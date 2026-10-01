VinFast VF Wild và Mitsubishi Triton: Sự khác biệt trong phân khúc bán tải

Giá bán của VF Wild rẻ hơn Triton đáng kể

Về giá bán, VinFast VF Wild được đề cập với mức 860 - 872 triệu đồng tùy màu sắc. Trong khi đó, Mitsubishi Triton Athlete có giá niêm yết 924 triệu đồng. Như vậy, mức chênh lệch giữa hai mẫu xe vào khoảng 52 - 64 triệu đồng.

VinFast VF Wild (bên trên) và Mitsubishi Triton (bên dưới).

VF Wild lớn hơn Triton

Xét về kích thước, VF Wild có chiều dài 5.376mm, rộng 2.069mm và cao 1.873mm. Chiều dài cơ sở đạt 3.258mm.

Mitsubishi Triton Athlete có chiều dài 5.360mm, rộng 1.930mm, cao 1.815mm và chiều dài cơ sở 3.130mm.

Như vậy, VF Wild dài hơn Triton 16mm, rộng hơn 139mm và cao hơn 58mm. Chiều dài cơ sở của mẫu bán tải VinFast cũng lớn hơn 128 mm. Cả hai đều được thiết kế với 5 chỗ ngồi.

Sự khác biệt về kích thước kéo theo cách tạo hình ngoại thất của hai mẫu xe. VF Wild sở hữu thân xe có tỷ lệ lớn, phần cabin và thùng hàng được thiết kế liền mạch.

Trong khi đó, Triton Athlete mang phong cách góc cạnh hơn, với nhiều chi tiết nhấn mạnh tính thể thao. Mẫu xe Nhật Bản được trang bị đèn hậu LED hình chữ T cùng các chi tiết ngoại thất đặc trưng của phiên bản Athlete.

Nội thất Triton nhiều trang bị, VF Wild khác biệt ở cách bố trí

Bước vào khoang cabin, VF Wild được giới thiệu với ghế bọc da phối nỉ, sàn cabin phẳng và cần số bố trí phía sau vô-lăng. Màn hình trung tâm có kích thước 10 inch.

Mitsubishi Triton Athlete sử dụng ghế da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và điều hòa tự động 2 vùng. Xe được trang bị màn hình giải trí 9 inch cùng khả năng kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto.

Nội thất của VinFast VF Wild.

Ở nhóm công nghệ tiện nghi, VF Wild có trợ lý ảo, khả năng cập nhật phần mềm từ xa FOTA và tính năng V2L. Trong đó, V2L cho phép xe cung cấp nguồn điện cho các thiết bị bên ngoài, mở rộng phạm vi sử dụng của chiếc bán tải ngoài mục đích di chuyển.

Trong khi đó, Triton Athlete tập trung vào nhóm trang bị phục vụ việc vận hành và hỗ trợ người lái, với các tính năng như kiểm soát hành trình, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước và camera 360 độ.

Nội thất của Mitsubishi Triton.

VF Wild dùng mô-tơ điện, Triton vẫn chạy diesel 2.4L

Khác biệt lớn nhất giữa hai mẫu xe nằm ở hệ truyền động. VinFast VF Wild được giới thiệu sử dụng hệ thống REEV, viết tắt của Range Extended Electric Vehicle. Với cấu hình này, mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động bánh xe, trong khi động cơ xăng đóng vai trò máy phát để bổ sung năng lượng cho hệ thống.

VF Wild được nêu với công suất tối đa 160 kW, mô-men xoắn cực đại 280 Nm và hệ dẫn động cầu trước.

Mitsubishi Triton Athlete sử dụng động cơ diesel MIVEC 2.4L tăng áp kép, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Động cơ này cho công suất tối đa 204 PS và mô-men xoắn cực đại 470 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động Super Select 4WD-II.

Nếu xét riêng thông số mô-men xoắn, Triton Athlete có mức 470 Nm, cao hơn đáng kể con số 280 Nm được nêu đối với VF Wild.

Tuy nhiên, hai mẫu xe sử dụng hai cách tạo lực kéo khác nhau, do đó việc so sánh chỉ dựa trên công suất hoặc mô-men xoắn chưa thể phản ánh toàn bộ đặc tính vận hành.

VF Wild có thùng hàng rộng, tải trọng 750kg

Khả năng chở hàng cũng là yếu tố quan trọng đối với một mẫu bán tải. Thùng hàng của VF Wild có kích thước 1.574 x 1.512 x 509mm, với tải trọng công bố 750kg. Kích thước này cho thấy mẫu bán tải điện được định hướng phục vụ cả nhu cầu sử dụng hằng ngày lẫn chở đồ.

VinFast VF Wild.

Với Triton Athlete, chiếc xe sử dụng cấu hình bán tải truyền thống với thùng hàng phía sau cabin. Khả năng vận chuyển của xe cần được xem xét cùng cấu hình tải trọng cụ thể.

Mitsubishi Triton.

Triton có lợi thế với hệ dẫn động 4 bánh và 7 chế độ lái

Ở khả năng vận hành địa hình, Mitsubishi Triton Athlete có hệ thống Super Select 4WD-II, khóa vi sai cầu sau và 7 chế độ lái.

Các chế độ này gồm những thiết lập dành cho nhiều điều kiện mặt đường và địa hình khác nhau như đường trường, tiết kiệm nhiên liệu, đường trơn, sỏi, bùn, cát và đá.

Trong khi đó, các thông tin về hệ dẫn động và khả năng vận hành địa hình của VF Wild cần được đặt trong phạm vi những thông số đã được công bố.

Việc một mẫu xe xuất hiện trong các hình ảnh vận hành trên địa hình khó không đủ để khẳng định toàn bộ cấu hình dẫn động của phiên bản thương mại nếu chưa có thông số chính thức tương ứng.

Triton có 7 túi khí cùng loạt công nghệ hỗ trợ lái

Về an toàn, Mitsubishi Triton Athlete có 7 túi khí cùng một loạt hệ thống hỗ trợ người lái như cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước và camera 360 độ.

Nhìn tổng thể, VF Wild và Triton Athlete đại diện cho hai hướng tiếp cận khác nhau đối với một chiếc bán tải. VF Wild nổi bật ở hệ truyền động REEV, trong đó mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động còn động cơ xăng đóng vai trò phát điện. Triton Athlete lại duy trì công thức động cơ diesel kết hợp hộp số tự động và hệ dẫn động 4 bánh Super Select 4WD-II.

Sự khác biệt này khiến hai mẫu xe không chỉ khác nhau về thông số mà còn hướng đến những cách sử dụng khác nhau. VF Wild gây chú ý bởi cách tiếp cận điện hóa trong một mẫu bán tải, trong khi Triton Athlete tiếp tục phát triển thế mạnh của cấu hình diesel và 4WD vốn quen thuộc trên dòng xe này.