hơn.