Skoda Slavia nâng cấp, hướng đến nhóm khách hàng đề cao sự tiện nghi

Skoda Slavia phiên bản cập nhật với những thay đổi về thiết kế, trang bị tiện nghi và hệ truyền động, trong đó đáng chú ý là hộp số tự động 8 cấp trên động cơ 1.0 TSI. (Ảnh: Skoda)

Skoda dự kiến giới thiệu Slavia phiên bản cập nhật tại thị trường Ấn Độ vào ngày 6/10. Đây là lần nâng cấp lớn đầu tiên của mẫu sedan này kể từ khi gia nhập thị trường Ấn Độ khoảng 4 năm trước. Quá trình sản xuất phiên bản mới đã bắt đầu tại nhà máy của Skoda ở Chakan, Pune, Maharashtra.

Khách hàng hiện có thể đặt trước Skoda Slavia 2026 với số tiền cọc 150 USD. Phiên bản mới tập trung vào việc tinh chỉnh thiết kế, bổ sung trang bị tiện nghi và nâng cấp hệ truyền động, phù hợp với nhóm người dùng đề cao trải nghiệm sử dụng, trong đó có khách hàng doanh nhân.

Về vận hành, động cơ xăng tăng áp 3 xi-lanh, dung tích 1 lít tiếp tục sản sinh công suất 114 mã lực và mô-men xoắn cực đại 178 Nm. Động cơ này vẫn kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, trong khi hộp số tự động 6 cấp hiện tại sẽ được thay thế bằng hộp số tự động 8 cấp mới.

Ở phiên bản cao cấp hơn, động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 1,5 lít cho công suất 148 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm và tiếp tục kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DSG.

Về tiện nghi, Slavia mới dự kiến được bổ sung camera 360 độ và chức năng massage cho hàng ghế sau. Một tính năng đáng chú ý khác là trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), được phát triển với sự hợp tác của Google Cloud. Tuy nhiên, Skoda chưa công bố chi tiết về tính năng này cũng như phạm vi áp dụng trên từng phiên bản.

Thông tin về giá bán, thông số kỹ thuật và trang bị cụ thể sẽ được Skoda công bố tại lễ ra mắt ngày 6/10.