Xe ô tô Trung Quốc ồ ạt 'đổ bộ' thị trường Việt Nam trong năm 2026

Theo số liệu của Cục Hải quan, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 8/2026 đạt 19.346 xe, giá trị kim ngạch đạt 450 triệu USD. Trong đó, Indonesia dẫn đầu với 8.511 xe, tiếp đến là Trung Quốc với 4.654 xe và Thái Lan với 4.330 xe. Ba thị trường này chiếm khoảng 91% tổng lượng ô tô nhập khẩu trong tháng.

Tính chung 8 tháng đầu năm, Trung Quốc đứng thứ ba về lượng ô tô nguyên chiếc cung cấp cho thị trường Việt Nam, xếp sau Indonesia và Thái Lan. Cụ thể, Việt Nam đã nhập 44.335 xe từ Trung Quốc, tổng giá trị kim ngạch hơn 1,568 tỷ USD.

Trong khi đó, Indonesia cung cấp 70.366 xe, tổng giá trị kim ngạch hơn 1 tỷ USD; Thái Lan đạt 44.411 xe, giá trị kim ngạch gần 923 triệu USD.

Như vậy, Trung Quốc có lượng xe nhập khẩu thấp hơn đáng kể so với Indonesia nhưng giá trị kim ngạch lại cao nhất trong 3 thị trường cung cấp nhiều ô tô nhất vào Việt Nam. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 45,9%, trong khi giá trị kim ngạch tăng 58,8%.

Giá trị kim ngạch ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc cao một phần do cơ cấu mặt hàng có nhiều dòng xe chuyên dụng phục vụ công trình với giá trị lớn. Nhưng bên cạnh đó, xe du lịch nhập từ Trung Quốc về Việt Nam cũng ngày càng xuất hiện nhiều mẫu mã có giá bán cao, bên cạnh nhóm xe phổ thông có giá bán cạnh tranh..

Một ví dụ điển hình là mẫu SUV Lynk & Co 900 có giá niêm yết hơn 3 tỷ đồng. Trong khi đó, các mẫu xe điện hạng sang như Lotus Emeya và Eletre cũng được nhập khẩu từ Trung Quốc, với giá bán từ khoảng 4,48 tỷ đồng.

Lynk & Co 900 có giá niêm yết 3,069 tỷ đồng tại Việt Nam.

Không chỉ nhập xe trực tiếp từ Trung Quốc, một số thương hiệu nước này còn sử dụng các nhà máy tại Đông Nam Á làm nguồn cung cho thị trường Việt Nam. BYD Dolphin 2026 được nhập khẩu từ Thái Lan, trong khi Geely Coolray và GAC GS3 Emzoom là những mẫu xe có nguồn gốc sản xuất tại Malaysia.

Điều này càng làm số lượng sản phẩm ô tô thương hiệu Trung Quốc xuất hiện tại Việt Nam trở nên dày đặc hơn. Từ các mẫu xe phổ thông giá vài trăm triệu đồng đến SUV tiền tỷ, xe điện, hybrid, plug-in hybrid và xe sang, hơn 10 hãng xe Trung Quốc đang có mặt tại Việt Nam đang mở rộng danh mục sản phẩm trên nhiều phân khúc.

Đáng chú ý, số lượng xe ô tô mới thương hiệu Trung Quốc ra mắt Việt Nam trong năm nay tỏ ra áp đảo so với phần còn lại. Cụ thể, đã có 13 mẫu xe/phiên bản xe Trung Quốc mới được ra mắt Việt Nam tính hết tháng 9/2026, chiếm tỷ lệ gần 33% tức trung bình cứ ba mẫu xe mới ra mắt thì sẽ có một xe Trung Quốc.

Danh sách này bao gồm các xe từ Geely (EX2, Coolray và Okavago, EX5 PHEV), Lynk & Co (03, 02, 900), Jaecoo J5, Omoda C5 Hybrid, BYD Dolphin, GAC Emzoom, Wuling (Bingo, Grango). Trong khi đó, các hãng Nhật hoặc Hàn chỉ mới tung ra thị trường 7-8 mẫu mã mới từ đầu năm.

Sự xuất hiện liên tiếp của sản phẩm mới cũng phần nào cho thấy các thương hiệu Trung Quốc đang dành sự quan tâm ngày càng lớn cho thị trường Việt Nam. Bên cạnh các hãng đã chính thức phân phối xe tại nước ta, nhiều cái tên khác cũng đang rục rịch gia nhập thị trường, có thể kể đến như: Zeekr, Li Auto, Changan, DFSK, Forthing, Deepal và iCaur.

Lượng xe mới được đưa về ồ ạt với đa dạng mẫu mã và thương hiệu mới nhưng lượng tiêu thụ thực tế chưa thể đạt kỳ vọng của các hãng.

Theo số liệu tổng hợp từ cơ quan đăng kiểm, năm 2025, lượng ô tô Trung Quốc từ 9 chỗ ngồi trở xuống đăng kiểm lần đầu chỉ khoảng 17.000-18.000 xe. Con số này thấp hơn đáng kể so với 47.895 ô tô Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam trong cùng năm, đồng thời chiếm chưa tới 5% thị phần xe du lịch trong nước.

Sang nửa đầu năm 2026, số ô tô Trung Quốc đăng ký lăn bánh đạt 9.543 xe, tăng 20,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh hơn 369.000 ô tô đăng ký mới trên toàn quốc trong cùng khoảng thời gian, thị phần của nhóm xe này vẫn chỉ ở mức hơn 2%.

Điều này cho thấy dù nguồn cung, số lượng thương hiệu và mẫu mã ô tô Trung Quốc tại Việt Nam đang tăng nhanh, khả năng chuyển hóa lượng xe mới đưa về thành doanh số thực tế vẫn là bài toán nan giải mà các hãng xe này phải giải quyết trong thời gian tới.