Cuộc chơi bán tải điện nóng lên: 5 mẫu xe nổi bật, có mẫu đã xuất hiện tại Việt Nam

Dưới đây là 5 mẫu bán tải điện đáng chú ý, trong đó có những cái tên đã xuất hiện tại Việt Nam hoặc sở hữu công nghệ có thể tác động đến xu hướng của phân khúc trong thời gian tới.

Tesla Cybertruck: Bán tải điện gây chú ý với thiết kế khác biệt

Tesla Cybertruck được Elon Musk giới thiệu lần đầu vào tháng 11/2019, nhưng đến ngày 30/11/2023 những chiếc xe thương mại đầu tiên mới được bàn giao tại Mỹ.

Thiết kế hình nêm, các đường nét góc cạnh cùng thân xe bằng thép không gỉ khiến Cybertruck có diện mạo rất khác biệt so với bán tải truyền thống. Xe dài khoảng 5.683 mm, rộng 2.201 mm, cao 1.791 mm và nặng tới khoảng 3 tấn.

Ở phiên bản Cyberbeast, hệ thống mô-tơ điện cho công suất khoảng 845 mã lực, tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 2,6 giây, tầm hoạt động khoảng 515 km và khả năng kéo gần 5 tấn. Bản Long Range có phạm vi công bố khoảng 563 km, tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 6,2 giây và sức kéo khoảng 3,4 tấn.

Tại Mỹ, Cybertruck có giá từ khoảng 70.000 USD cho bản Long Range và khoảng 115.000 USD cho Cyberbeast. Chiếc đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 10/2024 theo diện nhập khẩu tư nhân, với giá khoảng 5 tỷ đồng.

Tesla Cybertruck có diện mạo rất khác biệt so với bán tải truyền thống

Ford F-150 Lightning: Từ BEV sang EREV

Ford F-150 Lightning đánh dấu bước chuyển quan trọng của dòng bán tải nổi tiếng của Mỹ khi ra mắt tháng 5/2021 và được sản xuất thương mại từ tháng 4/2022.

Xe sử dụng hai mô-tơ điện, dẫn động 4 bánh, công suất tùy phiên bản khoảng 452-580 mã lực, mô-men xoắn tối đa khoảng 1.050 Nm. Bản Extended Range có thể đi khoảng 515 km mỗi lần sạc và sức kéo tối đa khoảng 4,54 tấn. Xe còn có hệ thống Pro Power Onboard để cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

Tuy nhiên, Ford đã dừng F-150 Lightning thuần điện vào tháng 12/2025 và chuyển hướng sang thế hệ sử dụng hệ truyền động EREV. Công nghệ này vẫn dùng mô-tơ điện để dẫn động bánh xe nhưng bổ sung động cơ đốt trong làm máy phát, với mục tiêu tổng phạm vi hoạt động trên 1.126 km.

Tại Việt Nam, F-150 Lightning chưa được phân phối chính hãng, trong khi các phiên bản F-150 động cơ đốt trong đã xuất hiện qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân.

Toyota Hilux Travo-e: Hilux lần đầu có bản thuần điện

Toyota Hilux Travo-e ra mắt toàn cầu tại Bangkok, Thái Lan ngày 10/11/2025, đánh dấu lần đầu dòng Hilux có phiên bản thuần điện.

Xe sử dụng hai mô-tơ điện ở cầu trước và sau, tạo hệ dẫn động 4 bánh với tổng công suất 196 mã lực. Pin được đặt trong khung gầm để hạ thấp trọng tâm, trong khi hệ thống treo sau De-Dion được sử dụng để phù hợp với hệ truyền động điện.

Hilux Travo-e có phạm vi khoảng 315 km theo chuẩn NEDC, hỗ trợ sạc nhanh DC 125 kW và sạc AC 10 kW. Giá tại Thái Lan khoảng 1,491 triệu baht, tương đương 1,23 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phạm vi 315 km được xem là khá khiêm tốn đối với một mẫu xe bán tải, nhất là khi xe thường xuyên chở hàng hoặc kéo tải. Hiện Toyota chưa có kế hoạch đưa Travo-e về Việt Nam.

Toyota Hilux Travo-e ra mắt toàn cầu vào 10/11/2025, đánh dấu lần đầu dòng Hilux có phiên bản thuần điện

Deepal Hunter K50: Bán tải REEV với tầm hoạt động hơn 900 km

Deepal Hunter K50 gây chú ý khi được nhà sản xuất giới thiệu là mẫu bán tải sử dụng hệ truyền động REEV đầu tiên trên thế giới. Xe được giới thiệu tại Bangkok Motor Show tháng 3/2025 và có giá khoảng 1,099 triệu baht, tương đương 910 triệu đồng.

Mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động, cho phép xe chạy thuần điện tối đa 131 km. Khi pin giảm hoặc cần di chuyển xa, động cơ xăng tăng áp 2.0L hoạt động như máy phát để bổ sung năng lượng, giúp tổng phạm vi vượt 900 km.

Xe có hệ dẫn động AWD, công suất 272 mã lực, mô-men xoắn 470 Nm, tăng tốc 0-100 km/giờ trong 7,9 giây, khả năng kéo 2,5 tấn và lội nước 600 mm. Mẫu xe hiện chưa xuất hiện tại Việt Nam nhưng là tham chiếu đáng chú ý cho xu hướng bán tải REEV.

VinFast VF Wild: Bán tải REEV đầu tiên tại Việt Nam

Sau khi được giới thiệu dưới dạng concept tại CES 2024, VinFast VF Wild bản thương mại chính thức ra mắt tại Việt Nam ngày 19/9/2026.

Điểm thay đổi đáng chú ý so với concept là xe sử dụng hệ truyền động REEV thay vì thuần điện. VF Wild có pin LFP 46,4 kWh, cho phép chạy thuần điện hơn 250 km theo NEDC. Khi cần đi xa, động cơ đốt trong hoạt động để mở rộng phạm vi, đưa tổng quãng đường lên tới 1.000 km khi đầy pin và nhiên liệu.

Xe dài 5.376 mm, rộng 2.069 mm, cao 1.873 mm, chiều dài cơ sở 3.258 mm, công suất tối đa 160 kW, tương đương khoảng 218 mã lực. Xe cũng được trang bị V2L để cấp điện cho thiết bị bên ngoài.

VF Wild có giá niêm yết từ 860 triệu đồng, dự kiến bàn giao những chiếc đầu tiên vào cuối tháng 10/2026.

VinFast VF Wild bản thương mại chính thức ra mắt tại Việt Nam ngày 19/9/2026

Sự xuất hiện của những mẫu xe bán tải điện hóa trên đang mở ra một hướng đi mới cho phân khúc này. Trong khi BEV mang lại trải nghiệm vận hành thuần điện, REEV tìm cách giải quyết bài toán phạm vi di chuyển và hạ tầng sạc. Với thị trường Việt Nam, sự xuất hiện của VF Wild cùng các mẫu xe điện hóa khác có thể khiến cuộc cạnh tranh trong phân khúc bán tải trở nên đa dạng hơn trong thời gian tới.