Mazda CX-5 có nên lo ngại khi các đối thủ điện hóa?

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 luôn là một trong những điển hình cho sự thống trị của một cái tên ở phân khúc nhất định. Bất chấp đối thủ liên tục ra mắt, làm mới bằng các bản nâng cấp hay thế hệ mới, Mazda CX-5 thường xuyên vững vàng ở ngôi đầu doanh số SUV cỡ trung.

Ngay cả khi các đại diện thuần điện từ Việt Nam và Trung Quốc lần lượt ra mắt, Mazda CX-5 cũng đủ khả năng duy trì sức bán ở mức khá cao, qua đó củng cố vị thế hàng đầu phân khúc trong nhiều kỳ báo cáo liên tiếp.

Vững vàng ở ngôi đầu

Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cùng với TC Motor và VinFast cho thấy sau 8 tháng đầu năm, Mazda CX-5 tiếp tục là cái tên bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ C.

Doanh số 1.092 xe trong tháng 8 đã nâng tổng lượng bàn giao CX-5 tại Việt Nam từ đầu năm lên mức 10.444 xe. Mẫu SUV của thương hiệu Nhật Bản vì vậy đang vững vàng ở ngôi đầu, tạo ra khoảng cách doanh số an toàn với VinFast VF 7 phía sau - vốn tích lũy được 7.820 xe sau 8 tháng.

Mazda CX-5 và VinFast VF 7 tạm thời dẫn đầu phân khúc. Ảnh: Thaco, VinFast.

Ford Territory tạm thời đứng thứ ba phân khúc với 7.734 xe đến tay khách Việt, nối tiếp là Mitsubishi Destinator với 6.588 xe ở cùng kỳ.

Ở nửa dưới bảng thống kê doanh số, Hyundai Tucson bán được 5.712 xe cho khách hàng. Doanh số của Honda CR-V đạt 4.205 xe, trong khi Kia Sportage ghi nhận lượng tiêu thụ 1.596 xe sau 8 tháng.

Theo một thống kê chưa chính thức, BYD Sealion 6 bán được 1.226 xe tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm. Cùng kỳ, lượng tiêu thụ của Jaecoo J7 đạt 712 xe, còn doanh số của Subaru Forester, Geely EX5 và MG HS lần lượt 516 xe, 415 xe và 189 xe.

Làn sóng điện hóa

Giai đoạn trước đây, phân khúc SUV cỡ C không có quá nhiều mẫu xe trang bị hệ truyền động hybrid, thậm chí vắng bóng hoàn toàn lựa chọn thuần điện.

Khi đó, Haval H6 cùng với Honda CR-V e:HEV RS là những mẫu xe hybrid hiếm hoi. VinFast VF 7 cũng chào sân khách Việt để trở thành mẫu xe thuần điện duy nhất của phân khúc SUV cỡ C thời điểm đó, trước khi Geely EX5 trình làng và "nhập hội" cùng đại diện Việt.

Từng có thời gian hybrid là lựa chọn hiếm hoi trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Khi Jaecoo J7 ra mắt đầu năm 2025, hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) chính thức đánh dấu sự hiện diện trong phân khúc SUV cỡ C. Nhóm này sau đó có thêm BYD Sealion 6, Geely EX5 EM-i và sắp tới, đến lượt BYD Sealion 5 cũng sẽ sẵn sàng chinh phục khách Việt.

Trong khi đó ở nhóm thương hiệu truyền thống, Kia nhanh chóng bổ sung tùy chọn HEV cho mẫu SUV cỡ C Kia Sportage. Hyundai cũng kịp thời đáp trả bằng Tucson Hybrid, dự kiến sớm chính thức công bố giá bán trong thời gian gần.

Giữa lúc thị trường đang có những diễn biến khá sôi động, Mazda CX-5 vẫn tạm thời "án binh bất động". Cắt giảm trang bị, thêm phiên bản giá rẻ để mở rộng tệp khách hàng là những động thái hiếm hoi của Mazda CX-5 trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, mẫu SUV cỡ C bán chạy nhất dường như chỉ chờ thời điểm bùng nổ thích hợp.

Khi khai trương showroom flagship đầu tiên tại TP.HCM cuối năm ngoái, Thaco đã xác nhận sẽ sớm mở bán Mazda CX-5 thế hệ mới tại Việt Nam trong năm 2026. Một trong những điểm đáng chú ý của CX-5 thế hệ mới là tùy chọn mild-hybrid, kết hợp động cơ xăng 2.5L với motor điện và gói pin dung tích nhỏ.

Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến ra mắt khách Việt cuối năm nay, có thể đi kèm tùy chọn hybrid. Ảnh: Phúc Hậu.

Việc bổ sung tùy chọn hybrid về lý thuyết có thể giúp Mazda CX-5 gia tăng cơ hội củng cố vị thế dẫn đầu. Tính đa dạng phiên bản luôn là một trong những ưu thế của bất kỳ mẫu xe nào trên đường đua doanh số.

Sự có mặt của phiên bản hybrid còn quan trọng hơn giữa bối cảnh xung quanh Mazda CX-5 vào lúc này, phần lớn đối thủ đều là xe điện, hybrid hoặc có thêm tùy chọn phiên bản hybrid.

Gắn bộ pin và motor điện lên xe còn có thể giúp khách Việt cảm thấy "yên tâm" hơn khi sử dụng Mazda CX-5 trong các vùng phát thải thấp, dự kiến triển khai tại nhiều thành phố lớn ở Việt Nam trong tương lai.

Xu hướng hybrid hóa đang diễn ra dường như cũng phục vụ cho mục đích này, khi một số hãng từng "bỏ bê" nay chuyển sang nghiêm túc với định hướng điện hóa.

Hyundai sẽ sớm quay trở lại với chiến lược hybrid tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Quay trở lại với nhóm đối thủ của Mazda CX-5, "tân binh" BYD Sealion 5 sẽ ra mắt trong tháng này với giá bán dự kiến không cao hơn 790 triệu đồng. Đối chiếu với khoảng giá 699-869 triệu đồng hiện tại dành cho Mazda CX-5, có lý do để tin rằng mẫu PHEV của thương hiệu Trung Quốc sẽ có thể tạo ra ít nhiều biến động ở phân khúc SUV cỡ C.

Giá bán chính thức của Hyundai Tucson Hybrid cũng khá đáng mong chờ, bởi một mức giá phù hợp có thể giúp "kéo" doanh số tại Việt Nam cho mẫu SUV cỡ C nói riêng và toàn thương hiệu Hyundai nói chung.

Cho đến hiện tại, Mazda CX-5 vẫn tạm "an toàn" trước làn sóng điện hóa đang diễn ra khá mạnh ở phân khúc SUV cỡ C. Dẫu vậy, an toàn không đồng nghĩa với đứng yên, và khả năng cao mẫu xe Nhật Bản bán chạy nhất phân khúc sẽ sớm có những bước đi đầu tiên hướng vào mảng hybrid.